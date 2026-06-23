全台唯一「水劇場」震撼登場！九族文化村歡慶40週年推出嶄新部落主題區，引爆夏日狂歡浪潮

▲九族文化村全新落成的部落主題區「榮葉湖」，打造全台首見環繞山谷的劇院級水上大秀，充滿南東亞度假村的夢幻感。（圖／九族文化村提供，下同）

生活中心／綜合報導

炎炎夏日腳步近了，暑假到底要去哪裡放鬆、釋放壓力？主題樂園「九族文化村」迎來盛大的40週年慶，今年園區直接將慶典全面升級，把整個暑假辦成一場全台最熱鬧、最狂放的「九族夏日嘉年華」，萬眾矚目的全新部落主題區「榮葉湖」將於7/1隆重啟用，推出全台首創、360度環繞山谷的劇院級水上大秀「水劇場」，融合了絕美翠綠山谷、湖面船隊與震撼人心的當代原民歌舞，這絕對是2026暑假必去的爆紅打卡點！

更讓人尖叫的是，配合40週年慶，九族大方祭出史無前例的超狂促銷優惠，暑假全民門票現省，甚至還有指定日子「免費入園」以及「新住民、壽星半價」等爆頂好康，不管你是想找閨蜜一起拍美照、跟另一半出遊度假，還是帶全家人來瘋狂玩水、痛快釋放壓力，今年暑假的九族文化村絕對讓你一踏進去就玩到不想回家！

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▲全新部落區水上劇場有各式精彩節目。

九族40週年最震撼的「榮耀神作」，絕對是全新落成的部落主題區「榮葉湖」，園區巧妙利用天然的山谷地形作為舞台，將廣闊且清澈的湖面直接轉化為極具張力的展演空間，打造出全台唯一結合大自然景觀的「劇院級水上展演場域」，一走進這裡，360度被翠綠山林環繞的壯闊視野，讓人彷彿一秒置身於東南亞頂級海島度假村，沉浸感直接拉滿！

其中最受期待的非「水劇場」莫屬，這場大秀突破了傳統的舞台限制，直接拉到大自然中，表演融合了湖面行進的華麗船隊、原住民特有的生命力歌舞、神聖的部落儀式，並結合了當代藝術與當代音樂的跨界編排，在水光瀲灈與山谷迴響中，帶給遊客前所未有的視聽感官衝擊！

不僅如此，園區更同步加碼推出「排灣族婚禮遊行」，盛裝隊伍將沿著榮葉湖畔熱鬧巡遊，重現部落婚禮最奢華、最充滿榮耀與集體歡慶的澎湃時刻，遊客可以超近距離感受原住民族最真摯、最熱情的生命爆發力，絕對是相機快門按不停的必拍亮點！

▲遊客可以超近距離感受原住民族最真摯、最熱情的生命爆發力。

看完驚艷全場的水劇場表演後，直接在榮葉湖畔享受慵懶的度假時光吧！全新開幕的榮葉湖餐廳「湖畔餐坊」為老饕們準備了超級道地的特色美食，包含必點的豐盛「頭目套餐」、香氣四溢的「竹筒飯烤肉套餐」，盛夏來一碗消暑聖品「芒果牛奶冰」或「鳳梨牛奶冰」，在山林微風下吃冰，簡直人生一大享受。

▲▼九族文化村今年暑假更特別規劃了十多種免費的部落文化體驗活動。

為了讓大家玩得更有感，九族文化村今年暑假更特別規劃了「十多種免費的部落文化體驗活動」！遊客可以化身部落一日族人，親自參與阿美族「搗麻糬」、泰雅族「傳統織布趣」、感受排灣族神祕的「刺福球」儀式，還能付費體驗精準度爆表的射箭與吹箭、換上華麗的原民傳統服飾拍網美照，或是體驗超帥的圖騰紋身，活動期間，只要在園區內完成指定的文化體驗並達成「集章任務」，就可以免費兌換象徵祝福與守護意涵的「手燒琉璃珠DIY手環」，有吃、有玩又有精美手作禮物拿，CP值高到破表！

▲▼全船濕透的瞬間保證痛快消暑、尖叫度爆表！

喜歡追求刺激、熱血冒險的朋友，首推必衝西班牙海岸的超級人氣設施「無敵艦隊」！坐上戰船緩緩爬升，再從高空中高速俯衝而下，瞬間激起幾層樓高的狂暴巨浪，全船濕透的瞬間保證痛快消暑、尖叫度爆表！此外，全台最高的自由落體「幽浮歷險」以及懸吊式雲霄飛車極限經典「馬雅探險」，也是夥伴狂歡、挑戰心臟強度的必玩地標！

▲大小朋友都能在園區內玩得開心，水陸空都有趣！

如果是帶著小朋友的溫馨家庭族群，則強力推薦可以放慢步調，搭乘全新升級恐龍模型的「侏儸紀探險」與趣味十足的「大漩渦」，最後，還可以到水立方戲水區，在跳跳泉、音樂噴泉與夢幻的「迷霧森林」中開心地打水仗、打卡拍美照，回程時順便搭乘日月潭纜車，從空中俯瞰整片翠綠山谷與日月潭的絕美湖景，水陸空一次全包！

▲帶著小朋友的溫馨家庭族群，在園區內放慢腳步也好玩！