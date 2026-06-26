500碗推薦彰化素食麵老店！45元爽嗑乾麵＋豆包湯超划算

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

來到彰化鹿港，想找一頓既美味又不會傷荷包的餐點嗎？那麼絕對不能錯過這間「林明堂素食麵」！林明堂素食麵是榮獲第二屆500碗肯定的店家，以親民到令人驚呼的銅板價位，讓我們付錢的時候也嚇到。一碗麵竟然不到50元，就連燙青菜也只要10元，難怪可以經營40幾年屹立不搖，應該是每一個吃過的客人都會喊：「太佛心！」

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店家位置

林明堂素食麵位於鹿港介壽路上，這裡離鹿港天后宮不遠，走路就可以抵達。但是如果是開車來的話，旁邊就有一個收費停車場，對開車來的朋友相對方便許多。

內用環境

林明堂素食麵已經營業了40幾年，應該已經傳承至下一代了，因為攤子前面是兩位年輕人在掌廚。我們還沒中午就抵達了，因為還沒到尖峰用餐時間，所以不需要排隊就有位子！

▲這天才知道林明堂素食麵獲得了第二屆台灣500碗的推薦，所以牆上有很多的祝賀匾額。

菜單

▲先點要乾麵還是湯麵，再來看要點什麼湯，如果想要燙青菜的話，豆芽菜一份只要10元！

我們這天在鹿港吃了一整天，林明堂素食麵是我們的第一攤，所以不敢點太多。點了兩碗麵、兩碗湯，三個人一起分享，後來發現真的點太少了，因為吃完有點欲罷不能，好想再來一碗。

乾麵＋豆包湯 45元

▲▼如果想吃乾麵的話，可以直接點一份乾麵＋豆包湯的組合，這樣一組只要45元！

乾麵吃起來很清爽，沒有過多的調味，就是簡單清爽，然後豆芽菜很清脆，很加分。喜歡吃豆芽菜的可以多點一份豆芽菜，一份只要10元，超級佛心！

豆包麵 45元

想吃湯麵的可以直接點豆包麵，豆皮、豆包和油豆腐就直接加在湯麵裡面。敢吃辣的記得加點辣椒，他們家的辣椒不會很辣，不像蚯蚓龍山麵線糊那樣把我整個嚇到頭暈！

豆包湯 30元

▲我們另外點了一碗豆包湯，是兩個菜捲和兩個油豆腐，油豆腐就是大家可以想像的味道。

▲好喜歡他們家的菜捲，外皮吃起來略帶扎實感，裡面就是高麗菜和紅蘿蔔，吃起來很清脆沒有油耗味。

心得

付錢的時候發現一個人均消費不到50元，真的有把我們嚇了一跳，怎麼有這麼佛心的店家，真的很值得推薦！然後這個菜捲真的是好吃，所以我們又一個人外帶了一盒回家，在家自己煮麵的時候就可以放一條進去，煮泡麵的時候應該也很適合放！

林明堂素食麵

地址：彰化縣鹿港鎮順興里介壽路三段66號

電話：04－7785571

營業時間：10：30－18：30（假日到18：00）

飛天璇

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