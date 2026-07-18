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老宅控必存恆春咖啡廳！曾是酒店、婦產科　90年間切換過六種身分

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果提到恆春美食，那麼「波波廚房」絕對有在人氣的前三名，但這幾年波波廚房將一樓打造成一個全新的恆春咖啡廳品牌「波波冷飲室」，讓各位把用餐與下午茶的空間區隔開來。走進波波冷飲室，比起正式用餐的餐廳感，來到這棟超過80年歷史的老宅中品味午後時光，是一個旅行中最舒服的環節。

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歷史與歲月
這裡經歷了多種的身分，從日治時期的蓬萊閣酒店，光復之後又變成了空軍臨時宿舍，之後改為恆春外科醫院，婦產科醫院再變成公賣局倉庫，最後才變成了現在的波波廚房。在這90年間，這棟建築換了六種身分，而波波廚房將這些歷史樣貌，以不一樣的方式來呈現。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

空間介紹
走進一樓後，會發現這裡的氛圍感，是那種一進來，就會讓人默默忘記時間坐很久的緩慢感。這裡迷人之處，不是華麗裝潢，而是一種不刻意的舒服感。老屋的氛圍、南國的日光、甜點與咖啡交織在一起，讓人有一種真的走進恆春日常的感覺。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

波波冷飲室最迷人的地方，就是它把老屋的歲月感保留下來了。斑駁的牆面、磨石子柱子、老式窗框、水泥地板與木質桌椅，讓整個空間多了一種復古又溫暖的氛圍。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

我很喜歡這裡的採光，大片窗戶讓自然光灑進室內，坐在靠窗的位置，可以一邊看著外面的恆春街景，一邊喝飲料、吃甜點。午後的光線落在木桌、老椅子與牆面上，整個畫面很有南國小鎮的悠閒感。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

我也很喜歡店裡保留下來的細節，像是復古摩托車、手寫黑板、老木櫃、樓梯與牆面的痕跡，每個角落都像是在說著這棟老屋的故事。這些元素讓波波冷飲室不只是單純的咖啡甜點店，更像是一個被重新整理過的老時光。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

座位區的安排也很舒服，有適合多人聊天的木桌，也有靠牆的座位可以安靜休息。整體空間寬敞，不會讓人有壓迫感。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲除了室內空間以外，波波冷飲室後方還藏著一處很有味道的後院，而我最愛的就是後院的天井設計。

天井裡有一棵大樹從中間向上生長，枝葉穿過白色建築之間，陽光從上方灑落下來，讓整個空間多了一種自然的呼吸感。比起室內座位區的沉穩復古，這裡多了一點綠意與光影流動，讓老屋看起來更有生命力。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

飲品甜點介紹

椰子咖啡
這次在波波冷飲室裡很有南國感的一杯，深色咖啡與冰塊裝在透明玻璃杯裡，上方鋪著椰子片與椰香元素，光是外觀看起來就很清爽，也很符合恆春午後的氣氛。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

西西里咖啡
這裡的西西里咖啡是目前我喝過最特別的，一整顆檸檬雪酪冰，旁邊附上一瓶氣泡水與一小杯濃縮咖啡，杯中則放著一球帶有清爽香氣的冰品，讓人可以自己慢慢倒入、慢慢混合。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

最有畫面的瞬間，就是把濃縮咖啡淋上去的時候。深色咖啡液順著白色冰球往下流，和杯中的冰塊、氣泡慢慢交融，視覺上很療癒，也讓這杯飲品多了一點手作感。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

肉桂捲
除了飲品之外，這次也點了波波冷飲室的肉桂捲。切面可以看到麵包裡有一圈圈肉桂醬的紋路，香氣不是那種過度濃烈的辛香感，而是比較溫柔、舒服的肉桂味。入口時先感受到麵包本身的柔軟與濕潤，接著肉桂香慢慢散開，搭配上方的奶油霜，讓整體多了一點滑順與甜感。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

注意事項
如果各位是預計要來波波冷飲室的話，那就只能待在一樓的空間，二樓謝絕參觀。如果想要到波波廚房的話，僅接受線上預約，如果現場想要候位的話，就要看運氣了。

▲▼波波冷飲室。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

波波冷飲室（波波廚房一樓）

地址：屏東縣恆春鎮山腳里光明路88號
電話：08－8896575
營業時間：平日11：00－17：00｜周六、日10：00－17：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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