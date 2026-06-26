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低調路邊攤竟是必比登推薦！中和排隊雞肉飯　口感鮮滑只賣70元

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者温筌

不曉得大家有沒有發現，近幾年類似的雞肉飯越來越多？早前我也分享過好幾家，打破的是一個人也能享用的雞肉，或雞腿、或雞肉丁，淋上一點調製的醬汁，再加上一粒半熟蛋。當我聽到有這家的小店得到米其林必比登，而且還是一家算新的小攤，我就好奇了，或者應該說：「憑什麼？到底它和其他的雞肉飯有什麼分別？」

直接說重點。單點雞肉95、雞肉飯70算合理，不會因為得了米其林（必比登）而變貴。雞肉的口感介於海南雞和白斬雞之間，鹹甜的醬油（膏）很對我的味。我知道這理由肯定不能說服你，那就讓我們看下去。順便說一下，從這篇開始，我會有計畫的收集「新北市」的米其林必比登。

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▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

上好雞肉位於中和、板橋交界，中和環球和板橋監理站周邊，這一帶雖然離捷運有一點距離，但不可否認，藏著不少味美價廉的小吃。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

看起來像個騎樓路邊攤，但文青風的木製攤位讓人眼睛一亮，用餐環境在室外路邊，夏天會感覺比較熱。用餐時間一到，約到11點15分開店不久，就有附近上班族打包便當，座位有空，但卻得排上一會兒，幸好他們動作很快，不用等太久。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

以價位來說，的確相較一般的雞肉飯來的便宜，雞肉飯才70元，單點一分雞肉是95元。我看不少上班族都是五、六個，甚至十個便當在打包，除了雞肉飯外，也有兩三種湯品、小菜價位都算是宜人。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲寫好菜單，結完帳，店員會跟你說一個號碼，叫到號碼再取餐，內用、外帶都一樣。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

許多小吃攤都有的木製冰櫃，裡面放著預先切好的雞肉，看起來相當清新，如何保存雞肉的鮮度，的確是路邊攤需要克服的最大問題。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲雞肉便當加點蒜泥、淋上那一匙畫龍點睛的醬油膏。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

去骨雞腿肉飯70元、加荷包蛋15元
首先蛋應該是先煎好的，所以有一點熟，蛋黃幾乎流不出來，但煎得很是焦香。雞肉算是相當軟嫩，最少比我預期好上不少，淋上的甜淡醬油非常對我的味，飯也煮得有水準，以這樣的價位完全對得起，甚至物有所值。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲小黃瓜35元，份量不少，厚切口感清脆，醬汁帶著蒜香，中規中矩的不錯吃。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

單點的雞肉95元（去骨雞腿肉），相較於剛剛的雞肉飯，這份單點的更能感受到雞肉的軟嫩，微薄的雞皮鮮滑，雞肉的口感介於仿土雞和海南雞肉之間，還是要說一句那淋上的淡醬油膏，真有畫龍點睛之效，值得一聲：「好好吃」。

▲▼上好雞肉。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

上好雞肉

地址：235新北市中和區民有里民治街8巷1號
營業時間：11：00－14：00／16：30－18：30（星期六、日休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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關鍵字： 上好雞肉 新北市美食 美食達人 美食雲 美食情報 小虎食夢網

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