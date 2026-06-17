李多慧擔任日出茶太代言人　限定杯身、3款周邊只送不賣

▲日出茶太找來李多慧擔任2026年度品牌代言人。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「日出茶太」找來啦啦隊女神李多慧擔任2026年度品牌代言人，明（18日）起指定門市換上李多慧限定杯款，還有應援小卡、飲料提袋及帆布托特包等3款周邊只送不賣。7月起開放發票登錄抽獎活動，有機會抽中李多慧粉絲同樂會門票。

李多慧擔任日出茶太代言人，她說，特別喜歡清爽有層次感的金芒芙緹沐，希望透過合作將自己喜愛的口味推薦給更多粉絲。6月18日到7月19日，中杯、大杯飲品全面換上李多慧限定款杯身，有招牌甜笑、俏皮比愛心以及充滿活力的應援姿態3款。淡水老街、高雄文橫門市不提供。

▲李多慧應援小卡共5款，其中一款為隱藏版。

▲李多慧應援小卡、雙杯提袋可疊加贈送。

首波活動明起至6月30日登場，購買2杯飲品（其中1杯須為芙緹沐系列）可獲得「李多慧應援小卡」1張，共有5款造型設計，其中1款為隱藏版，全台僅有82張；購買任意2杯飲品可獲得「李多慧限定不織布雙杯提袋」1個，有綠色、紫色2款隨機送。2款周邊可疊加贈送。

第二波活動7月1日開跑，期間單筆消費滿300元，可獲得「李多慧帆布托特包」1個，包款正面印有李多慧專屬簽名，送完為止。

此外，日出茶太也舉辦發票登錄抽獎活動，於指定門市消費後完成發票登錄，即可抽「日出茶太年度代言人李多慧粉絲同樂會」門票，相關活動辦法、登錄網站及同樂會資訊將在7月1日於臉書粉專公布。

▲可不可熟成茶行推出全新「仲夏莓果系列」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，可不可熟成茶行本月也推出全新「仲夏莓果系列」，選用多種莓果結合茶飲，「馥莓冰茶」揉合多種莓果自然果萃，不含咖啡因與茶葉成分；「紫蘇馥莓熟成」以莓果茶結合熟成紅茶，加入紫蘇、檸檬提味，再放進水玉，同步提供無咖啡因版本「紫蘇馥莓冰茶」。售價部分北、中、南及商場店不同，依門市為主。

配合新品上市，22日前於可不可門市、電話自取皆享「仲夏莓果系列大杯飲品任選第2杯6折」，每筆訂單限折扣2杯，優惠不得併用且無法再享加價加料服務。