再登「探索星號」！大啖海上中西餐盛宴　改道意外踏入二戰現場

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳品勻

2026年的第二次出國，我沒出現在機場航廈。這天中午剛從日月潭退房，山色湖光的靜謐還在腦海裡，人已經一路向北，站在基隆港準備登上一座移動的海上城市。這種從山到海、從寧靜轉向壯闊的轉換，是我這次二搭「麗星郵輪探索星號」的序曲。

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▲暫別陸地前的最後一個風景，旅客中心外的人潮，每個人手裡的行李都裝著一份對旅程的期待。

▲沒想過這趟會在佐世保港靠岸，指著身後的它，紀錄這場計畫趕不上變化的奇妙登陸。

▲穿梭在紅色的牌樓之間，感受長崎這座港口城市特有的多元氣息。

▲演出的魅力不只在舞台上，更在於台下那份被渲染出的純粹快樂。

▲走在熟悉的國際通，有些城市即使常來，也總能找到有趣的視覺新鮮感。

▲站在海拔333公尺的高度，長崎港的壯麗市景在眼前毫無保留地展開。

▲什麼都不做的自由，在郵輪的午後陽光下顯得格外理所當然。

海上航行日

這回登船的頭兩天，是所謂的「Sea Day」不靠岸的海上航行日。意思就是，在真正著陸之前，這整整一天半的時間，我的世界就縮小到這艘船上，對於前陣子行程馬不停蹄的我來說，這份「被迫」待在船上的休息，反倒成了我蠻期待的環節。

郵輪生活節奏：Sea Day的「可I可E」

在郵輪上，節奏完全由自己掌控，我發現Sea Day特別適合切換兩種截然不同的生活模式。

I 人模式：專屬的海景影廳

如果你想享受不被打擾的寧靜，房間就是最好的避風港。我習慣在行李箱裡塞幾包平時喝慣的好茶，泡上一壺，讓茶香在海浪聲中散開。登船前，我預先下載了幾部平時想看卻沒時間看的影片，連上自備的藍牙喇叭，那一刻，艙房瞬間變成了最舒服的海景影廳。這種在公海上放空的儀式感，是成人世界裡難得的任性。

▲在探索未知途中有熟悉味道相伴，是近年來很喜歡的旅行方式。

▲螢幕裡的風景、手心的茶溫、耳邊的旋律，把習慣搬上郵輪，成了最舒心的行旅儀式。

E 人模式：大廳裡的賓果狂歡

若是想感受熱鬧，走出房門，船上的社交溫度會瞬間拉高。邀請同行的親友到大廳，參加最經典的賓果遊戲。雖然心裡知道中獎率不高，但當一群人屏息凝神地核對數字，跟著號碼出現而起伏歡呼，那種純粹的快樂非常有感染力。我也觀察到，這艘船真的很抓得住台灣客群的胃口，能讓一群平時內斂的旅人，在夜晚表演最後一起舉手歡呼、同樂共舞，這種帶動氣氛的功力確實厲害。

▲感官跟著舞台的節奏起伏，這或許是結束一整天航行最帶勁的方式。

▲在跳動的數字之間，找回一種久違的、單純為了機率而屏息的快樂。

▲在這場盛大派對的結尾，發現快樂其實不需要太多語言，只需要一個能產生共振的節拍。

▲陽光曬過的笑容與池水的溫暖重疊，那是屬於海上才有的自在與鬆弛。

▲精準的肢體語言寫下視覺的幾何題，這份挑戰極限的姿態實在令人屏息。

舌尖上的海上絲路：不只是「吃飽」的儀式感

雖然說是休息，但好像也不完全正確。因為在船上，我真的沒多得閒，不停地吃、拍、看表演，生活充實得不得了。

▲捕捉表演者表情背後的動感，是在郵輪夜晚裡最能讓人專注的抓拍練習。

▲那些看似違反重力的肢體美學，在強烈燈影下展現出一種令人屏息的純粹力量。

付費餐廳：絲路花舞

登船的第一餐，我直奔自己很喜歡的付費餐廳「絲路花舞」。去年春天首搭時，我就對船上能做出這麼到位的中餐感到驚艷，這次回訪，水準依舊沒馬虎。菜單一攤開就是誠意：香煎沖繩和牛、百花羊肚菌炒蘆筍、蒼蠅頭配掛包、順德拆魚羹。其中最讓我念念不忘的是「脆皮當紅炸子雞」，皮脆肉嫩，名不虛傳；另一道「流沙黑金脆皮海鮮豆腐」，外酥內嫩的層次感，讓這頓晚餐顯得份量十足且精緻。

▲那層亮晃晃的油亮外皮，是在海上也能品味到的職人火候。

▲每一口扎實的鹹鮮，都是主廚對中式料理的實力展現。

▲這種打破傳統印象的視覺呈現，讓原本熟悉的豆腐料理多了一份現代感的驚奇。

▲在廣袤海洋與異鄉風景之間，尋得一隅能安穩品味家鄉味的角度，也是旅途中的安定感。

西餐廳：星宴

若想慶祝什麼特別的日子，西餐廳「星宴」則是我的推薦首選。走進星宴，你會感受到一種華麗且不低調的氛圍。桌上擺著凡賽斯（Versace）的 Medusa標誌秀盤，光是這份儀式感，就會讓你忍不住挺直腰桿。這裡的「沖繩和牛牛排」火候掌握得極好，切開是完美的五分熟粉紅。在海上能享受這種水準的牛排與環境，額外花點錢真的非常值得。另外建議來這裡用餐可以穿得稍微正式些，會更融入那份奢華的氛圍。

▲華麗的藍色絨布與金色柱體，在海上構築出一個遠離塵囂的非日常座席。

▲服務生精準而優雅的動作，將料理的呈現昇華成了一種桌邊的感官展演。

▲換上稍微正式的服裝是對這份美味的尊重，也是在公海上給予自己的一份從容。

深夜泡麵食堂

這次還發現了一個罪惡的新玩意，深夜23：00－01：00限定的「泡麵食堂」，地點就在絲路花舞餐廳，提供日韓多款泡麵，還能客製化加入叉燒、丸子、蔬菜。送上桌時居然還有精緻的小菜，這份海上的深夜慰藉，不愧是最懂台灣人的胃，真的太會了！

▲某些時刻，比起米其林饗宴，這種扎實而熟悉的味覺觸動更能安撫旅人的靈魂。

▲窗外是漆黑的海，桌上是熱氣騰騰的泡麵與小菜，這是專屬於深夜的味覺饗宴。

當釜山變成了佐世保：旅行中的隨遇而安

旅行總有意外。原定首站要前往韓國釜山，卻在靠岸前一日收到通知，因天候因素無法靠岸。船公司反應很快，臨時變更航線改往日本長崎縣的「佐世保」（Sasebo）。這個名字唸起來很爽口的城市，我還是第一次來，心裡想著都好，這就是旅行。

▲旅行的迷人之處，往往藏在那些「不在預期中」的驚喜轉向。

登陸佐世保

雖然這天登陸佐世保時天陰有雨，但老天爺給了意外的驚喜，那是今年最早開的河津櫻。粉嫩的花朵在陰雨中綻放，讓大夥原本因改道而有些失望的心情瞬間轉晴。另外我們還搭船遊覽了知名景點「九十九島」。日本人真的很客氣，明明有208座島嶼交織成美景，卻只取了「九十九」這個謙虛的名字。此外，還趕上了「西海橋春季漩渦祭」，站在大橋步道俯瞰潮汐產生的漩渦，是相當有趣的體驗。

▲站在船上窗邊，讓視線跟著船影穿梭在島礁之間。

▲站在西海橋上俯瞰，大地原始的律動在紅色的橋身之下，靜靜攪動著自然的神祕。

▲抬頭望見這一簇簇早綻的溫柔，即使微涼的雨天也多了一份柔軟的色彩。

氣候因素不在郵輪險的理賠範圍

在基隆候船時臨時買了郵輪險，原以為改道可獲得理賠，結果翻開99.9%的人都不會看的條款才發現：氣候因素不在理賠範圍，只有因流量管制、暴動、罷工或機械故障致無法停靠，才能領到理賠。這也算是我經一事後對大家的小小貢獻，下次若遇到天災改道，就不用費心去向船公司索取事故證明了。

自製春日限定下午茶

回到船上客房陽台，我擺了一席期間限定的春日下午茶來呼應這場意外的賞櫻。梅控必購的「紀州梅蝦味先」，搭配限定款的「紅葡萄茶」，還有春季限定王者的草莓，物美價廉，在陽台上看著海吃，心情也跟著春意盎然。

▲將季節限定的酸甜搬上陽台，在海風中與這席粉紅色的春意對坐，是旅途中的奢侈小事。

長崎：在療癒與歷史之間沈思

第二站來到長崎，這是一個讓心情起伏很大的城市。早晨的長崎是療癒的。在「長崎企鵝水族館」，我看著企鵝如砲彈般在水中衝刺，或是呆萌地與飼育員互動。館方設計了水下、水面與俯瞰多個視角，讓人能近距離感受這些小生物的生命力。

▲在長崎的早晨，被這股在水中無畏衝刺的活力，悄悄地療癒了心靈。

▲透過水族館設計獨特的視角，讓參觀者彷彿也成了牠們之間的一員，在觀察中進行探索。

▲在岩石與水際之間，凝視這份跨越物種的信任與規律的日常。

稻佐山山頂展望台

接著，我們搭乘全玻璃纜車登上「稻佐山山頂展望台」。導遊指著目光左側一棟紅磚綠頂的老房子說：「那就是當年美軍投下第二顆原子彈的位置。」那一刻，我感到一陣心頭一震。不久前我才造訪過夏威夷珍珠港，感受過日軍偷襲後的歷史殘骸；沒想到這回，我就站在這段歷史的另一個現場。這種時空交錯的宿命感，讓腳下這片優美的海港景緻多了一層沉思的厚度。

▲在懸浮移動的透明方塊裡，我們正緩緩地將視線拉高、準備迎接壯麗風景。

▲站在海拔333公尺的高度，眼前的優美與身後的歷史厚度，在心頭交織出複雜的層次。

會席料理

帶著沈思的心情下山，在長崎稲佐山觀光飯店享用了精緻的會席料理。無論是新鮮的生魚片還是肉質細膩的和牛，在品味美食的當下，更覺平安與和平的珍貴。

▲工整擺設的會席料理，每一碟都是對時令食材的尊重。

咖啡香裡的重逢：旅行中最奢侈的禮物

長崎的下半日，我決定把時間留給一間熟悉的小店。誠如我常說的：「每座城市都有那麼一間咖啡館」，當你循著記憶中的香氣回訪時，它能讓你瞬間覺得，自己在這座城市裡不只是個匆匆的過客。

▲陽光灑在長崎街頭，綠色的復古路面電車緩緩駛過，這是這座城市最迷人的日常節奏。

時隔一年再次造訪

巧的是，去年春天我第一次造訪長崎、並發現那家咖啡館時，同樣也是搭乘麗星郵輪來的。這種相隔快一年，再次透過同一個旅行方式登陸、造訪同一個地方的奇妙感，讓這次的重逢更有意義。我點了「Best of Colombia」日曬處理的哥倫比亞藝伎，看著老闆專注手沖的身影，裊裊升起的香氣療癒了旅程的疲憊。最讓人感動的是，這杯香醇的藝伎依然是一杯 350 日幣，完全沒漲價！結帳時，我用手機翻譯告訴老闆：「我一年前來過，很喜歡你的咖啡，所以我又來了。」老闆臉上綻放出大大的笑容，指著自己的眼睛又比比我的臉，像是在說：「難怪我覺得你很面熟。」雖然語言不通，但那份跨越國籍與時間的溫暖互動，是旅行中最棒的滋味。

▲入口處的一隅風景，簡單的布簾與陶碗，在光影下流露出質樸而純粹的生活美學。

▲熱氣騰騰的咖啡在印花布幔上氤氳，這杯熟悉的滋味，是旅程中最溫暖的慰藉與滿足。

▲牆面上整齊排列的玻璃罐，每一張手寫標籤都藏著店主對風味的不同詮釋。

科技黑科技：捕捉長崎港的送行貴客

當郵輪緩緩駛離長崎港，甲板上出現了這趟旅程最震撼的一幕：盤旋在船尾送行的，不是普通的海鷗，而是成群結隊的黑鳶！這群英姿颯爽的鷹群一路護送著船隻，甚為壯觀。面對這群空中貴客，我直覺地切換到動物自動追焦模式，幾乎是無腦追焦，輕鬆捕捉到老鷹在海風中盤旋的姿態。科技帶來的感動就在於：「盡情地享受構圖樂趣，追焦，我交給黑科技。」這群老鷹像是吉兆，為這趟旅程蓋上了一個充滿力量的印記。

▲隨著郵輪駛離，回頭看見鷹群正穿梭於山城與海之間，彷彿在與離去的旅人道別。

▲純淨的蔚藍成了天然背景，將黑鳶張開雙翼、調整身姿的細節襯托得格外清晰。

沖繩那霸：美食與生活的最後巡禮

最後一個城市是這兩年常來的沖繩那霸。行程很輕鬆，先逛了最新的 Mall 掃貨，再前往國際通大啖合口味的沖繩鄉土料理。路過雪鹽專賣店時，點了一支霜淇淋，灑上各種口味的鹽，那種鹹甜交織的趣味，很推。

▲入暮後的街道熱鬧依舊，色彩繽紛的卡丁車隊劃過棕櫚樹影，為那霸的傍晚注入一股活潑的律動。

▲苦瓜、豆腐與餐肉在火候下的完美融合，這道最簡單的靈魂食物，最能代表這座島嶼純粹的生活底蘊。

船上有許多驚喜等待發掘

回到船上，還有一些驚喜等著發掘。比如絲路花舞的港式飲茶早餐、隱藏版的日式包廂，還有我最愛的鮮剖椰子水與椰肉。這趟二搭「探索星號」，就在美食的無限循環中劃下句點。雖然船上的健身房器材相對簡單，但面對大海跑步的有氧體驗依舊不錯。

▲豐盛的點心在桌上錯落有致，這場絲路花舞的早餐盛宴，為一天的航行注滿了活力。

▲一勺入口，清甜的椰肉與椰子水是海上最純粹的消暑享受。

▲船上竟然隱藏著如此優雅靜謐的日式包廂，榻榻米的香氣與柔和的光線，讓人瞬間忘記身在海上。

▲完成一組簡單的重訓後，看著窗外海天一線的遼闊，汗水過後的通透感與這片湛藍格外合拍。

一場關於「節奏」的旅行

我們在山與海之間切換，在歷史與現代之間沈思，在獨處與社交之間找尋平衡。有些旅行是為了看風景，有些旅行則是為了在移動的過程中，重新找回對生活的掌控感。在郵輪上，當手機訊號漸漸變弱，心靈的收訊反而變得清晰。這或許就是郵輪旅行最迷人的地方。

▲倚靠著陽台欄杆，任憑海風輕拂，在移動的風景中找回那份屬於自己的寧靜節奏。

▲在絢爛的燈光與動感的旋律中，捕捉演職人員專注展現的張力，讓夜晚的氛圍達到最高點。

▲遠方起伏的山丘與近處波光粼粼的海面，構成了一幅療癒感十足的長崎生活浮世繪。

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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