65年柴燒麵深藏屏東老聚落　紅磚大灶熬湯、必點古早味米苔目

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記，整理／實習記者温筌

來到屏東高樹大路關，除了可以走訪老聚落、石獅公文化與客庄小旅行之外，最不能錯過的就是這一碗充滿柴燒香氣的古早味麵「大路關安德柴燒老麵店」，是許多在地人與旅人來到高樹、大路關一帶會特地安排的屏東美食。

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大路關安德柴燒老麵店｜環境介紹

位在高樹大路關的小巷弄裡，店家外觀看起來相當低調，帶有一種鄉間老屋才有的日常氣息。門口周邊沒有浮誇的招牌，反而是簡單、樸素又自然地融入大路關的街景之中。安德柴燒老麵店創立於民國51年，是高樹鄉相當具有代表性的古早味麵攤，店家最大特色就是至今仍保留傳統紅磚大灶，以木柴生火煮麵，讓簡單的一碗麵多了一份老時代才有的溫度與香氣。

走近店門口時，可以看見老屋、磚牆、木頭桌椅與周邊綠意交織在一起，讓人還沒入座，就先感受到一種回到早期農村小吃店的熟悉感。

這裡不是冷氣開很強、裝潢很新穎的餐廳，而是保留著傳統麵店最迷人的煙火氣，就像是來到在地人從小吃到大的老店一樣，自然、親切，也沒有距離感。

紅磚瓦厝、傳統灶台、木桌椅、開放式廚房，再加上店員忙進忙出的節奏，讓人可以很直接地感受到屏東高樹大路關的老派人情味。這裡的環境沒有刻意復古，因為它本身就是歲月留下來的樣子，也正因為如此，才顯得更加難得。

用餐時，坐在簡單的木桌旁，看著熱氣從鍋邊升起，耳邊是客人點餐、老闆煮麵、碗盤碰撞的聲音，那種氛圍很有台灣鄉下麵店的味道，尤其對喜歡尋找屏東古早味美食、客庄老店、柴燒料理的人來說，這裡不只是吃一碗麵，而是走進一段大路關聚落的日常記憶。

店內仍保留傳統紅磚大灶與柴燒煮麵的方式，木柴燃燒後帶出的淡淡煙燻香，也讓整個空間多了一種只有柴燒老麵店才有的味道。

這種香氣不是刻意營造出來的，而是隨著爐火、熱湯與麵條自然散發，讓一碗簡單的粄條或米苔目，吃起來更有記憶點。

大路關安德柴燒老麵店｜菜單 Menu

餐點介紹

店家的湯頭是以大骨經過長時間柴燒熬煮，從第一口就能感受到那股厚實的香氣，不同於一般清淡型的湯麵，這裡的湯頭味道相當飽滿，帶有大骨熬煮後自然釋放出的鮮甜與膠質感，喝起來不會只有單純的鹹味，而是多了一層溫潤的肉香。

尤其柴燒慢火熬煮的方式，讓湯頭多了一種很樸實的古早味，熱湯盛進碗裡後，搭配滑順的米苔目、油蔥香氣與傳統調味，整體味道變得更加完整。

▲就連這邊的小菜，價格親民，而且如照片所見，份量也算蠻多的。

屏東高樹大路關｜石獅三兄弟

如果品嚐完大路關安德柴燒老麵店後，這裡還擁有獨特的宗教信仰與傳統文化，其中最引人入勝的，便是村民們對「石獅公」的虔誠信仰





▲石獅公（獅老大）



在這裡有石獅公三兄弟，獅老大已經有著兩百多年的歷史了，而獅老二也有一百多年的歷史，石獅公在當地被視為守護神，石獅三兄弟的雕像形態各異，並且分布在村落的不同角落，而且都有著截然不同的神奇故事。







▲石獅公（獅老二）





▲石獅公（獅老三）

大路關 安德柴燒老麵店



電話： 08－7956863

營業時間：09：00－20：00

地址：屏東縣高樹鄉廣福村中正路2號

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