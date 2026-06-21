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歐洲旅遊新規一次看　ETIAS第4季上路、城市限流加嚴

▲▼中華民國護照。（圖／翻攝外交部）

▲中華民國護照。（圖／翻攝外交部）

記者彭懷玉／綜合報導

歐洲近年觀光快速回溫，多個國家同步調整入境與旅遊管理政策，外界普遍將此視為「後疫情時代觀光規則重整」。對台灣旅客影響最大的，包括申根區即將上路的電子旅行授權制度ETIAS，以及部分熱門城市針對過度觀光所實施的限流措施。

ETIAS：免簽不變，但多了一道行前手續
 根據歐盟規劃，ETIAS（European Travel Information and Authorisation System）目前預計於2026年第四季正式實施，屆時包括台灣在內的免簽旅客，於進入申根區前須先線上完成旅行授權申請，經系統審核通過後才能登機入境。

ETIAS申請費用預計從7歐元提高至20歐元（約新台幣700元），通過核准後的有效期為3年，期間可多次入境歐洲，但須遵守「180天內最多停留90天」規定。

官方建議旅客在訂機票與住宿前完成申請，最遲須於入境前96小時送出。一般線上填寫約10分鐘即可完成，多數申請可於數分鐘至數日內核准，但若需補件，審核時間可能延長至14至30天。

▲▼威尼斯聖馬可廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯聖馬可廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

義大利威尼斯：入城費天數擴大，但住宿旅客可豁免
除了入境制度改變，義大利威尼斯入城費是目前歐洲城市中規範最具體的限流措施。2026年的收費天數已擴大至60天，高於2025年的54天，集中在4月至7月的周末與假期。

收費標準依登記時間分級：提前4天以上登記每人5歐元，最後3天內登記則漲至10歐元。若未依規定登記、現場被查驗到的旅客，可能面臨50至300歐元罰款，外加額外10歐元入城費，罰則不輕。

不過，該制度僅針對「未於威尼斯住宿」的一日遊旅客，只要訂了威尼斯市區住宿，事先登記即可豁免，不必額外付費。

▲巴塞隆納,聖家堂,蒙特惠奇山 (Montjuic) 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲巴塞隆納蒙特惠奇山 (Montjuic) 。（圖／記者彭懷玉攝）

西班牙巴塞隆納：短租公寓全面限縮
巴塞隆納則是從住宿端下手。市長已宣布，將從2028年起停止發放新的短期租賃許可證，原有的1萬件短租公寓許可證也將全面取消。對於習慣訂Airbnb等短租公寓的旅客而言，未來選擇將逐步縮減，住宿勢必更集中於合法飯店體系，建議提早規劃。

▲▼巴塞隆納知名地標聖家堂大教堂。（圖／路透）

▲巴塞隆納聖家堂中央主塔「耶穌基督塔」封頂，可望吸引世界各地旅人朝聖。（圖／路透）

法國巴黎：機場接駁RoissyBus停止營運
法國巴黎方面，因A1高速公路與市區交通壅塞改善需求，往返戴高樂機場的RoissyBus已於2026年3月停止營運。旅客目前需改搭地鐵或RER B區間快鐵進出市區，票價約11.45歐元，可使用Navigo交通卡。

整體而言，歐洲旅遊確實從過去「說走就走」的模式，逐步走向「行前申請＋電子化通關＋城市限流」並存的新常態。建議旅客在規劃行程時，務必留意各國最新規範與官方公告。

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