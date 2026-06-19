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就饗鐵板燒送鮮魷、12mini鍋抽贈菜券　外送平台加碼買1送1

▲▼「12mini快煮小火鍋」、「就饗鐵板燒」。（圖／王品提供）

▲就饗鐵板燒送雙喜酸辣鮮魷。（圖／王品提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

王品集團旗下2大品牌祭出限時加菜活動。「就饗鐵板燒」消費者身分證字號中2碼、內用2客套餐，就送雙喜酸辣鮮魷1份；「12mini快煮小火鍋」LINE好友完成指定遊戲，則可獲得隨機贈菜券。此外，外送平台還有指定套餐買1送1。

▲▼「12mini快煮小火鍋」、「就饗鐵板燒」。（圖／王品提供）

▲12mini快煮小火鍋玩遊戲送好料贈菜券。

「就饗鐵板燒」7月31日前推出身分證優惠，凡對中「2、6、8」任2碼於門市內用「2客單人餐」或「1客雙人餐」，且出示身分證件，即可再吃雙喜酸辣鮮魷1份。「12mini快煮小火鍋」6月30日於LINE舉辦轉轉樂遊戲，只要成為官方LINE帳號好友並完成遊戲，可獲得免費豬、雞、魚肉等好料隨機贈菜券，每帳號每日最多可玩12次。

Uber Eats至6月30日前還有「12mini快煮小火鍋」的黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐，以及「就饗鐵板燒」的「塔香雞腿丁套餐+蒜香鮮蝦」或「醬燒雪花牛+蔥蛋套組」，限時買1送1，每組原價316元到416元不等，折扣後每份平均158至208元。

▲五一勞動節限定　FRIDAYS炭烤豬肋排買一送一。（圖／北軒集團提供）

▲FRIDAYS於21日推炭烤豬肋排買1送1。（圖／開展餐飲集團提供）

另外，開展餐飲集團品牌也祭出限時優惠，「德州鮮切牛排」20日限定「10盎司肋眼牛排特價999元」（原價1200元），還可搭配一道自選鮮製配菜，以及招牌手工麵包、花生無限續；TGI FRIDAYS則於21日推出「炭烤豬肋排買1送1」。消費者只要出示相關活動畫面即享優惠。

業者21日再加碼推「夏至暢飲」方案，90分鐘經典調酒、精選生啤酒喝到飽只要599元，開展VIP會員更享優惠價499元。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

關鍵字： 美食情報 美食雲 12mini快煮小火鍋 就饗鐵板燒 德州鮮切牛排 TGI FRIDAYS

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