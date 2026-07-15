感受-18℃暴風雪環境！基督城南極探險體驗站　看世界上最小企鵝

▲國際南極中心位於基督城機場附近，開車僅需5分鐘。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）



實習記者陳莉玟／綜合報導

位於紐西蘭基督城機場旁的「國際南極中心（International Antarctic Centre）」，自1990年營運以來，便是南島最具指標性的極地體驗站。特別規劃有「極地越野車」、「南極風暴模擬區」、「哈士奇見面區」、「小藍企鵝」、「4D影院」共五大展區，讓遊客體驗置身南極的真實感受。

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極地越野車

讓遊客坐上與極地救援同款的水陸兩棲越野車，置身密閉的安全空間裡，越過陡峭的小坡、泥濘、木頭等障礙物，模擬穿越南極地形的顛簸。

▲▼極地使用的水陸兩棲越野車。

南極風暴模擬區

換上專業防寒雪衣與防滑鞋套踏入冰雪室，氣溫將從起初的零下8℃，隨著風暴啟動、狂風席捲而驟降至零下18℃，以震撼的體感溫度讓遊客感受極地氣候的威力。

▲史考特基地模擬區以光影、聲音呈現南極的四季。

▲館內提供雪衣、防滑鞋套。

▲▼可以體驗南極的惡劣天氣。

觀賞超可愛小藍企鵝

除了驚險的動態體驗，國際南極中心也為「小藍企鵝」打造了良好的生活環境。小藍企鵝是全球最小的企鵝，身高約25至30公分，遊客可以欣賞它們搖擺著前進、靈巧游泳的模樣。

館內每天10：30與15：00會舉行公開餵食秀，由工作人員餵食小魚，也會解說每隻企鵝的飲食習性與背景故事。不過由於小藍企鵝天性膽小，參觀時請務必關閉相機閃光燈，且切勿拍打玻璃，以免驚嚇到牠們。

▲▼小藍企鵝是企鵝家族中體型最小的物種。

▲▼館內還提供額外付費行程，邀請遊客進入幕後的工作區，更近距離觀看哺育企鵝。

▲真實企鵝毛提供觸摸體驗。

▲在南極歷史與自然展內可以了解南極的歷史、地理特徵及生態系統。

還有4D劇場、哈士奇互動區

館內的「4D極限劇場」透過10到15分鐘的影片，結合座椅震動、模擬風雪特效，將企鵝、海豹與冰川環境栩栩如生地呈現在觀眾眼前。此外，「哈士奇互動區」講述了哈士奇在南極運輸工作上的貢獻，也可以和哈士奇現場互動、合影，工作人員會介紹每隻哈士奇的個性，也提醒大家不要摸頭或將手指靠近鼻尖。

▲▼在4D劇場體驗南極之美。

▲工作人員講述關於哈士奇的歷史。

▲哈士奇個性溫馴。

▲館內還有紀念品店。

國際南極中心

地址：Corner Roy Place and, Orchard Road, Christchurch Airport, Christchurch 8052紐西蘭

營業時間：09：00－16：30

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