GD、Rosé都朝聖過！大阪最潮披薩店　谷町四丁目站步行就到





撰文攝影／周花花、整理／實習記者温筌

地下鐵谷町四丁目站附近這家「Henry’s PIZZA」，是人氣非常高的大阪披薩店，老闆為潮流圈知名的日本藝術家VERDY，Jennie、Rosé、Bruno Mars、GD、朴敘俊等名人都曾來吃過，充滿設計感的用餐環境很適合拍照打卡，道地紐約風格披薩也是真的好吃啦，一大片還只要450円起（約新台幣89元）相當平價。

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Henry’s PIZZA位在地下鐵谷町四丁目站附近，7號出口出來約步行150公尺、2分鐘左右可到，附近大阪景點有大阪城、大阪歷史博物館、北濱河畔、中之島公園，都是走路10分鐘內可抵達的距離。







Henry’s PIZZA老闆是潮流圈相當知名的日本藝術家VERDY，設計風格深受大眾喜愛，還曾與BLACKPINK、GD權志龍等國際巨星合作過，所以店內很常會有名人到訪，Jennie、Rosé、火星人Bruno Mars、朴敘俊等明星都曾經來過。











這間店的設計結合了紐約風格、潮流文化，很多地方都適合拍照打卡，如果喜歡Henry’s PIZZA衣服或是周邊產品的話，也能在披薩店裡買到。





一樓為櫃檯、披薩製作區，要內用的話則是上到二樓，和多數速食店一樣，採自助式的用餐方式，入店後先在櫃台點餐、結帳，店員會詢問要內用或外帶，都會幫你回烤披薩，以確保吃的時候都是熱騰騰。











Henry’s PIZZA菜單如下，餐點價格相當平價，披薩有好幾種口味，搭配薯條、雞翅等附餐，飲料則是點了以後在自助吧自己裝。





▲Henry’s PIZZA中午來的話有平價的商業午餐，1,000円（約新台幣198元）以內就能吃飽飽非常划算。





▲汽水機、調味料區域，內用的話桌上也會有乾辣椒、黑胡椒等調味品。





二樓內用區冷氣開的非常強，廁所也很乾淨，還有設置洗手區域。這次在平日下午1點半左右前往，空位數還蠻多的，如果是正餐時段、周末假日可能就得碰碰運氣。





Pepperoni－550円（約新台幣108元）

因為才剛在「月盜」吃完玉子燒定食，所以僅點了一片披薩嚐鮮，思考過後選擇最經典的義式臘腸Pepperoni，美式披薩份量十足，一片的分量就很巨大。薄皮披薩口感香脆，與紅醬、義式臘腸、起司的組合非常經典，鹹度稍高但仍在可接受範圍內，如果有點啤酒的人，這個口味就無比下酒啦！





最初是因為太多名人都來過，所以好奇的把Henry’s PIZZA收進大阪美食清單中，沒想到披薩還蠻好吃的，價格也很平價，內用環境乾淨舒適，夏天冷氣開很強也是一大加分，無論你想追星或是吃美食都可以收藏這間大阪披薩店，運氣好的話搞不好還有機會巧遇明星呢。

Henry’s PIZZA



地址：大阪府大阪市中央区谷町4－2－2

營業時間：11：30－22：00 （L.O 21：30）

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