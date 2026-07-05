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壯圍一日遊必排中繼站！免門票藝術園區　停車免費還有咖啡廳

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

走進宜蘭壯圍，絕對不能錯過這座宛如藝術博物館般美麗的「壯圍沙丘旅遊服務園區」。自2018年落成啟用以來，這座由知名建築師黃聲遠以「空出谷地，看見沙丘」為核心概念設計的建築，就深深吸引著無數旅人來朝聖。遠遠望去，它就像一隻巨大的螃蟹溫柔地爬行在沙丘之上。園區內不僅完全免門票、提供免費停車，還能登上頂樓天台將壯圍美景盡收眼底。

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景點介紹
壯圍沙丘旅遊服務園區於2018年4月28日落成開幕啟用，由知名建築師黃聲遠，以「空出谷地，看見沙丘」為核心概念規劃設計，從建築外觀開始便可感受到與眾不同的氛圍。遠遠的看去，建築物的造型很像是一隻螃蟹，爬行在這座充滿藝術氛圍的沙丘之上。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

上到建築物的頂樓天台上，又是一番不一樣的風景，絕對值得在此拍照留念。在占地遼闊的園區之中，其實非常推薦可以放慢腳步，沿著步道走走散步。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

大型藝術作品
在壯圍沙丘旅遊服務園區內，可以見到許多大型的藝術作品，這些是邀請來自國內外，多位藝術家結合了壯圍當地的自然人文特點，為這片藝術沙丘所創作。旅人們來到這裡一遊，可千萬別錯過了這些精彩值得一看的藝術作品。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

室內遊客中心
在戶外玩累了，就趕緊進入遊客中心內吹吹冷氣，休息再出發！壯圍沙丘旅遊服務園區就是旅人們旅行的中繼站、休息點，可免費停車、免費參觀，也設有餐廳、咖啡廳，是個很棒的休閒好去處。還有好逛又好買的海角集，可以買到最優質的在地好物！

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

藝文展廳
目前在服務中心內，以「圍笑聚落」為展覽主題，利用中心內特別的建物空間，並結合了像是捕鰻苗、龜山朝日等壯圍特有元素，進行創作展出打造了多處別具特色的藝文展廳。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

以下是開館當時來參訪的紀錄
進入到壯圍沙丘旅遊服務園區彷彿像是進到美術館一樣，建築物本身的空間感就十分獨特，各展廳氛圍各不相同，但相同的是都運用了壯圍沙丘最具代表的「沙」的元素，在室內居然也有真的沙丘，令人印象深刻。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

在部分展廳中還放置了電影院座椅，這座位是真的可以坐的，不妨就坐在這裡欣賞一下蔡明亮導演「慢走長征」系列影片，一共有8部作品如無色、行者、西遊、沙等。其中「沙」短片，即為蔡明亮導演及影帝李康生獻給壯圍及壯圍沙丘旅遊服務園區的最新創作。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

在壯圍沙丘旅遊服務園區完全可以感受一股「慢」的氣息，不妨就此放慢腳步、放慢節奏，好好感受一下這份難得悠閒的美好時光。

▲▼壯圍沙丘生態園區。（圖／桃桃`s旅人手札授權提供）

壯圍沙丘生態園區

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號
電話：03－9382420
營業時間：09：00－17：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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