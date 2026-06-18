ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲端午連假優惠　UG買1送1、迷客夏2杯99元

▲▼ UG。（圖／UG提供）

▲UG馥桂保庇茶買1送1。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

明天起就是端午連假，多家手搖飲推出相關優惠，例如UG、Mr.Wish買1送1，迷客夏指定飲品2杯組合價99元；CoCo有3款冰沙下殺49元、大苑子粉紅芒果冰沙77元，麻古茶坊分享壺打9折還能抽免費飲料。

▲▼迷客夏紅茶拿鐵。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏推「A+B任選99元」組合優惠。（圖／迷客夏提供）

●UG
UG於21日前會員限定「馥桂保庇茶買1送1」，須透過官方LINE領券享優惠，每人限領1組含2張優惠券，售完為止。

●Mr.Wish
Mr.Wish於30日前「粽夏一號」、「紅心芭樂梅」同品項買1送1，每單每組限購5組，Uber Eats限定，詳細內容依外送平台APP為主。

●迷客夏
迷客夏21日前「A+B任選99元」組合優惠，A區有「大正／伯爵紅茶拿鐵」、「琥珀烏龍拿鐵」、「原片青茶拿鐵」、「茉莉綠茶拿鐵」，B區含「蜜桃烏龍」、「蜜桃茉莉」、「夏嶼果茶」、「海鹽芒果綠」，門市限定，每人限購2組、售完為止。

●CoCo
CoCo於19日至21日「芒果冰沙」、「雪沙椰椰咖啡」、「雪沙椰椰冬瓜」特價49元，門市、都可訂點餐皆享優惠。

●大苑子
大苑子19日前「中杯粉紅芒果冰沙每杯77元」優惠價，每店每日限量100杯，每人每次限購2杯；另於APP商城祭出「中杯粉紅芒果冰沙2杯137元」組合優惠，每位會員限購1組。

●先喝道
先喝道今日限定「愛蜜荔系第2杯10元」，品項包括「愛蜜荔茶王」、「愛蜜荔錫蘭」，限同品項，每人限購3組共6杯；優惠不得併用，售完為止。

●麻古茶坊
麻古茶坊27日前「十八轉好運」活動，透過麻古購訂購分享壺，自取、外送皆享9折優惠，選擇門市自取，出示會員加碼參加轉盤活動，1壺可獲得1次轉盤機會，中獎率百分之百。

獎項包括「高山金萱茶分享壺」、「翡翠柳橙」、「香橙果粒茶」、「葡萄柚果粒茶」、「高山金萱茶」、「蕎麥綠寶石」、「紅萱烏龍」、「柚香紅萱」，另有驚喜彩蛋，優惠須至購買門市原店兌換，期限至7月10日，活動門市不含新竹園區F12P1、F12P7商場。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 端午節 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

才罹癌切乳..許維恩再動手術！　 身上掛引流球「多一顆鉑金包」

推薦閱讀

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

住花蓮最美峽谷飯店送早餐、玩匹克球

住花蓮最美峽谷飯店送早餐、玩匹克球

北市「10條觀景步道」搭車就到

北市「10條觀景步道」搭車就到

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

台灣人愛慢遊香港　54%一個人出發

台灣人愛慢遊香港　54%一個人出發

台中20元古早味飯糰！包滿滷蛋菜脯魚鬆

台中20元古早味飯糰！包滿滷蛋菜脯魚鬆

FRASSI春夏菜單開箱

FRASSI春夏菜單開箱

快訊／玩真的！慧洋海運董事長藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖鄉親

快訊／玩真的！慧洋海運董事長藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖鄉親

六福村「名字有水部首」只要350元

六福村「名字有水部首」只要350元

木乃伊版「娃包」　古埃及展揭秘「動物偽裝成嬰兒」

木乃伊版「娃包」　古埃及展揭秘「動物偽裝成嬰兒」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新莊35年老店「阿忠牛肉麵」宣布熄燈

「20米鯨魚氣偶」降落基隆　展至8/16

貳樓新菜單「早午餐取消免費飲料」　

西門町61年「北平一條龍餃子館」熄燈

三商餐飲6大品牌齊推優惠

周末龍潭看煙火、聽演唱　還能逛市集

一小時登頂小百岳！台中市景盡收眼底

壽司郎×西村優志《studio UG》聯名6/22登場

旭集台中大遠百店7/9開幕

林口景觀餐廳竟然藏著金字塔！

熱門行程

最新新聞更多

三重「包子發財車」每周只出沒兩天

住花蓮最美峽谷飯店送早餐、玩匹克球

北市「10條觀景步道」搭車就到

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

台灣人愛慢遊香港　54%一個人出發

台中20元古早味飯糰！包滿滷蛋菜脯魚鬆

FRASSI春夏菜單開箱

快訊／玩真的！慧洋海運董事長藍俊昇私人投資慧翔航空回饋澎湖鄉親

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366