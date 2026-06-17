福容一館封館加碼回饋　7月「住一晚3千元」、買一送一晚續推

▲福容大飯店台北一館將於8月1日正式熄燈，宣告走入歷史。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

矗立台北精華地段20年的福容大飯店台北一館，因和地主租約到期，將於8月1日正式走入歷史。館內餐飲服務將於6月30日結束營業，福粵樓平日港點68折、「櫻桃片皮鴨一鴨二吃」1,980元起剩不到兩周；住房除豪景房住一晚送一晚外，業者再祭出精緻客房指定日3,000元，續住第二晚再享2,500元的優惠價。

▲招牌中餐廳福粵樓平日港點68折。（圖／業者提供）



業者表示，館內餐飲服務將於6月30日劃下句點，為感謝消費者的支持，館內持續推出餐飲感謝季系列活動，除招牌中餐廳福粵樓平日港點68折優惠外，周一、周二加碼推出「櫻桃片皮鴨一鴨二吃」1,980元起的優惠，周末也加碼延長營業時間，6月30日前，午餐、下午茶及晚餐時段皆可享受道地港式美味。

▲「豪景套房」約20坪，7月每周日至周五推出連住兩晚含早餐8,690元優惠、相當於住一晚送一晚。（圖／業者提供）



至於住房部分，7月31日是入住福容台北一館的最後一晚，其中館內僅有4間、位於頂樓的「豪景套房」約20坪，於7月每周日至周五，推出連住兩晚含翌日早餐8,690元優惠、相當於住一晚送一晚。

▲入住精緻客房每晚只要3,000元，續住第二晚再享2,500元的優惠。（圖／業者提供）



另外，業者今再驚喜宣布，凡於指定日期入住精緻客房每晚只要3,000元，續住第二晚再享2,500元的優惠價，以上專案房量有限，售完為止。經查，7月周六皆已滿，但仍有21個晚上可預訂，讓老顧客以實惠價格回味旅行記憶。

▲3,000元指定日專案中，7月仍有21個晚上可預訂。（圖／翻攝自福容一館官網）



館內三溫暖、健身房及按摩服務等服務設施，將持續營運至7月31日；大廳酒吧也同步服務至最後一天，除供應經典中西式套餐、輕食及特色飲品外，也將陪伴旅客一同見證台北一館的最終篇章。

▲館內三溫暖將持續營運至7月31日。（圖／業者提供）

另外，台北凱達大飯店鎖定暑假親子客群，於7月至8月推出「開心FUN暑假」住房與餐飲優惠。其中住房專案攜手美國創意玩具品牌「CLIXO創樂多」，推出「翻轉想像．創樂假期」，入住家庭三人房每晚3,888元起，即贈市價1,029元的CLIXO創樂多磁力片基本款1組，讓孩子在旅途中也能發揮創意、享受動手組裝的樂趣。