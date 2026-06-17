超萌「巨型鯨魚氣偶」降落基隆　港灣新地標展至8/16

▲長約20公尺的《大魚入港 The Grand Arrival》亮相，一路展至8月16日。（圖／基隆市文化觀光局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

巨型鯨魚氣偶登上基隆美術館的屋頂！《大魚入港 The Grand Arrival》正式亮相，可見鯨魚造型氣膜高懸館頂，輪廓鮮明、遠距可見，日夜呈現不同意境，裝置從明（18日）起展至8月16日，成為今夏基隆港灣新地標。

▲鯨魚的意象，正是承接了「船與海」的概念。



基隆市文化觀光局表示，該鯨魚裝置長20公尺、寬13.8公尺，高8.7公尺。文觀局進一步指出，基隆是一座港口城市，「船」是這裡最具代表性的城市符號，從歷史航運到今日郵輪靠岸，來自世界各地的船隻持續駛進這座港灣。鯨魚的意象，正是承接了「船與海」的概念，呼應基隆面向海洋、連結國際的城市性格。

▲▼《大魚入港 The Grand Arrival》夜間點燈呈現漸層色彩，比白天更迷人。



策展方向也延續了前作《穿梭的形狀》對基隆山海地景與港灣空間的觀察，這次以IP角色的形式，讓藝術走入夏日的公共空間。無論是專程造訪，或是搭郵輪入港的旅客，抬頭就能看見這條在屋頂「游泳」的巨鯨，為基隆的夏日港景寫下新回憶。

既然來到基隆美術館，其中一檔「家：情感在基隆靠岸—Eva Armisén個展」在Threads上引發討論，館方邀請西班牙知名藝術家 Eva Armisén 展出代表作品，並以「家」為主題，透過她溫暖細膩的創作，引導觀眾重新感受人與人之間的情感連結，並在熟悉的生活片刻中找回共鳴與感動。Eva Armisén個展從即日起至9月13日開放免門票參觀。



大魚入港 The Grand Arrival

展期：6月18日至8月16日

地點：基隆美術館屋頂