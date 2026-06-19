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「承繼」甜點快閃高雄　焦糖起司蛋糕、開心果提拉米蘇限量販售

▲▼承繼快閃高雄 。（圖／承繼提供）

▲承繼首度快閃高雄。（圖／承繼提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣精品甜點「承繼」6月25日至7月26日將於高雄展開快閃活動，帶來經典招牌「-18°C焦糖起司蛋糕」，也販售新品「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」以及超人氣「開心果提拉米蘇」等品項。

承繼「高雄夢時代快閃店」延續希臘神話「阿里阿德涅之線」概念，讓紅色線條穿過快閃場域，傳達出甜點刻度及故事，快閃空間也以更明亮、更開闊的氛圍呈現。

快閃店將帶來招牌「-18°C焦糖起司蛋糕」，透過精細換算糖分來控制冰點，讓蛋糕體在-18度下仍保有完美風味，每條720元；新品「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」選用單一產區黑巧克力結合櫻桃原汁，8入禮盒720元。

超人氣「開心果提拉米蘇」加入大量研磨開心果泥與高比例蛋黃製成，每條780元；另有「香草鳳梨金磚」6入禮盒620元、「提拉米蘇」長條禮盒720元、「生巧克力布朗尼」8入禮盒720元。甜點每日限量、售完為止。

▲▼承繼快閃高雄 。（圖／承繼提供）

▲櫻桃莓果生巧克力布朗尼。

承繼高雄夢時代快閃店
地點：高雄夢時代購物中心1F
時間：6月25日-7月26日；配合百貨正常營業時間
 

▲▼PAUL大直忠泰店明日開幕。（圖／PAUL提供）

▲PAUL大直忠泰店開幕。（圖／PAUL提供，下同）

另外，法國百年烘焙品牌「PAUL」全台第7家門市本月進駐大直，以全新「現代法式」空間呈現，使用金色搭配深綠色裝潢為主，不僅有大片落地窗，更提供戶外座位區。

菜單部分推出限店「Eating Well」早午餐系列，提供「酪梨奇亞籽歐姆蛋」、「火腿烤克太太三明治」及「卡門貝爾生火腿三明治」；麵包、飲料也有限定「特濃開心果可頌」、「覆盆莓紅果脆粒可頌」、「伯爵果物冰茶」、「百香果美式」等選擇。

PAUL大直忠泰店7月14日前單筆消費滿2200元即送PAUL經典抹刀1支，送完為止。

PAUL大直忠泰店
地址：台北市中山區樂群三路200號1F（大直NOKE忠泰樂生活）
營業時間：周日-周四08:00-21:30；周五至周六08:00-22:00

▲▼PAUL大直忠泰店明日開幕。（圖／PAUL提供）

▲限店可頌由左至右為特濃開心果、覆盆莓紅果脆粒口味。

關鍵字： 美食情報 美食雲 承繼 PAUL

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