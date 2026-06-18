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薰衣草森林推療癒之森　聽診器聽樹聲、優席夫開唱僅此一場

▲薰衣草森林新社園區邀請國際藝術家優席夫Yosifu山林開唱，園區更邀專業森林療癒師，周末帶來手碟與頌缽的音樂表演。（圖／業者提供）

▲薰衣草森林新社園區推出限定企劃「療癒之森」。（圖／薰衣草森林提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

在步調快速、資訊過載的時代，尋找一處能舒緩身心的「精神避難所」已成當代剛需。今夏，薰衣草森林新社園區推出限定企劃「療癒之森」，於7月1日至9月30日登場，以五感體驗為核心，結合ASMR聲音設計與山林音樂活動，打造有別於傳統觀光的慢活旅程。入園旅客即可獲贈「森林繪馬」與「森林繪本組」。

聽診器貼樹幹，聆聽森林的呼吸
園區今年推出「森旅護照」限定任務，最特別之處，是讓旅客拿起聽診器，親耳貼近樹幹，聆聽水分在植物體內流動的聲音，這是全台首創的聽覺系景點體驗，也是最純粹的大自然ASMR。完成10件森林小事並集章，可帶回森林香包、植萃純露等限定禮物。

▲薰衣草森林新社園區邀請國際藝術家優席夫Yosifu山林開唱，園區更邀專業森林療癒師，周末帶來手碟與頌缽的音樂表演。（圖／業者提供）

▲7月5日邀請國際藝術家優席夫Yosifu於山林開唱。
7月5日限定：阿美族藝術家優席夫開唱
本次夏季重點活動之一，則是邀請到阿美族藝術家優席夫（Yosifu），於7月5日14:00在綠意環繞的森林場域中獻聲，帶來「VOYAGE音樂分享會」，購買當日門票200元入園即可參與。整個夏季周末，園區也將安排手碟與頌缽演出，透過自然泛音與聲波共振，引導旅客放鬆身心。

▲薰衣草森林新社園區邀請國際藝術家優席夫Yosifu山林開唱，園區更邀專業森林療癒師，周末帶來手碟與頌缽的音樂表演。（圖／業者提供）

▲園區更邀專業森林療癒師，周末帶來手碟與頌缽表演。
親子森林色彩課，大樹下的野餐美學
盛夏期間，園區同步推出親子友善體驗。家長帶孩子在森林裡鋪野餐墊、品嚐主廚特製餐，入園附贈的「森林繪本組」內含畫筆、顏料與特製繪卡，讓親子在沒有3C干擾的環境中，透過自然觀察與自由塗繪，完成一堂五感森林課程。

此外，園區也導入ESG永續概念，推出「企業綠色行動暨低碳旅遊參與證書」，每位旅客平均碳排約0.758 KgCO2e，強調環境友善的旅遊體驗。

▲台北W飯店-奇幻套房,厚果醬系列：腰果醬與開心腰果醬」30ml各乙罐及品牌抹刀,W Kuala Lumpur音樂總監 - Victor G將於7月4日擔任客座DJ。（圖／台北W飯店提供）

▲台北W飯店-奇幻套房。（圖／台北W飯店提供，下同）
台北W飯店「Sun Chasers 追光逐夏」夏日企劃
若北部人不打算遠赴台中，台北W飯店則推出「Sun Chasers 追光逐夏」夏季企劃，結合住房、音樂、餐飲與池畔活動，以多感官打造都會度假體驗。

▲台北W飯店-奇幻套房,厚果醬系列：腰果醬與開心腰果醬」30ml各乙罐及品牌抹刀,W Kuala Lumpur音樂總監 - Victor G將於7月4日擔任客座DJ。（圖／台北W飯店提供）

▲預訂套房房型贈「厚果醬系列：腰果醬與開心腰果醬」30ml各乙罐及品牌抹刀。
住房方面，7月1日至9月30日期間入住，全房型加價600元，即享每房3,000元統一時代百貨商品禮券及每日自助早餐（至多兩大一小）；預訂套房房型更限量加贈堅果醬禮盒。餐飲部分邀請馬來西亞W Kuala Lumpur主廚客座，帶來龍蝦麵包、沙嗲牛肉等經典菜色。

▲台北W飯店-奇幻套房,厚果醬系列：腰果醬與開心腰果醬」30ml各乙罐及品牌抹刀,W Kuala Lumpur音樂總監 - Victor G將於7月4日擔任客座DJ。（圖／台北W飯店提供）

▲W Kuala Lumpur音樂總監 - Victor G將於7月4日擔任客座DJ。
音樂活動將於7月4日登場，由DJ與樂團接力演出，並邀請國際DJ壓軸登場，同時，館內亦陳設「Sun Chasers 追光逐夏」主題場景，在城市中心也能感受猶如置身異國的悠閒時光。

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