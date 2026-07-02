宇都宮站新潮餃子店！香菜檸檬顛覆傳統　手切豬肉餡咬開即爆汁

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。





撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者温筌



「Bariron芭莉龍」應該是我目前在日本吃過最時尚的餃子店，想到宇都宮餃子，多數人腦海中都是傳統老店、中華料理感濃厚的小吃風格，但這家店完全顛覆印象。從裝潢到菜單都超有特色，除了招牌燒餃子之外，還有香菜煎餃、特色水餃以及清酒搭配，讓人重新認識宇都宮餃子的魅力。

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在哪裡

它最大優勢之一就是交通超方便，店家直接位於JR宇都宮站內。位置在車站西口一樓，從車站出來幾乎不用找，看到吸睛外觀基本上就不太可能錯過，對自由行旅客來說超加分，尤其搭新幹線或轉車時，很適合直接安排來吃一餐。

營業時間

營業時間相當友善，從早上一路營業到深夜，無論是午餐、晚餐或宵夜時段都很方便，尤其很多人玩到晚上回車站，還能順便安排一頓熱騰騰的餃子當晚餐。

用餐環境

走進店裡整體裝潢採用工業風設計，氛圍比一般餃子店時尚很多，完全不像傳統印象中的中華料理店，店內還有透明玻璃開放式廚房，可以直接看到師傅現包餃子，邊等餐邊看製作過程，其實蠻療癒的。

座位數也比想像中多，除了多人座位外，也有適合一人用餐的吧台區，一個人旅行來吃也不尷尬。我跟隊友們到的時候其實已經有點晚，原本以為應該不用等，結果還是要排隊，幸好店內是透明廚房設計，排隊時至少不會太無聊，可以一直看師傅包餃子，光看晚餐過後還這麼多人，就知道店家人氣真的不容小覷。

菜單

菜單比想像中精彩很多，招牌除了經典燒餃子，還有麻辣燒餃子、香菜燒餃子，甚至還有台灣人看到會眼睛一亮的香菜滿滿版本。水餃口味更狂，除了鮮蝦之外，還有柚子生薑等少見組合。

最意外的，其實是酒單也很豐富，一般想到餃子，多數人第一反應可能是啤酒，但這裡也有清酒以及燒酎可以搭配。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



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小菜

我們先點了一些前菜暖場，不得不說，他們家前菜真的不像一般居酒屋那種敷衍型，而是每一道都有自己的特色，吃起來很清爽，也很適合搭配酒類慢慢吃。

經典燒餃子

經典燒餃子當然一定要點，煎到金黃色的外皮相當酥脆，咬下去會先感受到外皮香氣，接著肉汁直接爆出來。最有感的是內餡肉感超明顯，因為使用職人手切豬肉，所以口感比一般碎肉餃子更有咬勁，而且越咬越香，真的會想一顆接一顆。

香菜燒餃子

如果你是香菜控，絕對不能錯過香菜燒餃子，香菜量真的多到快看不到餃子本體，視覺衝擊感超強，加上旁邊附的檸檬擠下去後，整體酸香感瞬間拉出來，有種東南亞風味的感覺，吃起來超級開胃，原本以為只是噱頭，結果意外成為當天最讓我驚豔的一道。

麻辣燒餃子

麻辣燒餃子我也很推薦，辣度不會過頭，比較偏香麻路線，剛好把豬肉香氣再往上拉，就算平常不太吃辣的人，接受度應該也蠻高，也可以搭配Highball或氣泡系酒類特別適合。

柚子生薑水餃子

本來只是抱著嘗鮮心態，點了柚子生薑水餃子，結果意外超喜歡，皮薄柔軟，裡面有淡淡柚子香氣。搭配生薑辛香味，吃起來很有層次，不是重口味型，但會讓人默默一直吃，如果平常喜歡比較清爽系風味，這道很推薦。

蔥薑牛肉丼

除了餃子外，這碗蔥薑牛肉丼，牛肉燉得相當軟嫩，帶點膠質感但不會太油，搭配蔥以及生薑後，多了一股清爽香氣，吃完整體飽足感也很夠。

串物





老實說，台灣餃子本來就很強，所以來到日本點餃子會有點比較心態，這家是少數讓我覺得有驚喜的一間，如果你正在找宇都宮餃子推薦、宇都宮車站美食，那「Bariron芭莉龍」我真的會放進必吃名單。

Bariron芭莉龍FAQ常見問題



Q1：Bariron芭莉龍在哪裡？

A1：Bariron芭莉龍位於JR宇都宮站內西口一樓，交通非常方便。



Q2：Bariron芭莉龍需要排隊嗎？

A2：熱門時段需要，我晚上八點到依然排隊約10分鐘。

Q3：Bariron芭莉龍推薦必點什麼？

A3：推薦經典燒餃子、香菜燒餃子、麻辣燒餃子、柚子生薑水餃，以及蔥薑牛筋丼。

Q4：Bariron芭莉龍適合一個人吃嗎？

A4：可以，店內有吧台座位，一個人旅行也很方便。

Q5：Bariron芭莉龍可以帶小孩嗎？

A5：可以，空間不算太擁擠，但熱門時段建議避開排隊時間。

Q6：Bariron芭莉龍最特別的是什麼？

A6：最大特色是超有創意的香菜燒餃子。

Bariron芭莉龍



地址：日本〒321－0965 Tochigi, Utsunomiya, Kawamukocho, 1－23 宇都宮駅ビルパセオ 一樓

營業時間：周一至周日 10：00－00：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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