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全台「5大煙火」一次看！龍潭8分鐘花火首登場　大稻埕、淡水接力

▲2024龍潭歸鄉文化節。（圖／翻攝自Facebook／2025龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽暨系列活動）

▲龍潭歸鄉文化節8分鐘煙火為活動重頭戲。（資料照／翻攝自Facebook／2025龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽暨系列活動）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接夏季旅遊旺季，全台各地煙火活動陸續登場，從端午連假的龍潭歸鄉文化節、南投巧克力咖啡節，到暑假期間的大稻埕夏日節、淡水漁人碼頭煙火秀，以及慶祝捷運三鶯線通車的限定花火展演，從6月一路熱鬧到8月，是民眾夏季最受期待的夜間盛事。

▲2026龍潭歸鄉文化節煙火,Photo by: Chico Peter。（示意圖／翻攝自Facebook／2026龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽暨系列活動）

▲龍潭歸鄉文化節煙火，Photo by: Chico Peter。（示意圖／翻攝自Facebook／2026龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽暨系列活動）

桃園「2026龍潭歸鄉文化節」6月19日至21日在龍潭觀光大池舉行，其中最受矚目的「花火之夜」將於6月20日晚間8點登場。今年首度升級為環湖式多點煙火展演，結合吊橋特效、湖域平台與高、中、低空煙火層次施放，透過多點同步綻放與湖面倒影效果，打造沉浸式花火劇場，時長更達8分鐘、逾6千發。現場還有市長盃龍舟賽、仲夏市集及Hakka粽夏音樂饗宴邀歌手演唱，從白天一路嗨到夜晚。

▲「2025南投巧克力咖啡節」30日到6月8日於埔里福興溫泉園區開跑。（圖／翻攝自南投旅遊網）

▲「南投巧克力咖啡節」於埔里福興溫泉園區施放。（資料照／翻攝自Facebook／南投旅遊網）

同樣選在端午連假開跑的還有「2026南投巧克力咖啡節」，自6月19日至28日在福興溫泉遊客中心舉辦。今年以「啡嚐咖心」為主題，集結超過百家咖啡、巧克力及特色伴手禮品牌，並於6月19日、20日晚間9點，以及27日晚間8:50安排煙火演出，搭配踩街嘉年華及手作體驗，增添夏夜浪漫氛圍。

▲「城市共榮：煙火展演」將於7/4-5晚上20:20在新北市美術館戶外園區施放。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲「城市共榮：煙火展演」將於7/4-5晚間8點20分在新北市美術館戶外園區施放。（圖／翻攝自新北市政府官網）

進入暑假後，新北市將率先迎來捷運三鶯線通車慶祝活動。7月4日、5日晚間8點20分，新北市美術館戶外園區將舉辦「城市共榮：煙火展演」，結合煙火與無人機燈光秀，點亮三鶯地區夜空，也為暑假煙火季揭開序幕。

▲「2025大稻埕夏日節」首場煙火。（圖／觀傳局提供）

▲▼「2025大稻埕夏日節」首場煙火；最終場煙火均在晚間8點登場。（資料照／觀傳局提供）

▲「2025大稻埕夏日節」最終場煙火將在明（30日）晚間8點登場。（圖／觀傳局提供）

緊接著，台北夏季代表性活動「大稻埕夏日節」隨之而來。據台北旅遊網活動行事曆，今年暫定於7月25日至8月15日在大稻埕碼頭舉辦，除了規劃主題煙火展演外，往年廣受好評的水岸燈飾、市集及音樂表演也可望同步回歸，詳細活動內容仍待觀傳局進一步公布。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火,漁人碼頭煙火,2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火,漁人碼頭煙火,2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。（圖／記者彭懷玉攝）

今年煙火秀中，壓軸則是每年吸引大批遊客朝聖的「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」，煙火秀預計於8月9日、16日及23日這三天登場。長達10分鐘的花火展演搭配淡水河畔景致，加上5月甫通車的淡江大橋，也為畫面增加豐富度，還能逛市集、美食與欣賞舞台演出，蔚為北台灣夏季最具人氣的夜間活動之一。

關鍵字： 煙火 夏日煙火 2026龍潭歸鄉文化節 2026南投巧克力咖啡節 新北市美術館 大稻埕夏日節 淡水漁人碼頭煙火秀

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