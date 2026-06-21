台人赴越南旅遊增12.6%　外媒揭5大關鍵：高CP值只是其中之一

▲峴港近一公里的美溪沙灘，又被譽為「東方夏威夷」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

根據越南官方統計，2026年前5個月國際旅客已突破1,057萬人次，較去年同期成長約15%，顯示越南仍是亞洲成長最快的觀光市場之一。其中，台灣旅客人次也較去年同期增加12.6%，反映赴越旅遊需求持續升溫。對此，綜合外媒分析指出，越南觀光熱度攀升主要有5大關鍵原因。

1. 物價仍比日本、韓國便宜

《Fortune》分析，越南最大的吸引力仍是高CP值。同樣預算下，旅客在越南能入住更高級飯店、享受按摩、美食與海島度假，因此吸引大量亞洲旅客。

▲星宇航空已提供每日一班「台中－富國島」直飛航線。（圖／星宇航空提供）

2. 航班愈來愈多

近兩年越南積極擴張國際航線，台灣飛往河內、胡志明市、峴港、富國島的選擇明顯增加，也讓自由行門檻降低。

目前台灣往返越南已有華航、長榮、星宇航空、越捷航空及越南航空等業者投入市場，其中河內與胡志明市幾乎天天都有多班直飛航班；被譽為「東方夏威夷」的峴港，也已成為台灣旅客最熱門的海濱度假城市之一。

▲峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

3. 國際飯店大量進駐

《Bloomberg》指出，越南近年吸引大量國際品牌投資，包括萬豪、洲際、希爾頓、凱悅等飯店集團持續拓點，提升整體旅遊品質，包含峴港洲際陽光半島度假酒店、富國島翡翠灣 JW 萬豪度假酒店等。

4. 富國島、峴港成新一代度假勝地

外媒普遍認為，越南不再只有胡志明市與河內。近年最受關注的是富國島的海島度假、峴港的海灘與高級度假村，以及會安的古城風情。

▲會安古城。（圖／記者蘇晟彥攝）

5. 社群媒體推波助瀾

TikTok、Instagram上大量出現「越南5天1萬元」、「富國島像馬爾地夫」等內容，帶動年輕族群跟風。

不過，隨著旅客大量湧入，越南也開始面臨「如何避免重蹈泰國過度觀光覆轍」的課題，包括交通壅塞、景區管理與環境保護等問題。

從國際旅客突破千萬、台灣旅客雙位數成長，到富國島與峴港快速崛起，越南不再只是泰國、日本之外的備案，而是愈來愈多人主動選擇的度假目的地。