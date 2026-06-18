全台訂房率不到5成！澎湖綠的旅店逆勢滿到8月　業者揭經營關鍵

▲澎湖綠的旅店獲得Booking.com「2026年旅客評分卓越獎」。上圖左1為綠的旅店總經理李建宏。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

國旅市場近期持續低迷，觀光署統計端午連假全台平均訂房率不到50％，然而位於澎湖的「綠的旅店」卻逆勢熱銷，目前訂房已滿至8月，並獲Booking.com「旅客評分卓越獎」肯定，成為國旅市場少見的亮眼案例。

▲綠的旅店客房示意圖。（圖／Booking.com提供）

「綠的旅店」在Booking.com平均獲得9.0高分，總經理李建宏笑稱經營秘訣之一是「肯砸錢」。他出身澎湖民宿家族，接手家業後發現老建築改造有限，乾脆在2014年重蓋建築，創立全新品牌「綠的旅店」。綠的旅店平均房價落在2000至4000元，卻擁有高規格硬體，例如所有客房皆設有浴缸，並提供Dyson吹風機，寢具使用國際品牌高級床墊，床頭更擺放BOSE藍牙音響。

▲綠的旅店溜滑梯親子房全館僅有2間。

而全館僅有2間的「溜滑梯親子房」更備受家庭旅客喜愛，房內打造上下兩層的遊戲空間，設有溜滑梯與小帳篷，上層鋪設床墊後就成了孩子專屬的秘密基地，成為許多孩子指定入住房型。

寬敞通透的旅店大廳則分為3大區域，接待大廳旁提供旅遊指南與膠囊咖啡機供住客使用；另設有公共用餐區和健身房，還有電動車租借、微波爐、商務電腦等設備。李建宏甚至在2年前再次斥資翻新內外空間，床墊也全面換新，進一步提升旅客住宿舒適度。

▲綠的旅店在大廳提供咖啡機，還有健身房、商務電腦等設施。

李建宏表示，民宿與大型飯店相比最大差別在於人的溫度，「旅宿不只是提供住宿空間，更重要的是讓旅客感受到被照顧與被重視。」除了高規格硬體，從老闆到員工都是在地旅遊顧問，不僅提供私房景點、美食推薦，也能協助預訂熱門餐廳與伴手禮。

他同時認為「快樂的員工才能提供最好的服務」，除了提供優於業界水準的薪資，也提撥部分營收作為員工獎金，因此流動率低，有些員工甚至已服務近20年，穩定的團隊加上高規格硬體與細緻服務，成為綠的旅店維持高住房率與旅客高評價的關鍵。

▲▼公寓式旅宿品牌「好思寓所」，旅客可獨享整層樓空間。

看準家庭與團體旅遊市場需求，李建宏於2025年再推出公寓式旅宿品牌「好思寓所」，採「一層一戶」概念，特色為電梯直達，訂一間就能享受整層樓空間，透過分眾化提供服務。

每層樓均為兩房一廳設計，並有廚房、冰箱，寬敞客廳配有電動沙發，而衛浴空間內則設有洗衣機，讓家庭或三五好友出遊能獨享私人空間，不怕影響其他人。

▲▼澎湖彩色珊瑚礁民宿頂樓有預約制SPA池，享有花火節私房視角。

除了綠的旅店，澎湖馬公市今年入選Booking.com「2026全球最好客城市」，是亞洲唯一入榜城市，當地也有不少旅宿以特色服務與在地體驗獲得旅客青睞。如民宿「彩色珊瑚礁」將老家改建成民宿建築，從1樓延伸至6樓的彩色玻璃階梯、頂樓的預約制SPA可獨享花火節私房視角，還有深度經營在地旅遊行程，帶領旅人挖掘澎湖更多面貌，在訂房平台獲得9.7分的高評價。

▲▼綠洲旅店的無邊際泳池能享受夕陽絕景。

「綠洲旅店」則以矗立於海岸邊的異國風建築、慵懶氛圍吸引旅人的目光，其中位於頂樓的無邊際泳池，可在無遮蔽下欣賞夕陽第一排景觀，退潮時，鄰近的潮間帶更成為親子的去處。此外，民宿每天會為旅客準備澎湖在地熱門排隊美食，且天天不重複，也成為澎湖最好客民宿代表。