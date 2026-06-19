長崎豪斯登堡首座「絕景雲霄飛車」明年啟用　San-X樂園今夏開幕

▲豪斯登堡首座雲霄飛車明年啟用。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

長崎縣主題樂園度假區「豪斯登堡」宣布將於2027年推出開業以來的「首座雲霄飛車」設施，並打造只有在園區才能擁有的賞景與刺激體驗。

豪斯登堡表示，首座雲霄飛車是開幕以來最大投資金額的企劃，讓旅客能一邊飽覽豪斯登堡獨有的美麗歐風街景，邊穿梭於壯闊絕景之中，打造前所未有的飆速與賞景兼具的玩樂體驗。

▲豪斯登堡米飛兔主題園區「miffy小鎮」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飛行劇場打造全新故事設計，讓旅客一起投入EVA與使徒對戰的場面中。（圖／豪斯登堡提供）

豪斯登堡從去年開始打造一系列全新設施，包括全球唯一的米飛兔主題園區「miffy小鎮」，還有今年4月啟用的新設施「新世紀福音戰士‧飛行劇場 - 8K - 」，讓粉絲能參與使徒大戰，加上全新劇情只有在豪斯登堡才能體驗得到，讓設施啟用第一個月的入園人數就較去年同期成長130%，前往園區的台灣旅客數也大幅提升。

▲以拉拉熊、角落生物為主題的「San-X Paradise」今年夏天在富士急樂園開幕。（圖／サンエックス株式会社提供）

而今年夏天，日本也有多個新景點將陸續開幕。富士急樂園宣布與San-X合作打造的全球唯一主題樂園正式定名為「San-X Paradise（サンエックス パラダイス）」，預計夏季開幕，未來旅客將能在富士山腳下，與拉拉熊、角落生物等人氣角色一起遊玩。

「San-X Paradise」設於富士急樂園內過去被稱為「Mini Fuji」的舊設施用地，總面積約6500平方公尺。官方表示，這將是全球唯一以San-X角色宇宙為主題打造的戶外型主題園區，並規劃有遊樂設施、餐廳及商店等多元空間。

富士急樂園表示，「San-X Paradise」以「角色 × 療癒 × 遊樂園＝可愛化學反應」為核心概念，希望透過San-X角色的療癒魅力與遊樂園的刺激感結合，打造沉浸式體驗空間。除了人氣最高的拉拉熊與角落生物外，園區也將加入趴趴熊、尼安尼安貓等經典角色。

▲全球首座寶可夢機場就在能登里山機場。

寶可夢迷則別錯過從7月7日起至9月底期間限定營運的全球首座寶可夢主題機場「能登里山 Pokémon With You 機場」，機場內集結11種飛行系寶可夢裝飾，包括入口大廳、空橋、導覽標示與候機空間皆融入寶可夢元素。2樓挑高空間更設置大型皮卡丘與飛機造型氣球，打造沉浸式主題體驗。

▲▼機場內有滿滿寶可夢元素。

機場觀景台規劃為「皮卡丘的里山」主題區，可看到大量皮卡丘組成能登里山景觀，部分其他寶可夢角色也隱藏其中，讓旅客體驗尋寶樂趣。館內同步推出3部原創短篇動畫，包括《飛吧！寶貝龍》，描述寶貝龍追逐飛行夢想的故事，並與館內設置的寶貝龍及暴飛龍雕像相互呼應。

位於機場3樓的 Restaurant Annon 將於活動期間推出限定寶可夢餐點，包括2款鬆餅及2款主題飲品，套餐還附贈原創設計餐墊。2樓「Serendipity」將變成周邊商店，販售限定商品，除了T恤、鑰匙圈外，也有行李吊牌、行李箱束帶等結合旅行概念的周邊。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）