北市「10條觀景步道」搭車就到　賞飛機起降、大屯山絕美雲霧

▲北市10條觀景步道搭捷運、公車就能方便抵達。（圖／大地處提供）



記者彭懷玉／台北報導

想從不同角度欣賞台北城市風景，不一定得遠離市區。台北市政府大地工程處精選10條觀景步道，從可近距離眺望台北101的經典路線，到坐擁大屯山系、關渡平原視野的私房步道，帶領民眾用不同高度認識這座山城共生的城市。

▲▼象山步道、虎山步道堪稱欣賞台北101與信義區天際線的代表景點。（圖／大地處提供）



其中，象山步道與虎山步道堪稱欣賞台北101與信義區天際線的代表景點，六巨石、虎山峰平台都是熱門攝影取景地；軍艦岩步道則以潔白砂岩地景聞名，可遠眺關渡平原與淡水河景致；金面山步道的巨型岩壁及「剪刀石」地標，除了能俯瞰關渡平原，更是追蹤飛機起降的絕佳航道。

▲金面山步道的巨型岩壁及「剪刀石」地標，除了能俯瞰關渡平原，更是追蹤飛機起降的去處。（圖／大地處提供）



▲▼大崙頭自然步道乘風堡；大崙頭森林步道風衝林平台。（圖／大地處提供）



喜愛特殊地形景觀的民眾，不妨造訪龍船岩步道，巨岩宛如龍舟橫臥山頭，是許多山友私藏的視角；大崙頭森林步道及大崙頭自然步道則擁有風衝林平台、乘風堡等觀景據點，可將基隆河與山林綠意盡收眼底。對於追求極致視野的登山客，中正山嶺頭步道欣賞大屯山系的靈動雲霧，更是不可錯過的私房路線。

▲▼中正山嶺頭步道賞大屯山系，是不可錯過的私房路線；忠勇山越嶺步道末端的碧山巖，在平整的露台上俯瞰大台北夜色。（圖／大地處提供）



若是夜景愛好者，推薦到忠勇山越嶺步道末端的碧山巖，在莊嚴平整的露台上俯瞰大台北夜色；貓空登高步道則結合茶園風光與城市景觀，步道平緩好走，適合在品茗之餘輕鬆欣賞台北盆地燈火。

從城市天際線、河川平原到群山景觀，10條步道不僅是都市人的避世地圖，更是近距離觀察這座立體城市最完美的瞭望台。大地處提醒，山區氣候多變，入夜賞景務必注意安全並落實無痕山林，讓美景永續留存。