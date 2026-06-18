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台北晶華618優惠餐券開賣　栢麗廳平日下午茶單人套票68折

▲栢麗廳。（圖／晶華酒店提供）

▲台北晶華618優惠餐券開賣，栢麗廳平日下午茶單人套票68折。（圖／晶華酒店提供）

記者黃士原／台北報導

配合近年熱門的618電商購物節，台北晶華酒店官網即日起限時推出「618電商節」年度餐券優惠，其中以栢麗廳平日下午茶單人套票10張1組特價8800元，相當於68折優惠，成為本次618檔期折扣力道最強的明星商品。

向來是旅展餐券人氣指標的栢麗廳，此次618電商節首度推出兩款單人套票商品，其中平日下午茶單人套票10張1組特價8800元，約68折；平日午餐單人套票10張1組特價1萬2800元，約69折。不同於過去以雙人或多人優惠券為主的設計，單人套票更符合現代消費者自主安排聚餐、商務用餐及個人享受美食的需求，同時大幅提升票券使用彈性。

此外，栢麗廳也同步推出平日早餐雙人優惠券、平日午餐雙人及四人優惠券，以及平日下午茶雙人與四人優惠券等多項商品，提供消費者更多元的選擇。

▲泰市場也推出多款超值餐券。（圖／記者黃士原攝）

同樣深受饕客喜愛的泰市場，也推出多款超值餐券，包括平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等商品。其中平日晚餐單人套票10張組特價1萬2800元，相當於74折，泰市場集結多款經典泰式熱菜、現點現做料理、新鮮海鮮以及南洋風味甜點，長年擁有穩定支持客群。

▲三商炸雞即日起至7月2日祭出「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

618購物節正式登場，全台各大速食店也祭出限時「迎戰優惠」，三商炸雞即日起至7月2日祭出「買1送1」優惠，期間內用、外帶皆可享「買6塊檸檬炸雞送6塊義式炸雞」特價399元、「檸檬炸雞買3送3」特價210元。

三商i美食卡APP會員再享專屬優惠，凡於APP使用3點數即可兌換超值優惠券，包括「檸檬炸雞6塊+義式炸雞6塊」優惠價389元、「檸檬炸雞買3送3」優惠價199元，兌換券使用期限至7月2日。

▲達美樂7種口味披薩下殺119元起。（圖／業者提供）

達美樂即日起至28日推出「全國顧客感謝周」回饋活動，「蟹肉鮮蝦沙拉」、「香草奶油烤雞」、「夏威夷」、「白醬彩蔬」、「道地美國」、「經典四喜」、「招牌海鮮四喜」共7種口味，外帶大披薩199元（優惠碼801058）、小披薩119元（優惠碼794513）。

關鍵字： 美食雲 晶華 餐券

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