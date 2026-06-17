龍潭大池「環湖式8分鐘煙火」6/20登場　加碼市集、演唱會全免費

▲桃園龍潭大池。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

2026龍潭歸鄉文化節將於6月19日至6月21日在龍潭觀光大池登場，其中最受矚目的「花火之夜」將於6月20日晚間8點施放8分鐘、逾6千發煙火。本次首度升級為「環湖式多點煙火展演」，以湖面為舞台，結合吊橋特效、湖域平台與高、中、低空煙火層次施放，打造沉浸式視覺饗宴。

▲龍潭歸鄉文化節將施放8分鐘煙火。（示意圖／翻攝自Facebook／2026龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽暨系列活動，Photo by:Chico Peter）



主辦單位指出，本次「花火之夜」首度挑戰「環湖式多點煙火展演」，透過多點同步施放與節奏推進，結合湖面倒影與光影變化，將整座龍潭大池化為沉浸式花火劇場。無論身處吊橋、湖畔草地或觀景平台，都能從不同角度欣賞煙火層層綻放的震撼視覺效果。

端午三天連假期間，擁有百年歷史的「市長盃龍舟賽」同樣是活動亮點，延續龍潭特有的「跪姿划槳」文化傳統，展現濃厚客庄精神。各隊選手以整齊劃一的節奏與強勁爆發力競速前行，角逐最高榮譽，民眾不妨到場為支持隊伍加油吶喊，共同見證精彩賽事。

▲桃園龍潭大池將再度成為端午連假人氣去處。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，下午4點至7點的「Hakka粽夏音樂饗宴」也別錯過，今年將邀請范逸臣、巴大雄、張語噥、方立維ALI、彤溫岑二重唱等人氣歌手輪番演出；現場同時規劃「仲夏市集」，集結在地美食與客庄特色攤位，從白天龍舟競賽、市集漫遊、音樂演出到夜間煙火秀，一次串聯完整節慶體驗，勢必再成端午連假熱門去處。