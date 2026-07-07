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熊本70年生雞蛋豚骨拉麵！沾麵吃法不攪拌　曾多次入選百名店

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

最強熊本拉麵推薦這家「熊本拉麵黑亭」，Tabelog分數高達3.68，多次入選日本拉麵百名店。1957年創業至今已有70年歷史，推薦必點招牌生雞蛋拉麵，與焦香蒜油組合超級合拍。本店距離熊本車站不遠，在熊本下通商店街、熊本城都有分店，觀光客到熊本旅遊一定要去朝聖！

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交通
熊本拉麵黑亭熊本車站本店距離熊本車站約650公尺，步行時間9分鐘左右可到。如果懶得走路的話，也能轉乘熊本市電（A系統）至「二本木口站」、公車巴士至「二本木口」，下車後走3分鐘即可抵達。

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

建議避開午餐晚餐尖峰時段前往
平日營業時間為10：30－20：30，我們這天是結束「天草賞海豚」行程後，傍晚回到熊本車站吃晚餐，抵達時大約5點，幸運沒有排隊直接入座。

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

菜單
入店後使用販賣機自行點餐，熊本拉麵的特色在於會加入焦香蒜油，大家可再依照自身口味，選擇要不要多加叉燒、生雞蛋、辣肉醬，配菜類有炒飯、餃子、叉燒飯、飯糰可點，肚子很餓或是食量大的人，也能參考更豐盛的加價套餐。

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

人氣最高的店家推薦拉麵是「玉子入りラーメン」，也就是加入生雞蛋的拉麵，吃法可以參考桌上小卡，雞蛋不是和湯頭攪拌在一起，而是要另外用湯匙「沾」著吃。

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

推薦餐點

生雞蛋拉麵—1,150円
看起來十分濃厚，吃起來卻不會油膩或是過鹹。以豬骨熬製的湯頭甘甜順口，搭配招牌焦香蒜油增添風味，也是熊本拉麵最具代表性的組合。配料除了叉燒外，還有豆芽、木耳、青蔥、海苔，叉燒部分建議可以在湯裡泡一下，熱度會再高一些。

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

九州拉麵的特色，在於搭配的是帶有脆度的白細麵，能夠充分吸收豚骨湯頭。雖然我一直以來都是粗麵派，但九州豚骨拉麵還是得配白細麵才對味！

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

將生蛋黃放進湯匙中，吃的時候夾取適當麵條，像沾麵一樣「沾」著蛋黃吃，不得不說，這樣的吃法真的可以提升整碗拉麵的美味，與焦香蒜油的組合超級合拍。如果你是敢吃生雞蛋的人，強力推薦一定要點這碗，熊本拉麵黑亭人氣最高的熱銷拉麵！

▲▼熊本拉麵黑亭。（圖／周花花授權提供）

心得
熊本美食餐廳、熊本拉麵名店很多，但熊本拉麵黑亭人氣跟評價始終很高。愛吃拉麵的人，來到熊本旅行如果只有時間吃一碗的話，當然推薦來這家經典老店朝聖。生雞蛋拉麵好吃又特別，從熊本車站走路可到，或是去熊本下通商店街、熊本城分店吃也行！

熊本拉麵黑亭 熊本車站本店（熊本ラーメン黒亭）

地址：熊本県熊本市西区二本木2－1－23
營業時間：平日10：30－20：30（周六、日到21：00）

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本文作者

周花花

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