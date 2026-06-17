麻古分享壺限時9折再抽免費飲料　CoCo粉角奶茶買1送1

▲麻古茶坊推出端午限定「十八轉好運」優惠活動。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接端午佳節，麻古茶坊推出「十八轉好運」活動，買4公升分享壺打9折，加碼轉盤遊戲，中獎率百分之百，8款飲料免費喝。另外，CoCo今天周三好友日，「大杯粉角奶茶買1送1」，端午假期再推3款飲品49元。

麻古茶坊「十八轉好運」活動即日起至27日登場，透過麻古購訂購分享壺，自取、外送皆享9折優惠，選擇門市自取，出示會員加碼參加轉盤活動，1壺可獲得1次轉盤機會，中獎率百分之百。

獎項包括「高山金萱茶分享壺」、「翡翠柳橙」、「香橙果粒茶」、「葡萄柚果粒茶」、「高山金萱茶」、「蕎麥綠寶石」、「紅萱烏龍」、「柚香紅萱」，另有驚喜彩蛋，優惠須至購買門市原店兌換，期限至7月10日，活動門市不含新竹園區F12P1、F12P7商場。

▲CoCo粉角奶茶。（圖／CoCo提供）

CoCo周三好友日推「大杯粉角奶茶買1送1」，2杯只要60元，限透過官方LINE領券並使用都可訂下單，每人可獲得2張優惠券。

CoCo於19日至21日還有端午限定「芒果冰沙」、「雪沙椰椰咖啡」、「雪沙椰椰冬瓜」只要49元，限門市、都可訂點餐享優惠。