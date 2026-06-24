毛孩可落地還有專屬寵物餐！台中貨櫃屋餐廳　也能包場辦派對





撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者温筌



台中北屯大坑聚餐景觀餐廳推薦「好喔貨櫃餐廳」，備有免費專屬停車場、大坑爬山後聚餐首選。2026年4月菜單大改版，不賣義大利麵，改吃火鍋和簡餐，並貼心提供素食餐點、多人合菜套餐選擇，不只是寵物友善餐廳，毛小孩也可點寵物餐、還可落地！是舉辦寵物派對、家庭聚餐、求婚包場熱門場地。

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台中北屯大坑景觀餐廳推薦

這間餐廳2026年4月重新試營運，在原始的貨櫃屋結構上搭配蜂巢六角形作為設計靈感，打造蜜蜂為主題的景觀餐廳，並且菜單全面更新，改為提供中式簡餐與個人火鍋，過去的義大利麵系列已經正式退役，在餐點、飲料、甜點也融入花蜜的創意發想，不只是環境優化、餐點也變身囉！



停車場





餐廳位置

就在台中北屯和祥路與軍福十六路交接口，備有專屬免費停車場，入口處就在軍福十六路上、建商招待所旁邊。

大約可以停放四、五部汽車，停好車後可以從後面入口進入餐廳。許多求婚者會特別選這場地，因為有前後雙出入口，親友們可以從前面大門進入布置，然後被求婚者從停車場入口就不會看見待會的驚喜，這設置很貼心！





網美打卡牆和大狗寵物專區





用貨櫃屋堆疊的特殊設計，戶外設置網美打卡牆、魚池，有兩層樓的用餐空間，也是寵物友善餐廳，空間尚可全部包場或部分包場，關於包場細則請電洽店家。

內用空間

一樓開放式大空間，也有提供嬰兒座椅；二樓分成幾個小區域，有情人雅座、大狗狗跑跳區、戶外獨享空間、包廂場地。寵物可落地，但須以牽繩約束。











▲角落窗景區是很適合情侶約會的沙發情人雅座。



▲戶外獨立一桌的空間，除了適合帶寵物之外，如果有抽菸習慣的人也可以選這區。



▲旋轉小樓梯可以通到這個獨立空間，這區也很適合愛獨處的人，但需要天氣涼爽或是傍晚時刻、晚上會比較舒適。



另一側的戶外座位，可說是大狗專區，聽說有很多大狗狗朋友專程挑這個位子，因為有戶外的平台與空橋可以讓大狗走動、主人可以好好吃飯。

包廂空間

許多求婚者常來好喔貨櫃餐廳包場的獨立包廂，室內戶外很方便布景、營造驚喜，活動結束後親友們還可以到另一側用餐。

▲比較需要注意的是，洗手間是在外面獨棟小屋子。

▲戶外空間設置了許多適合拍照打卡的點，愛拍照的人可以盡情拍美照。



▲LOVE佈景、舞台都搭好了，特別適合要求婚的人。







側面的「蜜境飲料店」也是好喔貨櫃餐廳的，這區可以單獨買飲料外帶，買完還可在這戶外座位區喝茶聊天。

▲蜜境這戶外座位區藏有互動彩繪牆。

▲在停車場也有一個隱藏版的彩繪牆，適合小朋友來這打拳。

菜單與優惠



好喔貨櫃餐廳2026年4月重新試營運，菜單全面更新，有中式套餐、素食套餐、火鍋、沙拉、炸物、甜點、飲料，每人低消150元、身高120公分以下不計算、一成服務費，寵物友善餐廳，還有寵物餐可以點。用餐時間限制100分鐘，當時我們實際用餐情形是如果沒候位的話，沒有很強制，是大坑爬山後來休息聊天的好地方。

不賣義大利麵，改吃火鍋和簡餐

2026年4月開始餐點改為提供中式簡餐與個人火鍋，過去的義大利麵系列已經沒有囉！這次我們點了「九層塔香三杯雞」、「和風昆布豬肉鍋」，凡是點套餐、火鍋類的有附小杯飲品，可補差價換其他飲料，店員推薦了很特別的「脆筍鳳梨綠茶」，裡面居然真的加了筍子，另外還點了「百香荔枝冰沙」、季節限定的「芒果鬆餅」。

和風昆布豬肉鍋 320元

雖然這附近有不少火鍋店，但好喔貨櫃餐廳的火鍋還是非常熱賣，對於不想吃有自助吧的人來說，這樣份量剛剛好適合。

菜盤種類多元豐富，季節蔬菜加部分火鍋料，我們點的昆布湯底也不馬虎，居然好多海帶，基本款豬肉品質好，而且肉量可是有10片之多呢！以大坑這附近餐廳來說，這樣320元來說，算是很不錯！

▲菜盤品項種類多，蔬菜、火鍋料都有。



▲提供白飯，沾醬基本是醬油、蔥花、辣椒、沙茶。

畢竟不是火鍋專賣店，所以一開始我們就不期待火鍋肉片等級，沒想到出乎我們意外，居然有10片之多，品質口感也可以，不會太薄或是過於破碎。

九層塔香三杯雞 350元

中式套餐包含有主菜＋三種菜＋每日例湯＋白飯＋附餐飲料（可加價換購其他飲品）。

喜歡醬燒風味、鹹香重口味的人，推薦你這款九層塔香三杯雞，醬香滋味可不是過過場而已，而是很實在滲入到雞肉裡，乾煸後的薑片、蒜頭再加上九層塔香氣，讓整個主菜非常誘人下飯，好吃！

配菜每天不一樣，這天吃到海帶頗脆口、青菜搭配的蒜香有出來，一旁看似三色豆的其實是玉米、紅蘿蔔＋毛豆，這樣一日的五行蔬菜都有了，很均衡。







▲每日例湯，這天喝到蘿蔔排骨湯，很甜很好喝。

套餐和火鍋的附餐飲料是小杯300毫升的，如果愛聊天、要坐久一點的話，建議加購一下，變成大杯的飲品更划算喔

脆筍鳳梨綠茶

裡面加了筍子嫩芯，如果沒有特別說，還以為是咬到鳳梨芯的脆口感覺，整體搭配起來居然很和諧！搭配甜甜的鳳梨、清新的綠茶，消暑解膩，喜歡特殊料理的人很可以試試。

百香荔枝冰沙

這杯冰沙尖成小山的百香荔枝冰沙，香甜的水果味道再加上一點點花蜜香氣，微甜的很消暑。

芒果鬆餅

季節限定的「芒果鬆餅」 搭配了很多的新鮮芒果，趕上季節就是特別香甜好吃！一旁搭配鮮奶油，上面撒上一些堅果，讓你用鬆餅沾著享用，推薦鬆餅還是要熱熱吃更香，外皮會微酥、裡面微Q，也不會太乾口，不知不覺就吃完一整盤了。

「好喔貨櫃餐廳」餐廳適合這些人

這次菜單改版後，整體表現更好，尤其是昆布湯底的料多，以及九層塔香三杯雞濃郁迷人的香氣，都讓我們留下深刻印象，如果不想吃正餐，店內的特色飲品與鬆餅系列也很適合點來搭配聊天，悠閒坐上一個下午完全沒問題，加上鄰近大坑登山步道，爬完山後順路來補充體力、休息聚餐相當方便，寵物友善空間的規劃，也很適合帶著毛小孩一起出遊用餐。

另外，餐廳的戶外景觀、空間布置與動線安排都相當有氛圍，不管是朋友聚會、家庭聚餐、寵物聚會，甚至想要舉辦求婚驚喜、生日派對或包場活動，都能營造出不錯的儀式感與回憶。

好喔貨櫃餐廳

地址：406台中市北屯區軍福十六路177號

電話：04－24368874

營業時間：平日11：30－15：00、17：00－20：30、假日11：30－20：30



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