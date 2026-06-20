端午遊桃園懶人包　龍潭480秒煙火、順遊老街和古橋

▲龍潭大池龍舟競賽。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

端午連假將至，桃園最有過節氣氛的首推龍潭，今年以「龍潭歸鄉文化節」為主軸，串聯龍舟競賽、市集、煙火與客庄文化活動。此外，也能順道一訪三坑老街與大平紅橋，或逛小人國主題樂園與手信霧隱城，以下端午旅遊路線一次筆記。

▲龍潭大池煙火秀，攝影師：Chico Peter。

「龍潭歸鄉文化節」即日起至21日在龍潭大池登場，活動包含百年龍舟競賽、市長盃龍舟賽、仲夏市集、客庄走讀、水上高樁獅表演賽及Hakka粽夏音樂饗宴，並於6月20日晚間舉辦「花火之夜」，施放8分鐘煙火，為活動熱度推至高潮。

▲石門水庫。

除了龍潭主場活動外，周邊也可規劃順遊行程。龍潭大池周邊可漫步環湖步道與吊橋景觀，感受賽事氛圍；鄰近的龍元宮為百年信仰中心，周邊聚集在地小吃與商圈。石門水庫則提供壩頂湖景與溪洲公園綠地，並以活魚料理聞名，成為夏季熱門景點。

▲大平紅橋。

客庄文化路線則可走訪三坑老街與大平紅橋，感受紅磚街景與傳統聚落風貌；臺灣客家茶文化館則結合展覽與品茗體驗，並推出端午限定活動與DIY課程，吸引民眾深入體驗客庄生活。

▲臺灣客家茶文化館。

親子族群則可前往小人國主題樂園與手信霧隱城，前者推出數字挑戰優惠活動，後者則以日式主題街景與伴手禮體驗吸引遊客。

▲手信霧隱城。

若時間充裕，也可延伸至大溪與復興地區，包括大溪老街、木藝生態博物館、慈湖及小烏來宇內溪戲水區，還能參加「大龍門溪遊記」電輔車騎行路線，深入探索大漢溪流域風景與文化。

▲▼八塊厝民俗藝術村；桃園土地公文化館活動。

此外，桃園各區亦同步推出端午活動，包含蘆竹鐵路龍舟嘉年華、桃園土地公文化館活動、八塊厝民俗藝術村市集、中原文創園區實境解謎、龜山憲光二村市集及大園航空城博物館端午體驗等，讓民眾在連假期間感受滿滿節慶氛圍。