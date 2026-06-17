南投縣新推7條新型態觀光主題遊程　邀請民眾一起運動玩南投

▲南投縣政府推出7條新型態觀光主題遊程。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今年全新推出「南投躍動樂悠遊」觀光方案，以日月潭、埔里鎮及魚池鄉為核心場域，串聯日月潭、福興溫泉區及周邊自然景觀資源，共規劃4大路線、共7條主題遊程，並攜手國際人氣IP「那隻鳥」擔任嚮導，帶領民眾走出戶外，結合運動休閒一起到南投旅遊，也推廣南投旅遊與運動觀光品牌。

縣府日前舉辦宣傳記者會，副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、簡千翔，多位旅行社業者及觀光旅宿協會代表都到場共襄盛舉，會場周邊還安排配合遊程合作的自行車、水上運動及九九峰氦氣球園區等業者擺攤，宣傳展示相關旅遊活動。

王瑞德表示，縣府近年致力跨域結合觀光與運動，持續的推廣單車旅遊、登山健行、水域活動及慢遊體驗，並獲運動部補助地方政府推動特色運動觀光遊程之經費，讓南投發展兼具健康、休閒與體驗的「運動觀光遊樂場」；「南投躍動樂悠遊」4大路線、共7條主題遊程，包括「日月水陸空 躍動低碳2日遊」、「低碳森呼吸 埔里走騎2日遊」、「鯉魚潭&鰲頭山 鰲遊埔里1日健行」及「埔里鎮&魚池鄉 單車領騎半日導覽」，並首次推出身障友善運動觀光踩線團，帶領遊客從不同角度眺望南投之美，體驗多元的運動觀光新型態。

縣府觀光處指出，凡分別報名兩條2日遊行程之前40名遊客，可獲得限量「那隻鳥」聯名全套IP商品，有運動提袋、毛巾、水壺及帽子，其他遊程參與者亦可獲得限定聯名好禮，如野餐墊、露營椅、折疊籃及保溫袋等，增添旅遊驚喜及收藏樂趣值；相關活動資訊及報名方式可至南投躍動樂悠遊官網（https://www.nantousportstour.com/）及南投旅遊網（https://reurl.cc/A9YvjK）查詢。