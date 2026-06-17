六福村「大怒神」新彩繪亮相　名字有「水」部首玩水樂園350元

▲六福村旗下水樂園將於6月19日正式開園。（圖／六福村提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

六福村主題遊樂園自6月19日至6月21日推出多項優惠，其中，睽違兩個月整修後的經典設施「大怒神」以全新彩繪造型回歸亮相。另外，凡姓名含有「水」字部首者，可享主題遊樂園599元或水樂園350元入園優惠。

▲「大怒神」以全新視覺設計登場，整體以孔雀藍為主色調，搭配橘紅色細節點綴，呈現活力風格。



業者表示，「大怒神」以全新視覺設計登場，整體以孔雀藍為主色調，搭配橘紅色細節點綴，呈現更具活力與視覺張力的風格，象徵迎接夏日能量的全新姿態。凡於6月19日至6月21日成功挑戰「大怒神」並達到指定分貝標準的前100名遊客，即可獲得限量環保袋。

▲6月19日至6月30日，凡姓名含有「水」字部首者，即可享遊樂園599元或水樂園350元入園。



同時，為迎接水樂園開放，六福村自6月19日至6月30日推出「水星人召集令」優惠活動，凡姓名含有「水」字部首者，即可享主題遊樂園599元或水樂園350元入園優惠。

此外，園方亦推出「無限暢遊季票」，水樂園單人季票999元、水陸雙樂園季票1,599元，使用期限至9月30日，是多次入園旅客省荷包的選擇。

針對生日與在地民眾，6月19日至6月21日期間，包括6月壽星憑證可免費入園、生日為5日、15日、25日者享555元優惠票價，桃園、新竹居民及特定身分字母者也可享599元優惠，同行親友最多4人則可享799元入園。

為方便旅客前來，六福村同步提供免費接駁專車，旅客可自台北六福萬怡酒店搭乘直達園區，需事先於官網預約。

▲▼劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園也將從6月19日起登場。（圖／劍湖山世界提供）



另外，雲林劍湖山世界「小威の海盜村」水樂園也將從6月19日起登場，園區也祭出水陸一票暢玩優惠，並將多項「全台唯一」與經典指標設施全面開放。同時迎接端午連假到來，在3天連假期間，只要身分證字號有「5」，現場購票出示證件，即可享優惠價399元。