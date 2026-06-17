▲壽司郎×西村優志《studio UG》聯名6/22登場，19款周邊免費送。（圖／壽司郎提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

壽司郎宣布與日本插畫家西村優志合作，由他創作的《studio UG》5大人氣角色齊聚壽司郎，除了推出3款聯名餐點飲品，還有19款限定周邊免費送，以及在全台規劃6家主題店，讓粉絲沉浸在人氣角色帶來的歡樂氣氛。

聯名活動的限定餐點以《studio UG》的角色形象為靈感，「芝麻玉子壽司捲（110元）」以GOKIGEN PANDA（開心熊貓）為靈感，黑芝麻點綴白色醋飯與玉子燒打造角色造型意象，搭配鮪魚沙拉內餡；「炙燒明太子鮪魚萩餅（110 元）」以粉嫩吸睛的LOVE RABBIT（戀愛兔）發想，炙燒香氣結合濃郁明太子與鮪魚，搭配爽脆黃蘿蔔絲。

▲點「芝麻玉子壽司捲」送盲袋印章。

▲點「炙燒明太子鮪魚萩餅」送盲袋印章。

▲聯名餐點送的插卡。

凡點購以上2種聯名餐點，皆附贈餐點插卡及盲袋印章，插卡有開心熊貓、戀愛兔各12款，合計24款隨機贈送，贈完為止。盲袋印章則包括開心熊貓、戀愛兔各3款（共6款）。

▲甜點「彩虹交響曲」隨餐附贈盲袋小圓包。

甜點「彩虹交響曲（220元）」以三色冰淇淋與滑順奶酪，搭配酸甜果香與卡達拉娜，隨餐附贈盲袋小圓包，共有5款，集結開心熊貓、戀愛兔、KONEZUMI（小鼠）、WARUMENONEKO（壞壞貓）及KANEDA KON（金田狐）5大角色。

▲聯名貼紙。

▲歡聚熱炒杯。

▲盲袋印花飲料袋。

▲盲袋造型壓克力夾。

滿額贈則是分階段推出，6月22日率先登場的是「壽司郎×studio UG 貼紙」，之後分別是6月29日的歡聚熱炒杯（120ml）、7月10日的盲袋印花飲料袋（3款）、7月20日的盲袋造型壓克力夾（3款）。其中貼紙與盲袋造型壓克力夾獲得條件為單筆發票滿800元送1個，滿1600元可拿2個，最多2個。

歡聚熱炒杯與盲袋印花飲料袋則是單筆發票滿1200元才能免費獲得1個，滿2400元可以送2個。

▲壽司郎在全台規劃6家限定主題店。

此外，壽司郎規劃6家限定主題店，分別是台北中華路店、新店中興店、桃園台茂店、台中遠雄店、台南南紡店與高雄中正店，《studio UG》的人氣角色齊聚店鋪，讓粉絲沉浸在歡樂氣氛中。

▲藏壽司草屯店暑假開幕。（圖／藏壽司提供）

另外，在台灣已有63家分店的藏壽司，今年規劃展店5家以上，除了已開幕高雄林園沿海路店、花蓮自由店，南投首店─草屯店也即將迎接在地顧客，目前已經開始召募員工，預計暑假開幕，以後南投人想吃就不用跑到彰化與台中了。

以聯名扭蛋著名的藏壽司，最新企劃是與「DINOTAENG」合作，7月5日前推出13款扭蛋，包含吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵。其中吊飾結合「鮮度君」與壽司盤設計，串聯Marshville居民故事，像是QUOKKA與BOBO持望遠鏡出發探險的蓄勢待發模樣，或BOBO在壽司盤上蓋著生魚片熟睡的呆萌樣子，5種款式皆完美呈現QUOKKA與BOBO的喜好。

▲藏壽司目前正與人氣IP品牌DINOTAENG呆萌町聯名中。（圖／藏壽司提供）



4款壓克力吊飾同樣吸睛，無論是QUOKKA手持最愛棉花糖與BOBO依偎在一起的悠哉款，或是QUOKKA與BOBO帶著滿足表情的擁抱款，都令人愛不釋手。4款馬口鐵磁鐵則以QUOKKA與BOBO淘氣滿滿的設計為亮點，搭配俏皮繽紛的色彩。