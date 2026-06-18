資先生烏龍麵台灣首店開幕優惠　點麵送天婦羅、滿額再領兌換券

▲發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

發源自福岡北九州市的國民美食「資先生烏龍麵」，台灣首店今日開幕，品牌同時祭出五重優惠，包括點烏龍麵送牛蒡天婦羅、滿額送湯麵兌換券、加購關東煮半價、10元加購牡丹餅，以及會員消費享點數2倍送。

資先生烏龍麵發源自福岡北九州市，許多分店都是24小時營業，近年已成為當地的平價國民美食，招牌是「牛蒡天婦羅烏龍麵」，使用鯖魚乾、昆布與香菇等食材熬製的湯頭，搭配長棍型牛蒡天婦羅。

▲雞肉牛蒡天婦羅烏龍麵。

▲咖哩烏龍麵。

資先生烏龍麵菜單品項超過百種，光是烏龍麵就有冷／熱烏龍麵、細麵／冷細麵、鍋燒烏龍麵、炒烏龍麵，超過60種口味可選擇，單價最便宜是100元，最高270元。

▲「幸福套餐」可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加1顆牡丹餅。

除了烏龍麵之外，資先生還提供丼飯、咖哩飯、關東煮、牡丹餅等人氣商品，如果選擇困難的人，可以直接點購「幸福套餐」，招牌料理全都吃得到，可同時享用迷你烏龍麵、迷你丼飯外加1顆牡丹餅。此外，日本九州盛行屋台料理，當地人習慣在主菜上桌前點購關東煮當作開胃前菜，台灣資先生也提供多款口味濃郁的九州風關東煮，讓顧客自由搭配主食，單點30元至40元。

▲烏賊墨炒烏龍麵。

資先生烏龍麵針對台灣開發出不同於日本的限定商品，例如豚骨湯豬肉鍋燒烏龍麵、牛肉壽喜燒鍋燒烏龍麵、豬肉泡菜炒烏龍麵、烏賊墨炒烏龍麵。

慶祝登台，資先生烏龍麵祭出五重開幕優惠，首先是6月18日至6月21日點購烏龍麵商品贈送牛蒡天婦羅1份（午、晚餐限量各50份）；6月22日至6月24日內用消費滿500元贈送湯烏龍麵兌換券（下次使用）；6月25日至6月28日百貨館內消費滿1000元，憑發票或明細至資先生烏龍麵內用，可半價加購關東煮5品1份；6月29日至6月30日點購牛蒡天婦羅烏龍麵系列商品，可用10元加購牡丹餅1顆；7月31日前，雲雀新、舊會員來店消費享有點數2倍送，新加入會員消費再贈送電子優惠券1張。

▲老四川新推個人鍋品牌「饗壹鍋」。（圖／老四川提供）

另外，老四川餐飲集團深耕麻辣鍋市場23年，近期推出全新個人鍋品牌「饗壹鍋」，已正式進駐台北101購物中心。品牌主打精緻個人鍋，菜單以風味主軸分成「饗麻辣」、「饗養生」、「饗在地」3大系列、共7款鍋物，對應不同客群的吃鍋情境。饗麻辣系列首推「饗麻辣三寶鍋（大腸頭/牛筋/牛肚）」，可選精選五花牛肉（398元）／精選梅花豬肉（388元）；另一款「饗馥小川鍋（麻辣鴨血/豆腐）」同樣可選五花牛（398元）或梅花豬（388元）。

▲以番茄酸香為基底的「饗椒番茄鍋」。（圖／老四川提供）

偏好更溫潤、適合日常補養的，則可從「饗養生」系列入門，例如走溫柔甜香路線的「饗甜板栗雞鍋（去骨雞腿肉，298元）」與「饗椒豬肚雞鍋（去骨雞腿肉/豬肚/粉腸，328元）」，則讓椒香與濃白湯感更有飽足層次。

想吃到更貼近台灣味覺記憶的，「饗在地」系列則把在地素材融進湯底邏輯，如「饗椒番茄鍋」可選五花牛358元／梅花豬348元；「饗椒酸菜海陸鍋（梅花豬肉、金目鱸魚）」售價348元，則是兼具肉與海味；另有素食「饗素松露菌菇鍋」，售價268元。