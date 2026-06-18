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Q Burger燒肉蛋吐司回歸　還有壽喜燒口味、日式炒麵新品

▲▼Q Burger日本站。（圖／Q Burger提供）

▲Q Burger日本站推出一系列餐點及新包裝。（圖／Q Burger提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早餐Q Burger「世界風味賞」10周年，今年以超人氣「日本站」做為首站推出一系列餐點，包括回歸的「經典燒肉蛋吐司」；全新「壽喜燒吐司」、「旨味炒麵」、「Katsu勝豚（炸豬排）」等系列，還有3款點心飲品，期間限定、售完為止。

Q Burger「世界風味賞」已推出超過30個主題站點，包括台灣、韓國、法國、義大利、港澳等地，並為各國打造專屬餐點，累積熱銷突破2800萬份，這次把御守、繩結等元素放進包裝設計，後續將有10周年限定紀念包裝。

▲▼Q Burger日本站。（圖／Q Burger提供）

▲燒肉乳酪半熟蛋、壽喜燒牛肉吐司。

▲▼Q Burger日本站。（圖／Q Burger提供）

▲炭烤燒肉旨味炒麵、醬燒手羽旨味炒麵。

Q Burger日本站精選多款美食，「燒肉蛋吐司」更回歸，有「燒肉半熟蛋」65元、「燒肉乳酪半熟蛋」80元2款，選用特製日式燒肉搭配爆漿流心半熟蛋製成。

全新「壽喜燒系列吐司」，牛肉、炸雞等2種口味，皆為75元；「Katsu勝豚（炸豬排）」系列以酥脆炸豬排搭配主廚特製秘醬，有「秘醬katsu勝豚堡」110元、「秘醬katsu勝豚總匯」140元；「旨味炒麵」系列使用日本經典風味醬汁結合麵條推出「炭烤燒肉旨味炒麵」、「醬燒手羽旨味炒麵」，皆為125元。

▲▼Q Burger日本站。（圖／Q Burger提供）

▲Katsu勝豚系列有「秘醬katsu勝豚堡」、「秘醬katsu勝豚總匯」。

此外還有3款點心飲品，「濃厚旨味手羽」選用三節翅搭配白醬及柴魚片，每份85元；「芝麻地瓜可樂餅」為日本直送，每塊49元，以及「黃金蕎麥茶」，大杯30元、特大杯35元。▲▼Q Burger日本站。（圖／Q Burger提供）

▲濃厚旨味手羽、芝麻地瓜可樂餅。

▲▼拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供，下同）

另外，拉亞漢堡近日也推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列，此次提高薄荷醬比例結合巧克力醬，再拌入卡達伊夫脆絲，打造雙醬與脆絲口感。

4款新品包括「薄荷杜拜巧克力風味乳酪貝果」69元、「薄荷杜拜巧克力風味可頌」59元、「薄荷杜拜巧克力風味XL炸雞芝加哥堡」109元、「薄荷杜拜巧克力風味皇后奶油吐司」55元。

▲▼拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲薄荷杜拜巧克力風味乳酪貝果、薄荷杜拜巧克力風味可頌。

▲▼拉亞漢堡推出夏季限定「薄荷杜拜巧克力」系列。（圖／拉亞漢堡提供）

▲薄荷杜拜巧克力風味XL炸雞芝加哥堡、薄荷杜拜巧克力風味皇后奶油吐司。

同時販售4款套餐，「薄荷杜拜炸雞堡餐」159元，含薄荷杜拜巧克力風味XL炸雞芝加哥堡、蘋果派、中杯紅茶；「薄荷杜拜貝果餐」109元，含薄荷杜拜巧克力風味乳酪貝果、三角薯餅、中杯紅茶；「薄荷杜拜皇后奶油吐司餐」105元，含薄荷杜拜巧克力風味皇后奶油吐司、麥克雞塊、中杯紅茶；「薄荷杜拜可頌餐」69元，含薄荷杜拜巧克力風味可頌、中杯紅茶。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Q Burger 拉亞漢堡

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