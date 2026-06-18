手搖飲端午連假優惠　UG買1送1、迷客夏2杯99元

▲UG馥桂保庇茶買1送1。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

明天起就是端午連假，多家手搖飲推出相關優惠，例如UG、Mr.Wish買1送1，迷客夏指定飲品2杯組合價99元；CoCo有3款冰沙下殺49元、大苑子粉紅芒果冰沙77元，麻古茶坊分享壺打9折還能抽免費飲料。

▲迷客夏推「A+B任選99元」組合優惠。（圖／迷客夏提供）

●UG

UG於21日前會員限定「馥桂保庇茶買1送1」，須透過官方LINE領券享優惠，每人限領1組含2張優惠券，售完為止。

●Mr.Wish

Mr.Wish於30日前「粽夏一號」、「紅心芭樂梅」同品項買1送1，每單每組限購5組，Uber Eats限定，詳細內容依外送平台APP為主。

●迷客夏

迷客夏21日前「A+B任選99元」組合優惠，A區有「大正／伯爵紅茶拿鐵」、「琥珀烏龍拿鐵」、「原片青茶拿鐵」、「茉莉綠茶拿鐵」，B區含「蜜桃烏龍」、「蜜桃茉莉」、「夏嶼果茶」、「海鹽芒果綠」，門市限定，每人限購2組、售完為止。

●CoCo

CoCo於19日至21日「芒果冰沙」、「雪沙椰椰咖啡」、「雪沙椰椰冬瓜」特價49元，門市、都可訂點餐皆享優惠。

●大苑子

大苑子19日前「中杯粉紅芒果冰沙每杯77元」優惠價，每店每日限量100杯，每人每次限購2杯；另於APP商城祭出「中杯粉紅芒果冰沙2杯137元」組合優惠，每位會員限購1組。

●先喝道

先喝道今日限定「愛蜜荔系第2杯10元」，品項包括「愛蜜荔茶王」、「愛蜜荔錫蘭」，限同品項，每人限購3組共6杯；優惠不得併用，售完為止。

●麻古茶坊

麻古茶坊27日前「十八轉好運」活動，透過麻古購訂購分享壺，自取、外送皆享9折優惠，選擇門市自取，出示會員加碼參加轉盤活動，1壺可獲得1次轉盤機會，中獎率百分之百。

獎項包括「高山金萱茶分享壺」、「翡翠柳橙」、「香橙果粒茶」、「葡萄柚果粒茶」、「高山金萱茶」、「蕎麥綠寶石」、「紅萱烏龍」、「柚香紅萱」，另有驚喜彩蛋，優惠須至購買門市原店兌換，期限至7月10日，活動門市不含新竹園區F12P1、F12P7商場。