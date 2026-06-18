朱銘美術館「夏夜免門票」只限2天　最高省350元、開到晚上9點

▲朱銘美術館夏夜開館及人潮盛況。（資料照／新北市景觀處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

朱銘美術館夏夜開館又來了！今年訂於7月18、25日一連兩個周六開放民眾免票參觀，當天將從早上10點開放，並延長開館時間至晚上9點，全票可省下350元；學生、65歲以上長者省320元。

身為全台最大的戶外美術館，朱銘美術館每年夏季都會推出夜間延長開館活動，邀請民眾在夕陽餘暉與夜色陪伴下漫步園區，感受與白天截然不同的藝術氛圍。今年除了2日免費入園外，夜晚點燈後還結合戶外音樂演出、文創市集、特色表演及藝術裝置，讓美術館搖身一變成為夏夜藝文派對現場。

▲福爾摩沙北海岸藝術季將有大型地景藝術進駐朱銘美術館。（資料照／北觀處提供）



首周（7月18日）將由御鼓坊帶來震撼鼓樂演出，並安排拉丁舞與離譜樂團接力登場；第二周（7月25日）則有拉丁舞、肚皮舞表演，以及Bee Toast樂團熱力開唱。此外，藝術家姚仲涵的聲光互動作品也將同步展出，透過光影與聲音交織，為園區增添迷人的夜間藝術風景。



另一方面，「2026福爾摩沙北海岸藝術季」舉辦時間尚待北觀處公布。根據官網資訊，今年展覽範圍橫跨基隆、萬里、金山、石門、三芝及淡水等北海岸地區，規劃8件大型地景藝術作品進駐朱銘美術館及白沙灣遊憩區，並結合台二線沿線4座藝術公車亭，以及忠寮農村、三生步道等地的農村共創作品，串聯成一條融合地景、聚落與日常生活的「藝術漂流線」，讓藝術走出展館、融入地方風景之中。

▲▼「2026野柳石光夜訪女王」將在6月28日登場；俏皮公主區定時展演「雙后傳承」全新動畫秀。（圖／北觀處提供）







而邁入第8年的「2026野柳石光夜訪女王」將在6月28日至7月12日，每晚6點30分至9點於野柳地質公園登場，其中，俏皮公主區「公主的畫室」將岩壁化身巨型畫布，定時展演「雙后傳承」全新動畫秀。票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名、野柳居民，憑有效證明文件免費入場。