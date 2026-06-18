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住花蓮最美峽谷飯店7999元起送早餐　玩全新山中匹克球場

▲▼花蓮太魯閣晶英酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮太魯閣晶英酒店將推出快閃優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮太魯閣晶英酒店今年暑假推出全新「峽谷匹克球場」，讓旅人在峽谷景致與天然冷氣房中帥氣揮拍。業者也將於6月22日至30日推出限時9天的「夏季快閃住房優惠」，雙人入住山嵐客房一泊一食每房7999元起，行館儷人客房一泊一食1萬1880元起，僅限透過官方網站預訂。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲太魯閣晶英酒店今年打造全新「峽谷匹克球場」。（圖／業者提供，下同）

太魯閣晶英酒店本次快閃規劃兩款度假方案。休閒客房方案提供山嵐客房住宿一晚，搭配衛斯理自助餐廳在地風味早餐，以及午後限定的「微醺蒔光」時段，房客可在藝廊悠閒享用紅白酒與傳統零嘴。

▲▼太魯閣晶英酒店推出寵物專案。（圖／業者提供）

▲▼入住行館旅客享有專屬交誼廳空間，隔日還能在此吃早餐。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

入住「行館儷人客房」的旅人則享有專屬交誼廳下午茶與靜謐空間，翌日可自由選擇於交誼廳或衛斯理餐廳享用早餐。專案從6月22日中午12點起開賣，適用入住時間為6月22日至9月30日為止，所有入住旅客皆可免費使用館內室內外泳池、兒童遊憩區等設施，更能搶先體驗全新落成的匹克球場，感受全球明星藝人都愛的超夯運動。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／業者提供）

▲▼旅客可選擇深入山林導覽，或到海邊玩SUP。

▲▼清水斷崖進行立式划槳（SUP）。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

除了全新設施，飯店也針對夏季準備了豐富的消暑與療癒企劃，全專案皆可參與永續概念的手作DIY課程。若想進一步探索花蓮，亦可額外加購戶外水陸遊程，包含清水斷崖進行立式划槳(SUP)、寵物友善賞鯨船、秘境森林小學「太魯閣野學堂」、或是與太魯閣國家公園獨家申請合作的「布洛灣森域工作坊」，獨家帶領旅人走入尚未對外開放的山林場域，體驗生動導覽與復育實作。

▲▼花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

理想大地渡假飯店則在暑假期間推出多款住房專案，如「夏日湖畔童遊假期」適合想結合飯店與水岸雙園區體驗的親子家庭，入住加贈湖畔童畫探索包，讓孩子透過著色創作記錄旅途中的觀察與想像。

旅人可同時將理想PAARK水岸生活安排進旅程。白天在水岸散步、搭乘遊船欣賞湖畔風景，午後逛逛理想食光與神農生活，品嚐早午餐、輕食小吃，也能順道選購花蓮特色伴手禮。

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