ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台人赴越南旅遊增12.6%　外媒揭5大關鍵：高CP值只是其中之一

▲峴港近一公里的美溪沙灘，又被譽為「東方夏威夷」,峴港市景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峴港近一公里的美溪沙灘，又被譽為「東方夏威夷」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

根據越南官方統計，2026年前5個月國際旅客已突破1,057萬人次，較去年同期成長約15%，顯示越南仍是亞洲成長最快的觀光市場之一。其中，台灣旅客人次也較去年同期增加12.6%，反映赴越旅遊需求持續升溫。對此，綜合外媒分析指出，越南觀光熱度攀升主要有5大關鍵原因。

1. 物價仍比日本、韓國便宜
《Fortune》分析，越南最大的吸引力仍是高CP值。同樣預算下，旅客在越南能入住更高級飯店、享受按摩、美食與海島度假，因此吸引大量亞洲旅客。

▲▼星宇航空於10月27日正式開航台中-富國島航線。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空已提供每日一班「台中－富國島」直飛航線。（圖／星宇航空提供）

2. 航班愈來愈多
近兩年越南積極擴張國際航線，台灣飛往河內、胡志明市、峴港、富國島的選擇明顯增加，也讓自由行門檻降低。

目前台灣往返越南已有華航、長榮、星宇航空、越捷航空及越南航空等業者投入市場，其中河內與胡志明市幾乎天天都有多班直飛航班；被譽為「東方夏威夷」的峴港，也已成為台灣旅客最熱門的海濱度假城市之一。

▲峴港洲際陽光半島度假酒店,Citron餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

3. 國際飯店大量進駐
《Bloomberg》指出，越南近年吸引大量國際品牌投資，包括萬豪、洲際、希爾頓、凱悅等飯店集團持續拓點，提升整體旅遊品質，包含峴港洲際陽光半島度假酒店、富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店等。

4. 富國島、峴港成新一代度假勝地
外媒普遍認為，越南不再只有胡志明市與河內。近年最受關注的是富國島的海島度假、峴港的海灘與高級度假村，以及會安的古城風情。

▲▼ 峴港,會安 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲會安古城。（圖／記者蘇晟彥攝）

5. 社群媒體推波助瀾
TikTok、Instagram上大量出現「越南5天1萬元」、「富國島像馬爾地夫」等內容，帶動年輕族群跟風。

不過，隨著旅客大量湧入，越南也開始面臨「如何避免重蹈泰國過度觀光覆轍」的課題，包括交通壅塞、景區管理與環境保護等問題。

從國際旅客突破千萬、台灣旅客雙位數成長，到富國島與峴港快速崛起，越南不再只是泰國、日本之外的備案，而是愈來愈多人主動選擇的度假目的地。

關鍵字： 越南旅遊 會安旅遊 國外特色 越南爆紅 東南亞旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

伊能靜.秦昊錄節目吵架　老公沉迷冰淇淋(?)惹怒她

推薦閱讀

花枝排泡芙超驚豔！台中低奢鐵板燒

花枝排泡芙超驚豔！台中低奢鐵板燒

天仁茗茶公館店6/21熄燈

天仁茗茶公館店6/21熄燈

外媒揭「越南爆紅5大關鍵」：高CP值

外媒揭「越南爆紅5大關鍵」：高CP值

網怨「SUBWAY濃湯永遠賣完」　員工曝關鍵：一鍋只有3碗

網怨「SUBWAY濃湯永遠賣完」　員工曝關鍵：一鍋只有3碗

肉量超豪邁！米其林推介永和雞肉飯

肉量超豪邁！米其林推介永和雞肉飯

一口氣看400次！6千萬人次來過「只有河南」

一口氣看400次！6千萬人次來過「只有河南」

馬來西亞秘境「浪中島」開箱

馬來西亞秘境「浪中島」開箱

台中綠美圖一日遊行程這樣排！

台中綠美圖一日遊行程這樣排！

曼谷航站百貨逛街攻略！

曼谷航站百貨逛街攻略！

台北101美食街再添4家新品牌

台北101美食街再添4家新品牌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

從淡水到南投　全台5大煙火一次看

瑞士巧克力「Läderach」101店開幕5天就停業　業者：進行補貨

馬來西亞秘境「浪中島」開箱

台北晶華618優惠餐券開賣

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

第一層瀑布走20分鐘就到！宜蘭森林步道

台南雙春木棧道完工漫步1.8公里水上森林

外媒揭「越南爆紅5大關鍵」：高CP值

周末龍潭看煙火、聽演唱　還能逛市集

台北101美食街再添4家新品牌

熱門行程

最新新聞更多

花枝排泡芙超驚豔！台中低奢鐵板燒

天仁茗茶公館店6/21熄燈

外媒揭「越南爆紅5大關鍵」：高CP值

網怨「SUBWAY濃湯永遠賣完」　員工曝關鍵：一鍋只有3碗

肉量超豪邁！米其林推介永和雞肉飯

一口氣看400次！6千萬人次來過「只有河南」

馬來西亞秘境「浪中島」開箱

台中綠美圖一日遊行程這樣排！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366