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鼎泰豐6/22部分商品漲價「平均調幅5%」　小籠包每顆貴1元

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐6/22漲價，平均調幅約5%。

記者黃士原／台北報導

深受民眾喜愛的鼎泰豐公告下周一（6/22）調漲部分餐點價格，各品項價格正在做最後確認，平均調幅約5%，其中小籠包每顆調漲1元。

鼎泰豐表示，因原物料、人力等營運成本持續增加，為維護餐點及服務品質，將於6月22日調整部分餐點價格，小籠包每顆調漲1元，從28元調整為29元；蝦仁蛋炒飯從300元調整為320元；蝦肉紅油抄手從230元調整為240元；小菜從120元調整為130元。

鼎泰豐也提到，各品項價格正在做最後確認，預估整體平均調幅約5%。

▲玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

另外，同時也因為原物料、食材及人事成本持續上升，玉里橋頭臭豆腐本店、花蓮店與礁溪店，日前同步公告6月19日漲價，大份（5片）售價從100元調漲至110元，小份（3片）從60元漲到70元。台北店一開幕就是比本店貴10元，而大觀店則早在今年初就漲價10元，此波則維持原價。

玉里橋頭臭豆腐是花蓮排隊名店，選用非基因改造的黃豆製作成板豆腐，並以天然酵母恆溫發酵，最後使用3種不同溫度油鍋整塊依序炸一遍，直到外皮酥脆。最推薦吃法是加入手工台式泡菜、蘿蔔絲、九層塔，再淋上蒜汁醬油，吃起來更加入味。

關鍵字： 美食雲 鼎泰豐6

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