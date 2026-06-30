ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

65年柴燒麵深藏屏東老聚落　紅磚大灶熬湯、必點古早味米苔目

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記，整理／實習記者温筌

來到屏東高樹大路關，除了可以走訪老聚落、石獅公文化與客庄小旅行之外，最不能錯過的就是這一碗充滿柴燒香氣的古早味麵「大路關安德柴燒老麵店」，是許多在地人與旅人來到高樹、大路關一帶會特地安排的屏東美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

大路關安德柴燒老麵店｜環境介紹
位在高樹大路關的小巷弄裡，店家外觀看起來相當低調，帶有一種鄉間老屋才有的日常氣息。門口周邊沒有浮誇的招牌，反而是簡單、樸素又自然地融入大路關的街景之中。安德柴燒老麵店創立於民國51年，是高樹鄉相當具有代表性的古早味麵攤，店家最大特色就是至今仍保留傳統紅磚大灶，以木柴生火煮麵，讓簡單的一碗麵多了一份老時代才有的溫度與香氣。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

走近店門口時，可以看見老屋、磚牆、木頭桌椅與周邊綠意交織在一起，讓人還沒入座，就先感受到一種回到早期農村小吃店的熟悉感。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

這裡不是冷氣開很強、裝潢很新穎的餐廳，而是保留著傳統麵店最迷人的煙火氣，就像是來到在地人從小吃到大的老店一樣，自然、親切，也沒有距離感。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

紅磚瓦厝、傳統灶台、木桌椅、開放式廚房，再加上店員忙進忙出的節奏，讓人可以很直接地感受到屏東高樹大路關的老派人情味。這裡的環境沒有刻意復古，因為它本身就是歲月留下來的樣子，也正因為如此，才顯得更加難得。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

用餐時，坐在簡單的木桌旁，看著熱氣從鍋邊升起，耳邊是客人點餐、老闆煮麵、碗盤碰撞的聲音，那種氛圍很有台灣鄉下麵店的味道，尤其對喜歡尋找屏東古早味美食、客庄老店、柴燒料理的人來說，這裡不只是吃一碗麵，而是走進一段大路關聚落的日常記憶。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

店內仍保留傳統紅磚大灶與柴燒煮麵的方式，木柴燃燒後帶出的淡淡煙燻香，也讓整個空間多了一種只有柴燒老麵店才有的味道。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

這種香氣不是刻意營造出來的，而是隨著爐火、熱湯與麵條自然散發，讓一碗簡單的粄條或米苔目，吃起來更有記憶點。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

大路關安德柴燒老麵店｜菜單 Menu

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點介紹
店家的湯頭是以大骨經過長時間柴燒熬煮，從第一口就能感受到那股厚實的香氣，不同於一般清淡型的湯麵，這裡的湯頭味道相當飽滿，帶有大骨熬煮後自然釋放出的鮮甜與膠質感，喝起來不會只有單純的鹹味，而是多了一層溫潤的肉香。

尤其柴燒慢火熬煮的方式，讓湯頭多了一種很樸實的古早味，熱湯盛進碗裡後，搭配滑順的米苔目、油蔥香氣與傳統調味，整體味道變得更加完整。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲就連這邊的小菜，價格親民，而且如照片所見，份量也算蠻多的。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

屏東高樹大路關｜石獅三兄弟
如果品嚐完大路關安德柴燒老麵店後，這裡還擁有獨特的宗教信仰與傳統文化，其中最引人入勝的，便是村民們對「石獅公」的虔誠信仰

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲石獅公（獅老大）

在這裡有石獅公三兄弟，獅老大已經有著兩百多年的歷史了，而獅老二也有一百多年的歷史，石獅公在當地被視為守護神，石獅三兄弟的雕像形態各異，並且分布在村落的不同角落，而且都有著截然不同的神奇故事。

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲石獅公（獅老二）

▲▼大路關安德柴燒老麵店。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲石獅公（獅老三）

大路關 安德柴燒老麵店

電話： 08－7956863
營業時間：09：00－20：00
地址：屏東縣高樹鄉廣福村中正路2號

【你可能也想看】

►後龍鄉間老柑仔店藏著秘境咖啡廳！穿過雜貨架上樓才能找到
►每一間房都能遠眺山海！九份侘寂風民宿　還附停車場超方便
►桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！榻榻米座位飽覽環湖美景
 

關鍵字： 大路關安德柴燒老麵店 屏東美食 美食達人 美食雲 美食情報 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

推薦閱讀

住礁溪溫泉旅宿送饗樂券　爽玩6間在地名店、享隔日免費早午餐

住礁溪溫泉旅宿送饗樂券　爽玩6間在地名店、享隔日免費早午餐

桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！榻榻米座位飽覽環湖美景

桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！榻榻米座位飽覽環湖美景

高CP值山景民宿隱身南投秘境部落！獨立露台遠眺玉山群峰

高CP值山景民宿隱身南投秘境部落！獨立露台遠眺玉山群峰

稻浪美景旁享用和牛壽喜燒！南投草屯必收藏絕美景觀餐廳

稻浪美景旁享用和牛壽喜燒！南投草屯必收藏絕美景觀餐廳

台北童樂會點亮童心、共好未來　貿協與安得烈協會辦今夏最大公益盛事

台北童樂會點亮童心、共好未來　貿協與安得烈協會辦今夏最大公益盛事

必比登推薦板橋藥燉排骨！內用免費加湯

必比登推薦板橋藥燉排骨！內用免費加湯

「台南－澎湖」觀光交通船今啟航

「台南－澎湖」觀光交通船今啟航

大稻埕夏日節「煙火＋無人機秀」雙發

大稻埕夏日節「煙火＋無人機秀」雙發

台北老爺Buffet優惠7/1起連推3個月

台北老爺Buffet優惠7/1起連推3個月

「全台30家最美飯店」名單曝光

「全台30家最美飯店」名單曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大溪5千坪親子農園、賞紫薇花全免費

桃園大溪威斯汀港點吃到飽延至9/30

出示0050持股「肉量升級2.5倍」

三鶯線今通車「吃＋玩」攻略

九份紅燈籠祭7/10登場　免費送小提燈

250元搭雙層巴士玩基隆人氣景點

暑假「水陸雙園＋摩天輪」3選2優惠

高雄榴槤市集7月登場

陽明山新景點「猴崁水圳步道」走吊橋

萬華在地人愛店！60年蛋包麵凌晨三點開賣

熱門行程

最新新聞更多

台北童樂會點亮童心、共好未來　貿協與安得烈協會辦今夏最大公益盛事

必比登推薦板橋藥燉排骨！內用免費加湯

「台南－澎湖」觀光交通船今啟航

大稻埕夏日節「煙火＋無人機秀」雙發

台北老爺Buffet優惠7/1起連推3個月

「全台30家最美飯店」名單曝光

台東鹿野龍高步道7/2啟用　觀景台看熱氣球

全桌免費吃鮑魚、紅蝦！馬辣10品牌應援世足　猜冠軍抽500元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366