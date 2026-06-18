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從打貓古街到大學城！嘉義民雄商圈15款「巡田水」創意料理點亮端午連假

▲▼ 端午連假「回嘉」巡田水！民雄商圈15家文青店大玩「新舊物產再造」打破框架驚艷味蕾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲麻荖的酥脆質感，讓每一口都充滿層次跳躍的喜悅。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

端午連假即將展開，還在思考國旅該去哪裡嗎？嘉義縣民雄商圈近日大膽玩創意，攜手在地15家指標性文青小店與老字號產業展開一場「巡田水」風味探索，將金桔、鳳梨、黑龍蔭油、中藥材及傳統麻荖等在地靈魂，大膽融入烘焙、咖啡與異國料理，於連假前夕重磅登場，要用最「接地氣」的現代滋味點亮饕客的味蕾！

▲▼ 端午連假「回嘉」巡田水！民雄商圈15家文青店大玩「新舊物產再造」打破框架驚艷味蕾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲發揮極致巧思的手作烘焙小點。將蔓越莓與民雄在地品牌的特色食材（如水果乾或堅果）揉入麵糰中，外表金黃飽滿、口感扎實。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄古稱「打貓」，清代以慶誠宮等廟宇為核心形成傳統市集，隨著1909年民雄火車站落成，商業重心移往站前，並興建起百年公有市場。近年隨多所大學建校成為大學城，在青創返鄉帶動下，轉型為兼具數位與文青活力的現代商圈。民雄商圈發展協會理事長許聖昌表示：「民雄商圈以火車站為核心，站前除了名聞遐邇的『鵝肉一條街』，更布滿了風格咖啡廳與異國料理。這次我們透過年輕人的創新思維，把民雄三百年來的傳統、好物產與老故事，轉化成兼具美感與美味的現代體驗！」

▲▼ 端午連假「回嘉」巡田水！民雄商圈15家文青店大玩「新舊物產再造」打破框架驚艷味蕾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲當勝馨珍麵茶的溫潤焙香，遇上濃郁滑順的奶油醬汁，穀物的樸實香氣與細膩奶香交織，在口中緩緩綻放出懷舊的溫暖。搭配現煎至金黃酥脆的嫩雞腿，讓每一根麵條都裹滿了飽滿而厚實的層次。（圖／記者翁伊森翻攝）

飽胃主食流：福日小壳所端出「麵茶焙香奶油雞腿義大利麵」，將勝珍馨麵茶的焙香與乳酪白醬完美融合；Lucky7樂趣飛鏢研發「水餃遇上辣個鳳梨」，特製微酸帶勁的鳳梨辣醬；三米藍則以「夏日鮮蝦莎莎天使冷麵」迎戰酷暑，果香細膩；濟濟一堂選用百年黑龍蔭油慢火燉煮出甘醇的「黑龍牛丼」；米有食堂推出細火慢燉中藥材的「藥膳雞胸餐盒」；樂趣咖啡現刨青檸皮點綴「青檸醬香明太子鮮蝦燉飯」，跨國界融合令人驚艷；嘉豐鐵板燒的「金桔岩鹽鐵板蝦」現擠金桔果香四溢，外酥內嫩。

▲▼ 端午連假「回嘉」巡田水！民雄商圈15家文青店大玩「新舊物產再造」打破框架驚艷味蕾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文青甜點流：MeiMade梅姐手作烘焙推出「金Q麻糬」，將熟成金桔果乾裹入Q彈麵包；藍盤子早午餐民雄復興店大玩創意，推出「炙敬麻荖愛拼盤」與「晨光鳳梨麻荖沙拉」；尋光小徑義式冰淇淋選用黑龍蔭油調製出「醬香黑糖米冰淇淋」，鹹甜平衡欲罷不能；玖涼冰菓室結合漢方靈魂推出「焦糖蘋果肉桂刨冰」，優雅回甘。

▲▼ 端午連假「回嘉」巡田水！民雄商圈15家文青店大玩「新舊物產再造」打破框架驚艷味蕾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲將在地傳承的滋味揉入鬆餅，讓麵茶粉的香氣與厚實餅皮緊密融合。（圖／記者翁伊森翻攝）

微醺特調流：咖啡學合作建昌蔘藥行特調「紅紅的咖啡」，以洛神的紅與陳皮的香留下時間的溫度；尼巴熊咖啡的「雲間陳皮乾薑黃拿鐵」利用柑橘幽香舒緩身心；魚罐頭咖啡館巧妙混搭愛之味牛奶花生與勝珍馨麻荖，打造出「民雄花生好事嘎B」與「茶茉迪斯可鬆餅」；而鬆鬆豆豆則端出「桔霧銀露」，將老字號金桔與手熬冰糖銀耳完美融合。

這個端午連假，不妨安排一趟嘉義民雄小旅行，親自走入巷弄「巡田水」，品嚐這份充滿土地誠摯故事的在地風味！

關鍵字： 民雄商圈 端午美食 巡田水 嘉義小旅行 創意料理

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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