鼎王冰水疑被喝到暫停銷售　業者：點餐系統異常「已恢復供應」

▲「統神」張嘉航過去分享的「鼎王省錢吃法」，近日再度引發網路熱議並被效仿。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

知名實況主「統神」張嘉航過去分享的「鼎王省錢吃法」，近日再度引發網路熱議並被效仿，有網友還發現餐廳的「冰水」疑似被喝至「暫停銷售」。對此，鼎王麻辣鍋表示，先前是點餐系統暫時異常，目前已恢復正常供應，並強調「無限續加」的服務絕對不縮水。

統神曾向粉絲們分享到鼎王的點餐心得，指稱只要650元的低消，最多再加點50元的油條，就能一桌4人吃到飽，用餐的過程中，只要不斷點「鴨血豆腐鴨血豆腐」及「冰水一壺」，再加上無限量享用的白飯，能吃得非常滿足。

▲鼎王冰水正常供應。（圖／記者黃士原攝）

線上系統一度異常 官方澄清：全台門市「冰水」皆正常供應

時隔3年以後，統神吃鼎王的影片再度被挖出，粉絲開始效仿這樣的作法，日前有網友還在社群上發文，鼎王的線上菜單突然將「冰水/壺」的選項關閉，疑似被喝到暫停銷售。對此，鼎王麻辣鍋澄清，先前是因為點餐系統暫時異常所致，目前內部已經調整完畢，全台各門店皆「正常提供」壺裝冰水，顧客在用餐期間如果有任何需求，隨時都可以向現場的服務人員提出，服務標準從未改變。

力挺多元消費方式 只要符合低消規定

面對網友熱烈討論的「省錢公式」與各種吃法，鼎王表示，目前門店提供的招牌麻辣鴨血、豆腐及白飯無限續加服務，是品牌重要的特色之一。對於顧客的用餐選擇，抱持著歡迎且尊重的態度，每位顧客都有自己最喜愛、最舒適的用餐與消費方式，只要符合店內的低消規定，都感謝每位顧客的蒞臨與愛護。

鼎王也提到，除了可無限續加的經典鍋底，更有自製的手工丸滑、優質肉品及海鮮等豐富菜色，提供消費者更多元的美味選擇。

▲老四川新推個人鍋品牌「饗壹鍋」。（圖／老四川提供）

另外，老四川餐飲集團深耕麻辣鍋市場23年，近期推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，已正式進駐台北101購物中心。品牌主打精緻個人鍋，菜單以風味主軸分成「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」3大系列、共7款鍋物，對應不同客群的吃鍋情境。饗麻辣系列首推「饗麻辣三寶鍋（大腸頭/牛筋/牛肚）」，可選精選五花牛肉（398元）／精選梅花豬肉（388元）；另一款「饗馥小川鍋（麻辣鴨血/豆腐）」同樣可選五花牛（398元）或梅花豬（388元）。

▲以番茄酸香為基底的「饗椒番茄鍋」。（圖／老四川提供）

偏好更溫潤、適合日常補養的，則可從「饗養生」系列入門，例如走溫柔甜香路線的「饗甜板栗雞鍋（去骨雞腿肉，298元）」與「饗椒豬肚雞鍋（去骨雞腿肉/豬肚/粉腸，328元）」，則讓椒香與濃白湯感更有飽足層次。

想吃到更貼近台灣味覺記憶的，「饗在地」系列則把在地素材融進湯底邏輯，如「饗椒番茄鍋」可選五花牛358元／梅花豬348元；「饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）」售價348元，則是兼具肉與海味；另有素食「饗素松露菌菇鍋」，售價268元。