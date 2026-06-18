米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

▲「青嬌」膠原麵館。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南公布6月的新入選名單，台北、台中與新北共有6家餐廳進榜，分別是以雞湯為核心的江浙小館、米其林星級主廚創立的日式咖哩店、提供乾麵與煙燻鵝肉的小吃店、家常鴨肉料理，以及2家滷肉飯專賣店。

▲黃金雞燉湯手工湯麵。（圖／記者黃士原攝）

青嬌（台北）

台北的蝦仁飯排隊名店「忠青商行」打造的全新品牌「青嬌」膠原麵館，首間店址就選在距離忠青商行不遠的濟南路上，招牌是「黃金雞燉湯」，以母玉米雞為主角，搭配金華火腿與扁尖，長達8小時慢火煨燉，成就出一碗充滿膠質的「黃金雞燉湯」。

除了湯麵，青嬌也重新演繹了經典小菜，包含蔥油雞、怪味雞、排骨酥及炸金條等，現代烹調手法融入傳統元素，讓小菜成為最佳配角。

青嬌

地址：台北市中正區幸福里濟南路二段9號1樓

電話：02-3322-6292

▲開囍餐館明亮時髦的空間。（圖／取自米其林指南網站）

開囍（台北）

餐館明亮時髦的空間，與其販售的傳統美食形成鮮明對比。招牌滷肉以細火慢燉，肉質軟嫩彈牙、鹹甜適中，不論搭配米飯或麵條都相當合適。米其林評審建議再添上半熟荷包蛋和一匙店家自製的辣椒醬，滋味更加濃郁。

開囍

地址：台北市信義區莊敬路441號

電話：02-2758-6866

▲武田咖哩簡約現代的風格宛如街角的咖啡館。（圖／取自米其林指南網站）

武田咖哩（台北）

簡約現代的風格宛如街角的咖啡館。菜單上的主菜包含炸雞、和牛蘇格蘭蛋和炸蝦3種選擇，咖哩醬是加入日式高湯熬製而成，鹹香下飯，呈現濃郁的香料與蔬菜風味。配菜選用當季蔬菜。

武田咖哩

地址：台北市松山區富錦里三民路146號

電話：02-2745-5225

▲碧潭橋頭鵝肉。（圖／取自米其林指南網站）

碧潭橋頭鵝肉（新北）

位於新店碧潭橋附近，雖然是一家小吃店，但空間明亮寬敞、設有開放式廚房，招牌的煙燻鵝肉從選材到製作皆堅持一貫水準，點餐時可依人數選擇份量，或指定鵝肉切盤部位，滿足不同用餐需求。每日僅營業4小時，鵝肉料理往往在下午1點前賣光。

碧潭橋頭鵝肉

地址：新北市新店區新生里北新路一段127號

電話：02-2915-3242

▲海山魯肉飯。（圖／取自米其林指南網站）



海山魯肉飯（新北）

位於板橋的海山魯肉飯，不只在地人喜愛，連日韓觀光客也慕名而來，這裡的滷肉飯肉燥油潤軟嫩，米飯充分吸收醬汁，每一口都能嘗到鹹甜醬香。米其林評審推薦招牌排骨酥湯值得一試，排骨酥鬆軟易入口，湯頭帶有冬瓜的清甜與胡椒的香氣。

海山魯肉飯

地址：新北市板橋區深丘里海山路43號

電話：0986-995-292

▲東沐。食在主打家常鴨肉料理。（圖／取自米其林指南網站）

東沐。食在（台中）

位於台中北區英才路的文青小餐館，主打家常鴨肉料理，鴨肉均為當日現做，鴨骨湯慢火熬煮數小時，色澤澄淨，香氣撲鼻。紅油蒜味鴨肉乾拌麵用料實在，鮮嫩多汁的鴨肉淋上特製調醬，味道濃郁且富層次。

東沐。食在

地址：台中市北區淡溝里英才路317號

電話：0976-509-191