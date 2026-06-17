挽肉と米台中店今開幕　A5和牛漢堡排套餐650元「白飯無限續」

▲挽肉與米（挽肉と米）台中店今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台近3年，終於跨出台北市展店，台中店今天正式開幕，台中公益店除了重現日本本店的漢堡排體驗外（每份套餐650元），還推出全新飲品、限定醬料以及限定活動。

今天開幕的挽肉と米台中公益店，不僅是品牌首次進軍中部市場，更是全台首間以獨棟街邊店形式打造的「挽肉と米」，以大面積落地窗與溫潤木質元素構築出簡潔而舒適的用餐氛圍。店內共規劃28個座位，並採用雙環式劇場烤台設計，所有座位環繞炭火烤台而設，讓每位顧客都能近距離欣賞烤手的每一個動作，從新鮮絞肉拍打成型、炭火燒烤到漢堡排起鍋上桌，親身參與從炭火到面前的每一個時刻。

▲挽肉と米台中公益店是獨棟店面。（圖／富錦樹集團提供）

▲▼座位環繞炭火烤台而設。（圖／富錦樹集團提供）

挽肉と米台中公益店與日本總店一樣堅持每日於店內絞製牛肉，並以炭火逐顆現場燒烤，台灣店鋪選用日本鹿兒島A5極黑和牛製作漢堡排，每份套餐（650元）提供3顆90公克漢堡排，依照顧客用餐節奏逐顆現烤上桌。另外，還會附一碗味噌湯以及白飯無限續用。

▲餐廳建議第1顆漢堡排先品嚐原味。（圖／記者黃士原攝）

▲第2顆可以搭配一同送上來的蘿蔔泥、柚子醬。（圖／記者黃士原攝）

▲挽肉と米提供多款調味料與漢堡排搭配享用。（圖／記者黃士原攝）

餐廳建議第1顆漢堡排先品嚐原味，第2顆可以搭配一同送上來的蘿蔔泥、柚子醬，也可以打上生蛋黃一起拌著吃。至於第3顆，可以搭配餐桌上的所有調味料，分別是生醬油、青辣椒鹽漬檸檬、油漬青辣椒、MOU桑的特調麻辣粉、椒麻醬、炸蒜碎、梅醋漬白菜、豆拌醬油。

此外，首度推出日本同款「莎莎醬」，以新鮮番茄、青辣椒、紫洋蔥與香菜現點現做，清爽酸香中帶有微辣層次。

▲莎莎醬。（圖／記者黃士原攝）

▲6種調味料。（圖／記者黃士原攝）

白飯也是挽肉と米重視的一環，店內採用日本傳統大型羽釜鍋炊煮米飯，並透過不間斷輪流炊煮的方式，讓鍋中的米粒均勻受熱，呈現蓬鬆飽滿且富有香氣的口感，確保顧客無論享用第1碗或續添第2、第3碗，都能品嚐到剛煮好的米飯香氣與口感。

為慶祝台中公益店正式開幕，開幕期間特別推出限定壓克力磁鐵，凡於台中公益店消費一份套餐，即可獲得限定磁鐵1個，限量1300個，送完為止。

▲旭集台中大遠百店7/9開幕。（圖／資料照／記者黃士原攝）

另外，全台已有7家分店的旭集，2023年底就傳出籌備消息的台中大遠百店，終於要在7月9日正式開幕，除呈現旭集一貫的精緻餐檯與豐富旬味料理，特別以台中的在地風土與人文風貌為靈感，設計專屬限定菜色。

旭集是饗賓餐旅旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度C的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。