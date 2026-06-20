台北101美食街再添4家新品牌　五燈獎豬腳滷肉飯裝修中

▲五燈獎豬腳滷肉飯即將進駐台北101美食街。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

為了滿足上班族與觀光客多元的用餐需求，台北101美食街近期迎來4家人氣品牌，養心餐飲集團「養心茶樓mini」、老四川餐飲集團個人鍋品牌「饗壹鍋」已先開幕，接下來還有三重名店「五燈獎豬腳滷肉飯」與牛肉麵節常勝軍「竣師父牛肉麵」進駐，目前正在裝修中。

▲「養心茶樓mini」進駐台北101美食街。（圖／養心茶樓提供）

養心茶樓mini

養心餐飲集團創立13年，以「美好蔬食生活的提案者」為品牌訴求，持續探索蔬食料理的更多可能，今日進駐台北101的「養心茶樓 mini」，以美食街型態呈現養心茶樓經典品項，菜單規劃分為「粥粉麵飯」、「單點小食」、「港式甜湯」、「保溫燈區點心」與「蒸籠區點心」等區塊，讓消費者可以依照用餐情境跟心情自由選擇，無論是想快速吃一份主食、搭配套餐，或是單點幾款港式點心分享，都能更輕鬆自在。

其中，「粥粉麵飯」主打飽足型主食，包括干炒牛河、翡翠蛋炒飯、老罈酸菜拌麵、秘傳雙醬拌麵、XO椒麻担担麵、皮蛋壽若粥與五香若燥飯等，單點價落在55元至120元之間，若搭配套餐則為145元至208元。套餐內容包含主食、川燙時蔬或韓式泡菜，以及湯品或飲品。

▲老四川新推個人鍋品牌「饗壹鍋」。（圖／老四川提供）

饗壹鍋

老四川餐飲集團深耕麻辣鍋市場23年，近期推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，已正式進駐台北101購物中心。品牌主打精緻個人鍋，菜單以風味主軸分成「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」3大系列、共7款鍋物，對應不同客群的吃鍋情境。饗麻辣系列首推「饗麻辣三寶鍋（大腸頭/牛筋/牛肚）」，可選精選五花牛肉（398元）／精選梅花豬肉（388元）；另一款「饗馥小川鍋（麻辣鴨血/豆腐）」同樣可選五花牛（398元）或梅花豬（388元）。

想吃到更貼近台灣味覺記憶的，「饗在地」系列則把在地素材融進湯底邏輯，如「饗椒番茄鍋」可選五花牛358元／梅花豬348元；「饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）」售價348元，則是兼具肉與海味；另有素食「饗素松露菌菇鍋」，售價268元。

▲五燈獎腿庫。（圖／Viviyu旅遊美食世界）

五燈獎豬腳滷肉飯

三重名店「五燈獎豬腳滷肉飯」即將進駐台北101美食街，目前已封板施工中，以後附近上班族的午餐有新選擇了。主打滷豬腳的五燈獎，在三重耕耘超過30年，只要到用餐時間，一定大排長龍。蹄膀部位滷得透爛不油膩，吃得到大塊肉的美味；中段較為肥美，肉筋有嚼勁，豬皮厚實又有膠質感。

▲竣師父牛肉麵裝修中。（圖／記者黃士原攝）

竣師父牛肉麵

藏身台北東區停車場後方的「竣師父牛肉麵」，是台北市牛肉麵節常勝軍，去年獲得清燉組金牌。菜單有牛肉麵、湯品、乾麵、蛤蜊雞腿麵、飯類、滷味、小菜，麵條有拉麵、寬麵、細麵可選，軟硬度也都可客製化調整。台北101店目前也在裝修中。