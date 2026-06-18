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新北「灣潭古道」藏大片繡球花！美到7月中　還能順遊夢潭

▲位於坪林與雙溪交界的「灣潭古道」繡球花今花況約6-7成。（圖／新北市景觀處提供）

▲坪林與雙溪交界的「灣潭古道」，種植大面積繡球花，今（18日）花況約6-7成。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

位於坪林與雙溪交界的「灣潭古道」近年悄悄成為賞繡球花新景點。新北市景觀處4年前於步道旁種植繡球花，經多年養護後，花況逐漸穩定，目前已綻放約6至7成，以天空藍色系為大宗，後續還有純白、粉紅等花色陸續接棒，花期可望持續至7月中旬。

▲位於坪林與雙溪交界的「灣潭古道」繡球花今花況約6-7成。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼「灣潭古道」繡球花目前已綻放約6至7成，以天空藍色系為大宗。

▲位於坪林與雙溪交界的「灣潭古道」繡球花今花況約6-7成。（圖／新北市景觀處提供）

灣潭古道位於坪林區與雙溪區之間，是淡蘭古道的重要路段之一。景觀處表示，考量當地氣候與溪畔環境適合繡球花生長，因此沿著灣潭溪打造水岸景觀廊道，並種植大面積繡球花海。現場約860平方公尺（約260坪）的花區，可見天空藍、薰衣草紫、奶油白及淡粉色花球點綴溪畔，與山林及碧綠溪水相互輝映，成為夏季限定美景。

▲位於坪林與雙溪交界的「灣潭古道」繡球花今花況約6-7成。（圖／新北市景觀處提供）

▲▼灣潭古道平緩好走，適合親子與初階健行者造訪。

▲位於坪林與雙溪交界的「灣潭古道」繡球花今花況約6-7成。（圖／新北市景觀處提供）

灣潭古道本身也是一條適合親子與初階健行者造訪的森林步道。沿途伴隨潺潺溪流與翠綠潭水，路況平緩好走，經過張家莊營地後，可循石階前往有「夢潭」之稱的秘境水潭，溪水在此匯流成一泓深潭，潭面平靜如鏡，倒映著四周蓊鬱山林，宛如一幅天然山水畫。繼續前行，還能欣賞古厝聚落、溪石木橋、山壁瀑布及百年古道風光，最後抵達灣潭露營區，感受山林環抱的靜謐氛圍。

▲雙溪上林荷花園一次享受「晝觀荷夜賞蓮」。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲雙溪上林荷花園。（資料照／景觀處提供）

走完步道，也別錯過初夏限定的荷花！雙溪「上林荷花園」以友善耕作方式打造，是新北市最大規模的友善田園區之一，園區面積超過7公頃荷花池，即日起進入最佳觀賞期。

▲雙溪上林荷花園6月初拍攝花況約3成，預計6月中旬進入最佳賞花期。（圖／雙溪區公所提供）

▲雙溪上林荷花園6月初拍攝花況約3成，預計6月中旬進入最佳賞花期。（圖／雙溪區公所提供）

新北市景觀處指出，上林荷花園由廢耕地整治活化而成，採自然有機方式栽植，園內除常見粉色荷花外，亦可見純白荷花、紅黃紫白交錯的香水蓮，以及葉片碩大的浮水霸王蓮。入夜後，園區更點亮球型燈飾，開放夜間賞花時段，每晚7點至9點皆可入園。

關鍵字： 新北市旅遊 雙溪區旅遊 坪林區旅遊 灣潭古道

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