瑞士巧克力「Läderach」101店開幕5天就停業　業者：進行補貨

▲瑞士精品巧克力「Läderach」開幕5天發出「暫停營業」公告。（圖／翻攝Läderach官方IG，下同）

記者蕭筠／台北報導

瑞士精品巧克力「Läderach」台灣首店15日進駐台北101，吸引大批民眾排隊搶買。不料僅開幕短短5天，品牌發出「暫停營業」公告，原因是要進行補貨等準備作業。

Läderach公告指出，自台北101旗艦店開幕以來深受消費者喜愛，許多招牌商品在開幕後迅速售罄，實際需求超出原先預期，因此為了補足商品，「6月20日起暫停營業，進行補貨與相關準備作業。」

品牌說明，目前正與瑞士總部密切合作，全力安排新一批商品來台，希望能在最短的時間內完成補貨。同時也向未能購買到心儀商品的顧客致歉，最新營業資訊將陸續公布於官方社群平台。

▲Läderach以「FrischSchoggi」新鮮手工巧克力系列做為主打。

Läderach於1962年創立，所有巧克力皆於瑞士格拉魯斯州生產製造，目前在全球超過30個國家設有門市。

品牌以「FrischSchoggi」新鮮手工巧克力系列做為主打，不同於一般巧克力以固定包裝販售，消費者可挑選整片巧克力再依喜好決定尺寸、份量，並由專人現場分切、秤重販售，門市更提供試吃服務，可選3種口味，讓不少人大讚「很大方」。此外，也提供夾心巧克力Pralines、松露巧克力Truffles、爆米花、禮盒等選擇。

▲原燒重回高雄。（圖／王品提供）

王品旗下燒肉品牌「原燒」近日則宣布重回高雄，這次落腳鳳山，而且是附自助吧吃到飽店型，預計7月中旬開幕。

「原燒」主要提供套餐，另有各式單點菜色，在全台各地擁有多家分店，高雄中山店去年10月底因租約到期結束營業，品牌暫時撤出高雄。

原燒的自助吧店型，有超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司、黑糖珍珠蛋塔是餐廳推薦必吃。

▲原燒自助吧40多種品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）