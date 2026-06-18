台灣人愛慢遊香港　平均待近5天、54%一個人出發

▲香港成為許多台灣人獨旅目的地。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

提到香港旅遊，不少台灣旅客的印象仍停留在三天兩夜的快閃行程。旅遊電商Trip.com則發現，今年暑假台灣旅客赴香港平均停留天數已由去年的4.4天增加至4.9天，且獨旅客大幅增加。同時，平均預訂天數也由71.6天提前至78.5天，反映旅客不僅更早開始規劃旅程，也願意花更多時間深入探索香港。

▲香港迪士尼樂園備受旅客喜愛。（圖／記者蔡玟君攝）



根據Trip.com暑假預訂數據顯示，台灣人赴香港旅遊不僅停留天數拉長，且其中有54%為單人旅客，顯示獨旅逐漸成為新趨勢，旅人選擇以更自由彈性的方式探索香港。景點選擇方面，今年暑假最受台灣人喜愛的依序為香港迪士尼樂園、太平山頂、Big Bus香港觀光巴士、山頂纜車、維多利亞港及香港摩天輪。



隨著暑假旅遊旺季到來，香港迪士尼樂園度假區也推出「Pixar夏日狂歡趴」活動，集結多個深受歡迎的皮克斯動畫角色與主題體驗，設有夜間無人機表演、Pixar大街派對、手工藝活動等，為親子家庭、好友同行及迪士尼粉絲帶來豐富的夏季旅遊選擇。

▲入住香港飯店滿額就送景點與交通優惠。（示意圖／記者蔡玟君攝）



為鼓勵旅客探索香港更多元的旅遊體驗，Trip.com攜手香港旅遊發展局推出夏季限定優惠活動。即日起至8月31日期間，透過平台預訂7月1日至9月14日期間入住的香港飯店，單筆訂單滿新台幣約6000元（港幣1500元），即可分別選擇一項景點優惠及一項交通優惠，最高可享5折折扣。



本次優惠包括山頂纜車、主題樂園、香港摩天輪及挪亞方舟等人氣景點門票，以及機場快線來回票、巴士一日通行證等交通產品，旅客完成預訂後，即可直接透過平台領取並兌換相關優惠。優惠須於飯店預訂日起兩周內完成兌換，每個帳戶限領取一次，數量有限，送完為止。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空則宣布推出限時兩周的「星光限訂晚8優惠」，每日晚上8點至隔日上午8點於官網訂票，享指定航點78折起優惠。

國泰航空表示，即日起至6月28日為止，於晚上8點至隔日早上8點於官網預訂香港和東京、大阪、名古屋等航點機票，並輸入優惠編號「CX8PMTW」，即可享星光優惠，香港指定航班經濟艙78折起，日本經濟艙85折起、商務艙93折起。