蓮花池畔享用客家菜！隱身崙坪地景園區　甜點必吃牛汶水

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

桃園觀音的崙坪文化地景園區裡面的「好客食堂」環境很好，餐廳玻璃落地窗正對著蓮花池，餐點主要是提供客家定食料理，我超愛那飯後甜點牛汶水，真的超好吃的！

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店家位置

崙坪文化地景園區位於桃園觀音區，我們這次玩了桃園兩天一夜，很多都是以前沒去過的景點，其中包括崙坪文化地景園區，來好客食堂吃午餐可以順便逛園區！

內用環境

好客食堂裡面的裝潢很簡單，主要以木材為主，有一種簡樸的氛圍。除了櫃子裡的甜點之外，架上也有肉乾可以買回家當伴手禮。

▲其實當天平日中午生意還是很好，還好我們有事先預約，我們是等要離開的時候，客人走光了才拍到空景。

菜單

▲以套餐為主，還有咖啡、甜點和飲料。

餐點

辣子雞丁

套餐除了主食之外還搭配了一碗白飯、一碗湯、一份蒸蛋、三份小菜，另外還有飯後甜點和飲料。湯品可以選擇百菇湯或酸菜湯；飲料可以選擇紅茶、綠茶、咖啡、烏梅汁；甜點可以選擇牛汶水、烤布蕾、小蛋糕、冰淇淋。

虎掌燒

▲虎掌燒使用的是蹄筋的部位，感覺就是很入味又很下飯的一道。

梅干扣肉

▲客家料理很代表性的梅干扣肉這裡也吃得到，而且份量給得很有誠意。

咖啡

▲飯後配咖啡真的是去油解膩，喝了很清爽。

烤布蕾

▲沒想到份量還滿大的。

牛汶水

來到客家餐廳當然要點一般外面吃不到的，所以我點了一個牛汶水。牛汶水還加了桂花醬，吃起來香香甜甜的，口感很扎實又Q彈，實在是好吃！

什麼是牛汶水？

其實牛汶水就是麻糬，主要是將糯米捏成圓扁形、中間帶有凹陷的麻糬，泡在濃郁的黑糖薑汁中享用。早期是客家農家在農忙時補充體力、休憩時的點心，具有飽足感且能祛寒暖身。

牛汶水又叫熝湯糍，會取名叫牛汶水的原因據說是炎炎夏日或農忙時，水牛喜歡泡在泥水裡消暑，只露出牛頭與牛背。一顆顆糯米麻糬泡在黑糖薑汁中的模樣，就像水牛在戲水（客語稱「牛汶水」），加上麻糬中心的凹痕就像水牛踩出的水窪，因此得名。

伴手禮

▲好客食堂的豬肉乾是自己做的，我們試吃了一包，很厚一片，口感很彈牙。

心得

好客食堂的環境很好，因為就位於崙坪文化地景園區裡，所以停車還滿方便的。餐廳有點鬧中取靜的氛圍，而且正對著蓮花池用餐覺得很放鬆愜意。餐點都有一定的水準，價格也合理，尤其甜點牛汶水讓我很懷念！

好客食堂

地址：桃園市觀音區崙坪里學府路350巷120號

電話：03－4985208

營業時間：11：00－20：00（周六、日營業到21：00）

飛天璇

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