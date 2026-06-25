瑞芳小旅行必停這站！傳承三代什錦咖哩炒麵　在地飄香80年

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。





撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者温筌



「阿揚什錦麵」位在四腳亭車站附近的美食，阿揚什錦麵已傳承近80年，不只有招牌什錦麵，連咖哩炒麵也是不少在地人指定必點，鐵皮屋搭配大樹下的超接地氣氛圍，看起來低調不起眼。

但到了用餐時間，熟門熟路的客人可是一組接一組，尤其那盤香氣超濃的什錦咖哩炒麵，真的會讓人忍不住一口接一口，想找瑞芳四腳亭美食推薦，或是想吃一間在地人從小吃到大的老店，那這家阿揚什錦麵真的可以收進口袋名單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

阿揚什錦麵在哪裡

位置其實非常方便，就在四腳亭火車站前站旁邊，出站後步行大約1分鐘就能抵達，對於沒有開車的人來說，來這裡非常輕鬆，搭火車就能抵達，開車族附近也有路邊停車空間，不過熱門時段建議提早來，以免繞一下才找到位置。





▲來吃之前，建議先確認營業時間，因為是老店加上賣完可能提早收，想吃阿揚什錦麵建議中午前來最穩。

在店裡看到一塊招牌寫著蓋蘇文第三代，主要是阿揚什錦麵傳承至第三代，創立於1948年的第一代老闆因切麵動作快（台語發音）且個性豪爽，被鄰居戲稱為戲曲中的高句麗名將蓋蘇文因而得名。

用餐環境







第一次來阿揚什錦麵，店面相當樸實，就是大樹下搭配鐵皮屋的老派麵店，環境相當接地氣，內用有圓桌及方桌，桌面鋪著塑膠桌布，很有傳統麵店的味道。內用記得先找位置，再畫單點餐，最後用餐完再結帳，目前只收現金付款。





雖然這次來吃麵時，假日現場內用幾乎都是客滿，觀察發現就連電話預訂以及當地來外帶的客人也不少，很多人到阿揚什錦麵都是熟門熟路，進門直接點餐，還有人一次外帶好幾份，聽在地人說，這家麵店是不少人從小吃到大的味道，也難怪能夠一路開到80年。









店家動作熟練，鍋子一下去就開始大火快炒，尤其是咖哩炒麵在鐵鍋裡翻炒時，咖哩香氣直接飄出來超逼人，阿揚什錦麵的海鮮以及配料也都是現點現煮，蝦子、蛤蠣、透抽以及豬肝一起下鍋，熱騰騰端上桌真的很有古早味熱炒麵的感覺。

阿揚什錦麵菜單







菜單

選擇相當多，除了招牌什錦系列，還有肉絲麵、咖哩炒麵、餛飩麵、乾麵以及多種小菜，但這裡最熱門的，絕對是什錦湯麵以及什錦咖哩炒麵。









什錦咖哩炒麵







我最推薦的就是什錦咖哩炒麵，一上桌香氣真的超猛，原本以為只是普通炒麵，沒想到比預期還厲害，咖哩醬汁炒得很均勻，每一根麵條幾乎都有吸附到咖哩香氣，吃起來非常夠味卻不會死鹹。





更有誠意的是，配料完全不馬虎，裡面有鮮蝦、透抽、蛤蠣、青菜、貢丸，還有厚切豬肝，份量真的給很足，咖哩香帶點古早味風格，越吃越涮嘴，真的會默默一口接一口停不下來。



吉古拉







除了主食，這次也點了吉古拉，口感帶點Q度，吃起來就是基隆一帶很熟悉的小吃風味，雖然表現算中規中矩，但搭配熱熱的炒麵一起吃還是蠻加分。



頭骨肉







頭骨肉份量還不錯，肉質吃起來帶點彈性，不會過乾，簡單沾醬油膏就能吃出肉香，整體來說，搭配什錦咖哩炒麵相當不錯。

總結

阿揚什錦麵真的很有老店魅力，雖然不是那種裝潢漂亮的店，但味道很有記憶點，尤其咖哩炒麵比想像中還強，加上就在四腳亭車站旁邊，交通方便，很適合安排瑞芳小旅行順路來吃。





阿揚什錦麵FAQ常見問題



Q1：阿揚什錦麵在哪裡？

A1：阿揚什錦麵位在新北市瑞芳區吉慶里中央路48巷7─ 1號，靠近四腳亭火車站前站，步行約1分鐘即可抵達。



Q2：阿揚什錦麵有什麼推薦必點？

A2：最多人推薦的是阿揚什錦麵的什錦咖哩炒麵與什錦湯麵，海鮮配料豐富，豬肝份量也給得很有誠意。

Q3：阿揚什錦麵有停車位嗎？

A3：阿揚什錦麵附近以路邊停車為主，熱門時段建議提早抵達比較容易找車位。

Q4：阿揚什錦麵可以訂位嗎？

A4：目前阿揚什錦麵以現場候位與外帶預訂為主，建議可先電話詢問。

Q5：阿揚什錦麵可以內用嗎？

A6：可以，阿揚什錦麵提供內用座位，不過座位偏傳統老店風格。

阿揚什錦麵－四腳亭



地址：224新北市瑞芳區吉慶里中央路48巷7－1號

電話：02－24571670

營業時間：周二、三、五10：00－14：00，16：00－19：00，周六日10：00－14：30（周一、四公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁



【你可能也想看】

►七堵車站50年無名臭豆腐！開攤秒排隊 外酥內嫩必搭酸脆泡菜

►汐止免費玩水秘境！隱藏版「野溪泳池」還有救生員駐守

►三重在地客才懂吃！小籠包攤車飄香超過半世紀 每顆都是手工現做