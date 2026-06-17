貳樓新菜單「早午餐取消免費飲料」　業者：讓不喝飲品者更省錢

▲貳樓推新菜單，早午餐則是拿掉免費飲料。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

美式餐廳「貳樓」上周推出全新菜單，除了以「運動家×美食家」為概念，推出兼具世界風味與營養價值的新餐點，早午餐則是拿掉免費飲料，單點主餐變便宜，加價100元即可升級，但網友認為兩者合計已超過舊菜單價格，等同變相漲價。對此，貳樓也坦承部分餐點漲5元至20元不等，調幅在1至4%。

貳樓餐飲集團表示，自創立以來，始終專注於傳遞餐桌上的溫度與美好體驗，而為了將這份美好體驗從餐桌延續到日常生活，邀請越南米其林必比登推介餐廳的主廚Adrian Chong Yen，以「運動家×美食家」為概念，研發設計一系列新菜單，並且上周正式推出。

▲溫烤孢子甘藍沙拉。（圖／記者黃士原攝）

除了新增的運動家、美食家系列菜單，貳樓也針對顧客回饋，把早午餐系列改成單售主餐，如需飲品則可加價100元升級（2杯飲品）。不過有網友發現，部分舊主餐如果加100元升級，比舊菜單還貴了30至50元。

對此，貳樓表示，早午餐的調整有經過市調，不少客人對於附贈2杯的飲品需求並不高，兩者拆開販售，對於不需要的人反而更省，而且燻鮭魚班尼克蛋舊菜單是480元，新菜單單點370元，升級後為470元，小降10元。

除了早午餐，其他餐點也有調漲5至20元不等，平均1至4%，占全部菜單不到一半，貳樓表示，主要是食材、租金、人力等成本不斷的上揚。

▲西班牙辣炒海鮮布格麥碗。（圖／記者黃士原攝）

▲哈里薩香菜烤雞腿布格麥碗。（圖／記者黃士原攝）

至於這次新菜單主打的「運動家×美食家」系列，運動家菜色以高蛋白、超級食物為主軸，像是華人113半超鐵紀錄保持者潘子易最喜歡的「西班牙辣炒海鮮布格麥碗」，選用富含膳食纖維與植物營養素、具有低GI特性的「布格麥（Bulgur）」為主食，能提供穩定的能量來源，海鮮則補足了無負擔的優質蛋白質，微微的辣度更能刺激訓練後疲乏的食慾。

▲炙烤舒肥牛排 ft.阿根廷青醬。（圖／記者黃士原攝）

屢獲多項賽事冠軍的新世代全能運動選手羅葳，特別喜歡兼具高蛋白與高碳水需求，認為「哈里薩香菜烤雞腿布格麥碗」很適合運動員飲食，料理中濃濃的香菜風味。台灣越野跑冠軍江晏慶則推薦「炙烤舒肥牛排 ft.阿根廷青醬」，口味很清爽、好吃、滿滿抗氧化。

▲Double Smash 焦脆雙牛堡。（圖／記者黃士原攝）

美食家系列則以「美味好吃」為原則，Adrian重新演繹貳樓經典早午餐的「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」，將辣蜂蜜與起司於高溫鐵鍋中焦烙至金黃，讓歐姆蕾表面形成迷人的焦糖化紋理與香氣。「Double Smash 焦脆雙牛堡」則是把牛肉餅以高溫鐵板現壓現煎，透過梅納反應打造金黃焦脆的外層，鎖住飽滿肉汁與濃郁牛肉香氣，搭配加入醃黃瓜碎、醃紫洋蔥與巴薩米克醋的特製起司醬，以恰到好處的酸香平衡濃厚肉香。

▲6月21日FRIDAYS炭烤豬肋排買一送一。（圖／開展餐飲集團提供）

另外，端午節3天連假即將到來，開展餐飲集團旗下TGI FRIDAYS星期五餐廳與德州鮮切牛排合推限定優惠。TGI FRIDAYS 6月21日（周日）推出「炭烤豬肋排買一送一」，消費者憑活動畫面即享優惠，無論家庭聚餐、朋友聚會，或犒賞自己都很適合。此外，迎接炎炎夏日， 6月19日至21日推出「夏至暢飲」方案，90分鐘599元，經典調酒、精選生啤酒喝到飽，開展VIP會員更享優惠價499元。

德州鮮切牛排則於6月20日（周六）祭出單日限定的「10盎司肋眼」優惠，出示指定畫面即享10盎司肋眼牛排特價999元（原價1200元）。肋眼牛排肉質軟嫩多汁，是備受台灣消費者喜愛的經典部位，還可搭配一道自選鮮製配菜，並享招牌手工麵包、花生無限續。