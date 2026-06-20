馬來西亞秘境「浪中島」開箱！看東南亞唯一飛機潛點、夜賞藍眼淚

▲位於馬來西亞的浪中島夏日海灣度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／馬來西亞報導

亞洲正掀起「靜奢」與「深度體驗」旅遊熱潮！位於馬來西亞東海岸的「浪中島」，目前島上僅有一間度假村營運，碼頭旁就能欣賞清澈海水、沙丁魚風暴與小鯊魚悠遊，並擁有東南亞唯一飛機潛點，夜晚也能尋訪藍眼淚，讓旅人在這座隱世島嶼享受最獨特的海島度假時光。

▲浪中島澄澈透明的海水與藍天相映，成為最療癒的自然風景。（圖／記者蔡玟君攝）

浪中島為什麼值得一去？

若說馬來西亞東海岸有三顆最耀眼的海洋明珠，浪中島（Lang Tengah Island）、熱浪島（Redang Island）與停泊島（Perhentian Islands）無疑是最具代表性的存在，三座島嶼坐擁世界級海洋資源，卻各自展現不同魅力。

三座島嶼中以熱浪島最知名，但浪中島卻更像是一處隱世海島，全島無常住居民，環境相對單純寧靜，加上每年11月至隔年2月為封島季，周邊海域保留相當完整的海洋生態，讓人能放鬆徜徉在大自然中。

▲浪中島可以體驗珊瑚種植，為海洋生態盡一份心力。（圖／浪中島夏日海灣度假村提供）

隨著近年永續旅遊逐漸被旅人重視，島上旅宿業者也規劃有珊瑚種植體驗，讓旅客為海洋環境盡一份心力；同時當地業者也規劃叢林探索、潛水、尋找藍眼淚、攀岩等多項活動，相較熱鬧商業化海島，浪中島以低密度住宿與自然生態見長，正符合近年旅人追求安靜奢華與深度體驗的趨勢。

浪中島交通方式

台灣人想要前往浪中島，必須先搭機飛至吉隆坡，再從吉隆坡搭乘國內線飛往登嘉樓機場（TGG）。若已預訂島上住宿，並在早上9點前抵達登嘉樓機場，業者會安排接駁車至「Merang碼頭」，從碼頭搭船前往島嶼，船程近30分鐘。

▲▼浪中島的碼頭就能看到小鯊魚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有沙丁魚風暴。（圖／記者蔡玟君攝）

全島唯一住宿「浪中島夏日海灣度假村」開箱

浪中島目前僅有一座度假村「浪中島夏日海灣度假村」（Summer Bay Resort），當旅客從接駁船一踏上碼頭木棧道，就會被眼前美景震撼。海水能見度極高，站在碼頭上就能直視海中各種魚類、小鯊魚自在悠遊；綿延的細白沙灘、隨風搖曳的棕櫚樹和耳邊僅有海浪拍打聲的白噪音，將想像中的「度假天堂」真實呈現在眼前。

▲高級家庭房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼房內有飲水機和雙衛浴。（圖／記者蔡玟君攝）

浪中島夏日海灣度假村於2013年開幕，是馬來西亞官方認證的四星級旅宿，客房則比照五星級規格打造。全館125間客房設有多種房型，其中高級家庭房採乾濕分離衛浴設計，部分房型更配備雙衛浴空間，方便旅客玩水後盥洗；咖啡機、冷熱飲水機及國際插座等設備也一應俱全，更有客房直接設置在泳池旁，並有獨立通道，開門就能直接下水游泳。

▲▼部分客房能直達泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

為了照顧不同年齡層旅客，度假村也是馬來西亞少數設有電梯的海島度假村之一。館內共有3座電梯，方便長者、輪椅旅客或攜帶大型行李的家庭使用，成為許多親子客與銀髮族旅客選擇入住的重要原因。

同時，只要入住度假村，早餐、午餐、下午茶到晚餐全包，且每天會安排不同餐廳用餐，讓旅客不用擔心天天吃一樣的餐點。

▲浪中島夏日海灣度假村擁有東南亞唯一飛機潛點。（圖／業者提供）

▲度假村內的PADI五星潛水中心。（圖／記者蔡玟君攝）

潛水愛好者天堂 有東南亞唯一飛機潛點

浪中島也是潛水愛好者的天堂，度假村內設有PADI五星潛水中心，從體驗潛水、深度潛水活動都有，旅客也可在此考取潛水執照。業者為打造獨特潛水體驗，2022年與新加坡公司合作，在水下12至15公尺處放置兩架飛機，打造成東南亞唯一飛機潛點，雖然並非戰爭遺跡，但隨著近年社群媒體分享，也成為一處水下攝影的熱門去處。

即使不會潛水，浪中島也是浮潛天堂。記者實際造訪，度假村前方的沙灘就能讓旅客浮潛，水下能見度極高，可以清楚捕捉各種魚群悠遊的畫面、碼頭下方的沙丁魚風暴，或時不時能看到小鯊魚現蹤，又快速的游走。

▲夜間浮潛體驗。（圖／業者提供）

▲目前度假村業者和旅客齊心協力，已種下超過兩萬株珊瑚。（圖／業者提供）

島上的「夜間浮潛」更是獨特的活動。業者表示，旅客不僅能在夜晚觀察海中生態，更能欣賞藍眼淚，透過肢體的擾動，讓微生物在海中散發藍色螢光，奇幻景觀讓人難忘。

同時，度假村設有珊瑚保育中心，並規劃「種植珊瑚」的活動，業者表示，目前已種下超過兩萬株珊瑚，旅客可以跟隨專業人員一起見證珊瑚從小小碎片逐漸長成健康的珊瑚結構，同時為海洋保育盡一份心力。

▲▼也有飛索與攀岩體驗。（圖／業者提供）

飛索、攀岩、叢林探索打造豐富陸上活動

即使不玩水，浪中島夏日海灣度假村也提供豐富的陸上活動讓旅客體驗。全長250公尺的「飛索」體驗，讓旅客能從島上制高點出發，飛越熱帶雨林，同時俯瞰湛藍大海。

「Via Ferrata 攀岩索道」則挑戰旅客的膽量。在教練的帶領下，旅客可以沿著海岸線岩石的高空攀爬，下方就是不斷拍打岩壁的海浪，刺激度十足，或也可跟隨導覽員探索叢林，了解島上的植被生態。

▲想要放空，也可以沿著潔白沙灘漫步。（圖／記者蔡玟君攝）

▲浪中島夕陽是旅人不能錯過的景色。（圖／業者提供）

若什麼都不想做，只想靜靜賞景，不妨沿著島上細密潔白的沙灘漫步，沙灘上設有許多拍照打卡點讓旅人拍照。此外，旅客絕對不能錯過的就是日落景觀，當火紅晚霞渲染天際，也映照著海面，展現另一種魔幻之美，是浪中島最讓人難忘的絕景。

▲浪中島沒有常住居民，宛如一座隱世秘境。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著馬來西亞積極推動觀光，浪中島所在的登嘉樓近年也成為重點推廣區域。馬來西亞觀光局指出，今年是馬來西亞旅遊年，更特別強調「東岸新視野」，旅客可以前往浪中島享受清澈見底的浮潛環境，或探訪有「大馬最美島嶼」之稱的熱浪島，而停泊島也有「停泊島萬豪度假酒店」進駐，為東海岸注入全新的奢華住宿體驗。

在旅遊市場方面，可樂旅遊分析，許多台灣旅客規劃海島假期時，第一時間往往想到沙巴或菲律賓，但馬來西亞東海岸的島嶼擁有優質的海洋生態環境，且相較部分東馬海島地區，飯店與度假設施發展更成熟完整，住宿選擇也較多元。

業者也在今年8、9、10月推出「熱浪島團體行程」，搭配星宇航空，帶領旅客一探馬來西亞東海岸島嶼魅力，不僅能浮潛，還能深度探索登嘉樓市區，如水晶清真寺、海龜巷、在地市場等特色景點，並前往馬來西亞空中娛樂城「雲頂高原」，住進大馬最高酒店，夜晚欣賞山中琉璃光，白天看雲海，6天5夜每人團費4萬3900元起。