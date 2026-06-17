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台北瀚寓夏天住一晚2700元起送水樂園票　中山希爾頓贈炸物拼盤

▲位於台北市公館商圈的瀚寓夏天，今年首度開放攜帶貓咪入住標準雙人房，每晚3,900元起；同時備有「清涼一夏」住房專案，入住指定房型每晚2,700元起，可依入住人數獲贈台北自來水園區門票。（圖／業者提供）

▲北市公館商圈的瀚寓夏天也成寵物友善旅宿。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假旅遊旺季到來，位於台北市公館商圈的瀚寓夏天，今年首度開放攜帶貓咪入住標準雙人房，每晚3,900元起，每日限量接待1組；同時備有「清涼一夏」住房專案，入住指定房型每晚2,700元起，可依入住人數獲贈台北自來水園區門票。

▲位於台北市公館商圈的瀚寓夏天，今年首度開放攜帶貓咪入住標準雙人房，每晚3,900元起；同時備有「清涼一夏」住房專案，入住指定房型每晚2,700元起，可依入住人數獲贈台北自來水園區門票。（圖／業者提供）

▲瀚寓夏天今夏首度開放貓咪入住，館方備妥貓砂盆、貓砂、睡墊及飲食碗等用品。（圖／業者提供）

瀚寓夏天位於公館商圈，因應毛孩與主人度假需求，今夏首度開放貓咪入住，館方備妥貓砂盆、貓砂、睡墊及飲食碗等用品，讓貓奴輕鬆帶著毛孩出遊。館內也設有寵物自助洗沐區及推車租借服務，打造完善的寵物友善住宿體驗。

▲位於台北市公館商圈的瀚寓夏天，今年首度開放攜帶貓咪入住標準雙人房，每晚3,900元起；同時備有「清涼一夏」住房專案，入住指定房型每晚2,700元起，可依入住人數獲贈台北自來水園區門票。（圖／業者提供）

▲「清涼一夏」住房專案，入住指定房型每晚2,700元起，可依入住人數獲贈台北自來水園區門票。（圖／業者提供）

同時，瀚寓夏天即日起至8月31日推出「清涼一夏」住房專案，凡預訂悠悠雙人房、標準三人房或家庭四人房，每晚2,700元起，將依入住人數贈送台北自來水園區門票，免費暢遊「水鄉庭園」戲水區、量水室古蹟廣場旁的最新親水樂園。

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店逸林客房,亞士都精品酒店花見客房。（圖／業者提供）

▲▼台北中山九昱希爾頓逸林酒店逸林客房；可在房內享用機器人送上的「廢到炸物拼盤」及飲品。（圖／業者提供）

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店逸林客房,亞士都精品酒店花見客房。（圖／業者提供）

另一家鄰近北捷中山站的台北中山九昱希爾頓逸林酒店，則瞄準都會微度假市場，從6月21日至8月31日推出「逸起廢到炸」住房專案，周日至周四入住逸林客房每晚4,900元，除可在房內享用由送餐機器人送上的「廢到炸物拼盤」及飲品外，退房時再加贈旗下亞士都精品酒店花見客房1,999元住宿優惠券，不分平假日皆可使用，每日限量5間。

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店逸林客房,亞士都精品酒店花見客房。（圖／業者提供）

▲亞士都精品酒店花見客房。（圖／業者提供）

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 暑假旅遊 暑假旅宿

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