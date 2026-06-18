ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

資先生烏龍麵台灣首店開幕優惠　點麵送天婦羅、滿額再領兌換券

▲「資先生」台灣首店開幕祭優惠　點烏龍麵送牛蒡天婦羅、滿額送兌換券。（圖／記者黃士原攝）

▲發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店今日開幕，品牌同時祭出五重優惠，包括點烏龍麵送牛蒡天婦羅、滿額送湯麵兌換券、加購關東煮半價、10元加購牡丹餅，以及會員消費享點數2倍送。

資先生烏龍麵發源自福岡北九州市，許多分店都是24小時營業，近年已成為當地的平價國民美食，招牌是「牛蒡天婦羅烏龍麵」，使用鯖魚乾、昆布與香菇等食材熬製的湯頭，搭配長棍型牛蒡天婦羅。

▲「資先生」台灣首店開幕祭優惠　點烏龍麵送牛蒡天婦羅、滿額送兌換券。（圖／記者黃士原攝）

▲雞肉牛蒡天婦羅烏龍麵。

▲「資先生」台灣首店開幕祭優惠　點烏龍麵送牛蒡天婦羅、滿額送兌換券。（圖／記者黃士原攝）

▲咖哩烏龍麵。

資先生烏龍麵菜單品項超過百種，光是烏龍麵就有冷／熱烏龍麵、細麵／冷細麵、鍋燒烏龍麵、炒烏龍麵，超過60種口味可選擇，單價最便宜是100元，最高270元。

▲「資先生」台灣首店開幕祭優惠　點烏龍麵送牛蒡天婦羅、滿額送兌換券。（圖／記者黃士原攝）

▲「幸福套餐」可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加1顆牡丹餅。

除了烏龍麵之外，資先生還提供丼飯、咖哩飯、關東煮、牡丹餅等人氣商品，如果選擇困難的人，可以直接點購「幸福套餐」，招牌料理全都吃得到，可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加1顆牡丹餅。此外，日本九州盛行屋台料理，當地人習慣在主菜上桌前點購關東煮當作開胃前菜，台灣資先生也提供多款口味濃郁的九州風關東煮，讓顧客自由搭配主食，單點30元至40元。

▲「資先生」台灣首店開幕祭優惠　點烏龍麵送牛蒡天婦羅、滿額送兌換券。（圖／記者黃士原攝）

▲烏賊墨炒烏龍麵。

資先生烏龍麵針對台灣開發出不同於日本的限定商品，例如豚骨湯豬肉鍋燒烏龍麵、牛肉壽喜燒鍋燒烏龍麵、豬肉泡菜炒烏龍麵、烏賊墨炒烏龍麵。

慶祝登台，資先生烏龍麵祭出五重開幕優惠，首先是6月18日至6月21日點購烏龍麵商品贈送牛蒡天婦羅1份（午、晚餐限量各50份）；6月22日至6月24日內用消費滿500元贈送湯烏龍麵兌換券（下次使用）；6月25日至6月28日百貨館內消費滿1000元，憑發票或明細至資先生烏龍麵內用，可半價加購關東煮5品1份；6月29日至6月30日點購牛蒡天婦羅烏龍麵系列商品，可用10元加購牡丹餅1顆；7月31日前，雲雀新、舊會員來店消費享有點數2倍送，新加入會員消費再贈送電子優惠券1張。

▲老四川新推個人鍋品牌「饗壹鍋」。（圖／老四川提供）

另外，老四川餐飲集團深耕麻辣鍋市場23年，近期推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，已正式進駐台北101購物中心。品牌主打精緻個人鍋，菜單以風味主軸分成「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」3大系列、共7款鍋物，對應不同客群的吃鍋情境。饗麻辣系列首推「饗麻辣三寶鍋（大腸頭/牛筋/牛肚）」，可選精選五花牛肉（398元）／精選梅花豬肉（388元）；另一款「饗馥小川鍋（麻辣鴨血/豆腐）」同樣可選五花牛（398元）或梅花豬（388元）。

▲以番茄酸香為基底的「饗椒番茄鍋」。（圖／老四川提供）

偏好更溫潤、適合日常補養的，則可從「饗養生」系列入門，例如走溫柔甜香路線的「饗甜板栗雞鍋（去骨雞腿肉，298元）」與「饗椒豬肚雞鍋（去骨雞腿肉/豬肚/粉腸，328元）」，則讓椒香與濃白湯感更有飽足層次。

想吃到更貼近台灣味覺記憶的，「饗在地」系列則把在地素材融進湯底邏輯，如「饗椒番茄鍋」可選五花牛358元／梅花豬348元；「饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）」售價348元，則是兼具肉與海味；另有素食「饗素松露菌菇鍋」，售價268元。

關鍵字： 美食雲 資先生烏龍麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

梅西狂進3球刷11項紀錄！　謙稱：到頭來只是數字而已

推薦閱讀

聽診器聽樹聲　薰衣草森林夏日企劃

聽診器聽樹聲　薰衣草森林夏日企劃

台南雙春木棧道完工漫步1.8公里水上森林

台南雙春木棧道完工漫步1.8公里水上森林

國旅冷　澎湖旅店逆勢滿到8月業者揭關鍵

國旅冷　澎湖旅店逆勢滿到8月業者揭關鍵

精選9間宜蘭特色咖啡廳！

精選9間宜蘭特色咖啡廳！

全聯、大全聯50款生鮮優惠　家樂福近200件「買1送1」

全聯、大全聯50款生鮮優惠　家樂福近200件「買1送1」

新北「溪畔繡球花秘境」美到7月中

新北「溪畔繡球花秘境」美到7月中

台北晶華618優惠餐券開賣

台北晶華618優惠餐券開賣

伊藤潤二「大型原畫展」登台

伊藤潤二「大型原畫展」登台

資先生烏龍麵台灣首店開幕優惠

資先生烏龍麵台灣首店開幕優惠

第一層瀑布走20分鐘就到！宜蘭森林步道

第一層瀑布走20分鐘就到！宜蘭森林步道

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新莊35年老店「阿忠牛肉麵」宣布熄燈

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

周末龍潭看煙火、聽演唱　還能逛市集

「20米鯨魚氣偶」降落基隆　展至8/16

貳樓新菜單「早午餐取消免費飲料」　

西門町61年「北平一條龍餃子館」熄燈

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

台北晶華618優惠餐券開賣

三商餐飲6大品牌齊推優惠

旭集台中大遠百店7/9開幕

熱門行程

最新新聞更多

聽診器聽樹聲　薰衣草森林夏日企劃

台南雙春木棧道完工漫步1.8公里水上森林

國旅冷　澎湖旅店逆勢滿到8月業者揭關鍵

精選9間宜蘭特色咖啡廳！

全聯、大全聯50款生鮮優惠　家樂福近200件「買1送1」

新北「溪畔繡球花秘境」美到7月中

台北晶華618優惠餐券開賣

伊藤潤二「大型原畫展」登台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366